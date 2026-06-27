Rabiot dan Milan, "kita lihat nanti": Allegri menghubungi, pemain asal Prancis itu mempertimbangkannya

Dalam wawancara pasca-pertandingan Norwegia vs Prancis, Adrien Rabiot ditanya mengenai masa depannya di Milan. "Sekarang saya fokus pada Piala Dunia, nanti kita lihat saja," jawab gelandang Prancis itu, seperti dilansir Sportmediaset. Bergabung dengan Rossoneri atas dorongan Max Allegri pada September 2025, di penghujung bursa transfer musim panas lalu, pemain Prancis ini menandatangani kontrak tiga tahun, dengan harapan dapat memulai babak baru bersama pelatih yang paling banyak mengangkat kariernya.





Setahun kemudian, dunia di sekitar Rabiot telah berubah: dari seorang pemain yang berselisih dengan lingkungan Marseille, Rabiot secara pribadi menjalani musim yang bagus bersama Rossoneri, sekaligus mengukuhkan posisinya di tim nasional Prancis, di mana ia menjadi pemain inti yang tak tergantikan. Yang paling berubah adalah Milan, yang telah mengganti seluruh jajaran manajemen dan, terutama, memecat Allegri.



