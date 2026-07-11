Rabiot: "Saya belum berbicara dengan Amorim." Namun, ibunya memberi isyarat bahwa ia akan tetap di Milan

Pemain kelahiran 1995 ini, yang menjadi pemain inti Les Bleus dan tampil sangat baik sepanjang turnamen sejauh ini, ditanya apakah pelatih baru AC Milan juga menghubunginya dalam beberapa hari terakhir, dan ia menjawab, "Kita akan membicarakannya nanti...". Rabiot jelas ingin tetap fokus pada Piala Dunia dan pertandingan semifinal yang akan dihadapi Prancis melawan Spanyol, yang dijadwalkan pada hari Selasa di AT&T Stadium, Arlington.