Piala Dunia di Prancis berakhir dengan hasil yang mengecewakan. Setelah tersingkir oleh Spanyol di semifinal, tim asuhan Deschamps juga kalah dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris, dengan kebobolan sebanyak 6 gol. Di akhir pertandingan, gelandang Milan dan timnas Prancis, Adrien Rabiot, berbicara kepada Dazn dan meninjau kembali pengalamannya.
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Rabiot: “Memulai kembali dari Milan? Tentu saja. Saya akan menghubungi Amorim bersama Maignan setelah liburan”
"Kami memulai pertandingan dengan agak lesu, tapi memang ada kekecewaan yang mendalam setelah kekalahan di semifinal melawan Spanyol. Penampilan kami jauh lebih baik di babak kedua, bahkan kami hampir saja menyamakan kedudukan. Kami membiarkan Inggris terlalu leluasa bermain. Sikap itu terlihat buruk dari sudut pandang penonton. Hal seperti ini tidak boleh terjadi: ketika mengenakan seragam ini, kamu harus memberikan yang terbaik, dan terlihat jelas bahwa beberapa pemain tidak fokus dalam pertandingan."
"Milan? Liburan dulu, kami sudah menantikan ini sejak kalah dari Spanyol. Beberapa hari terakhir benar-benar berat secara mental; sulit untuk fokus menghadapi pertandingan ini. Liburan yang memang pantas kami dapatkan; kami harus beristirahat dengan baik, dan semoga kami bisa kembali secepat mungkin."
“Mulai lagi dari Milan? Ya, tentu saja, nanti kita akan bicara dengan pelatih dan Maignan, kita akan saling menghubungi; kita ingin tenang selama Piala Dunia dan tidak ingin terganggu oleh hal-hal lain. Sekarang akan ada waktu untuk berbincang dengan tenang.”
“Untuk saat ini saya belum berbicara dengan siapa pun, pasti kami akan menghubungi Amorim. Mengenai Zidane, belum ada yang resmi, saya tidak tahu apakah dia akan menjadi pelatih kepala berikutnya. Apakah saya akan senang jika dia yang terpilih? Tentu saja ya, selebihnya saya hanya ingin menikmati liburan ini.”
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