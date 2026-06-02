Putri legenda Manchester United Roy Keane menikah dengan bek Southampton Taylor Harwood-Bellis dalam upacara mewah di pedesaan
Pernikahan yang dihadiri banyak selebriti di Wiltshire
Dunia sepak bola turut meramaikan acara saat Leah Keane, putri berusia 24 tahun dari mantan kapten Manchester United Roy, resmi menikah dengan bek tengah Southampton, Harwood-Bellis. Upacara pernikahan tersebut berlangsung pada Sabtu malam di Kin House yang eksklusif di Wiltshire, yang menjadi latar belakang yang privat dan elegan untuk pernikahan yang menjadi sorotan publik ini.
Leah berbagi kebahagiaannya dengan para pengikut di media sosial, dengan mengunggah serangkaian foto dan video di balik layar yang menangkap esensi hari itu. Menyambut perubahan statusnya, ia memberi keterangan pada postingannya, "Malam terakhir sebagai seorang Keane," saat ia bersiap untuk memulai babak baru bersama pemain timnas muda Inggris tersebut.
Perjalanan menuju altar
Pernikahan pasangan ini menandai puncak dari hubungan jangka panjang mereka, di mana Harwood-Bellis melamarnya saat liburan romantis di lepas pantai Italia pada tahun 2024.
Ikatan mereka telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka kini telah menjadi orang tua dari seorang putri, Iris, yang mereka sambut ke dunia pada awal Desember.
Memiliki sosok seperti Keane sebagai ayah mertua mungkin menakutkan bagi kebanyakan orang, tetapi Harwood-Bellis sebelumnya telah berbicara tentang pengaruh positif yang diberikan pria asal Irlandia itu terhadap kariernya. Dia mengatakan: "Dia adalah salah satu orang, selain keluarga dekat saya, yang saya tahu pasti hanya memikirkan kepentingan saya. Nasihat yang dia berikan kepada saya, saya tahu dia benar-benar memikirkan kepentingan saya, jadi dia telah membantu saya dalam mengambil keputusan."
Pujian tinggi dari sang pria tangguh
Dikenal karena pendekatannya yang lugas dalam memberikan komentar dan menilai standar para pemain, Keane justru secara tak biasa memuji karakter dan kemampuan menantu barunya. Legenda Manchester United itu memberikan pujian yang sangat tinggi setelah sang bek mencetak gol dalam debutnya bersama Timnas Inggris melawan Republik Irlandia di Wembley pada tahun 2024.
Keane mengungkapkan persetujuannya saat itu, dengan menyatakan: "Bagus baginya untuk melakukan debut dan dia cukup mengancam di depan gawang. Dia anak yang baik dan keluarganya telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Dia benar-benar anak yang baik."
Dukungan publik dari salah satu juri paling terkenal di dunia sepak bola ini menunjukkan bahwa Harwood-Bellis telah lebih dari layak mendapatkan tempatnya dalam keluarga tersebut.
Perhatian kembali tertuju pada lapangan
Meskipun akhir pekan lalu diisi dengan perayaan pencapaian pribadi, kenyataan dunia sepak bola profesional akan segera kembali menghampiri Harwood-Bellis. Bek tersebut saat ini sedang mempersiapkan diri untuk musim baru di Championship bersama Southampton, setelah musim sebelumnya berakhir dengan kontroversi yang membuat klub tersebut gagal promosi.
The Saints terlibat dalam skandal 'Spygate' setelah tertangkap basah memantau sesi latihan Middlesbrough, yang mengakibatkan mereka didiskualifikasi dari babak play-off.