Rabiot membuat staf Zidane murka: "Dia terlalu lama untuk pemanasan". Media Prancis: "Dia bukan lagi pemain inti"

"Dia melakukan pemanasan dengan sangat lambat, sepatu bolanya belum siap. Hal itu membuat staf tim nasional Prancis murka, karena mereka tidak bisa memahami mengapa dia butuh waktu selama itu untuk melakukan pemanasan", jelasnya dalam program After Foot, Senin malam di RMC. Pemain Milan itu masuk ke lapangan beberapa saat sebelum gol ketiga Prancis, yang dicetak Michael Olise, dan terlibat dalam proses terjadinya gol keempat. Saat peluit akhir dibunyikan, Rabiot menjadi pemain pertama yang disapa dan diberi ucapan terima kasih oleh Zidane di tepi lapangan. Menit-menit terakhirnya di lapangan tidak sepenuhnya meyakinkan Daniel Riolo, kolumnis program "After", yang menurutnya wakil juara dunia 2022 itu tak boleh lagi menjadi starter. "Saatnya membuka lembaran baru tanpa Rabiot, memasang Da Cunha di depan lini pertahanan dan Camavinga sebagai gelandang mezzala".



