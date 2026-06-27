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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Rabiot dan Milan, "kita lihat nanti": Allegri menghubungi, pemain asal Prancis itu mempertimbangkannya

AC Milan
Transfers
A. Rabiot
M. Allegri

Pemain asal Prancis itu masih misterius soal masa depannya: kontraknya dengan Rossoneri masih tersisa dua tahun, namun ia memiliki banyak penggemar

Dalam wawancara pasca-pertandingan Norwegia vs Prancis, Adrien Rabiot ditanya mengenai masa depannya di Milan. "Sekarang saya fokus pada Piala Dunia, nanti kita lihat saja," jawab gelandang Prancis itu, seperti dilansir Sportmediaset. Bergabung dengan Rossoneri atas dorongan Max Allegri pada September 2025, di penghujung bursa transfer musim panas lalu, pemain Prancis ini menandatangani kontrak tiga tahun, dengan harapan dapat memulai babak baru bersama pelatih yang paling banyak mengangkat kariernya.


Setahun kemudian, dunia di sekitar Rabiot telah berubah: dari seorang pemain yang berselisih dengan lingkungan Marseille, Rabiot secara pribadi menjalani musim yang bagus bersama Rossoneri, sekaligus mengukuhkan posisinya di tim nasional Prancis, di mana ia menjadi pemain inti yang tak tergantikan. Yang paling berubah adalah Milan, yang telah mengganti seluruh jajaran manajemen dan, terutama, memecat Allegri.


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    Setelah tampil sebagai salah satu bintang utamadi Piala Dunia—di mana Prancis menjadi salah satu favorit—apakah Rabiot akan bersedia kembali berperan sebagai pemimpin di Milan yang lebih muda, kemungkinan tanpa Modric, yang akan memulai musim dari Liga Europa dan dengan pelatih baru? Sudah terjadi kontak dengan Ruben Amorim, pelatih baru Rossoneri. Pelatih asal Portugal itu berupaya mempertahankan semua pemain bintang.


    Memang benar bahwa Rabiot masih memiliki sisa kontrak dua tahun, tetapi kita juga tahu bahwa saat ini keinginan seorang pemain penting memiliki pengaruh yang hampir menentukan terhadap keputusannya untuk tetap bertahan di klub atau pindah ke klub lain. Rabiot berusia 31 tahun dan sedang berada di puncak kariernya. Dan Piala Dunia merupakan ajang yang tepat bagi para pengagumnya yang sudah tak sedikit, dimulai tentu saja dari Allegri, yang setelah melatihnya saat membela Juventus dan Milan, kini sudah bermimpi melihat pemain kelahiran 1995 itu mengenakan seragam biru Napoli.



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