Milan asuhan Ruben Amorim kembali mengandalkan Adrien Rabiot.Gelandang yangsaat ini sedang membela Prancis di Piala Dunia itu diwawancarai oleh Rai di luar tempat pemusatan latihan tim nasional asuhan Didier Deschamps.
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Rabiot: "Saya belum berbicara dengan Amorim." Namun, ibunya memberi isyarat bahwa ia akan tetap di Milan
"KITA AKAN MEMBICARAKANNYA NANTI"
Pemain kelahiran 1995 ini, yang menjadi pemain inti Les Bleus dan tampil sangat baik sepanjang turnamen sejauh ini, ditanya apakah pelatih baru AC Milan juga menghubunginya dalam beberapa hari terakhir, dan ia menjawab, "Kita akan membicarakannya nanti...". Rabiot jelas ingin tetap fokus pada Piala Dunia dan pertandingan semifinal yang akan dihadapi Prancis melawan Spanyol, yang dijadwalkan pada hari Selasa di AT&T Stadium, Arlington.
INTISARI PROYEK
Bersamanya juga hadir ibunya sekaligus agennya, Veronique, yang mengurus kepentingan sang putra: Nyonya Rabiot tidak suka memberikan wawancara, namun, menurut laporan koresponden Rai, ia memberi isyarat bahwa ia masih melihat masa depan sang putra bersama Rossoneri. Setelah Piala Dunia berakhir, sang pemain akan kembali berbicara dengan Amorim, yang akan menegaskan kembali bahwa niatnya adalah untuk benar-benar menjadikannya sebagai pemain inti di Milan.
NAPOLI MENCOBA
Dalam beberapa pekan terakhir, namanya sering dikaitkan dengan Napoli yang akan dilatih oleh Max Allegri, yang sangat mengaguminya, namun tanpa pelepasan Anguissa, Napoli tidak dapat merekrut pemain baru di lini tengah.
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