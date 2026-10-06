Gelandang Milan Adrien Rabiot membuat staf Zinedine Zidane marah. Menurut Jean-Louis Tourre, komentator pertandingan untuk RMC, momen-momen menjelang dirinya masuk ke lapangan menggantikan Camavinga, pada menit ke-88 dalam laga yang dimenangi dengan comeback 4-1 atas Belgia, disebut cukup membuat para staf pelatih kesal.
Rabiot membuat staf Zidane murka: "Dia terlalu lama untuk pemanasan". Media Prancis: "Dia bukan lagi pemain inti"
Terlalu lambat panas mesin
"Dia melakukan pemanasan dengan sangat lambat, sepatu bolanya belum siap. Hal itu membuat staf tim nasional Prancis murka, karena mereka tidak bisa memahami mengapa dia butuh waktu selama itu untuk melakukan pemanasan", jelasnya dalam program After Foot, Senin malam di RMC. Pemain Milan itu masuk ke lapangan beberapa saat sebelum gol ketiga Prancis, yang dicetak Michael Olise, dan terlibat dalam proses terjadinya gol keempat. Saat peluit akhir dibunyikan, Rabiot menjadi pemain pertama yang disapa dan diberi ucapan terima kasih oleh Zidane di tepi lapangan. Menit-menit terakhirnya di lapangan tidak sepenuhnya meyakinkan Daniel Riolo, kolumnis program "After", yang menurutnya wakil juara dunia 2022 itu tak boleh lagi menjadi starter. "Saatnya membuka lembaran baru tanpa Rabiot, memasang Da Cunha di depan lini pertahanan dan Camavinga sebagai gelandang mezzala".
Bukan lagi pemain inti
Selalu menjadi pilihan utama di bawah arahan Didier Deschamps, Adrien Rabiot (31 tahun) tampil secara bergantian selama pemusatan latihan perdana era Zinédine Zidane. Gelandang itu menjadi starter melawan Turki (1-0) dan Italia (1-1), tetapi tetap berada di bangku cadangan dalam laga di Brussels yang dimenangi atas Belgia (1-0). Kemarin di Stade de France, ia masuk pada akhir laga melawan Belgia (4-1), menggantikan Eduardo Camavinga pada menit ke-88.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami