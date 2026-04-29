AFP
Putra Zinedine Zidane, Luca, mengalami patah rahang sehingga Aljazair kini cemas akan ketersediaannya untuk Piala Dunia
Bencana melanda dalam laga Divisi Segunda
Kiper berusia 27 tahun itu terpaksa meninggalkan lapangan setelah terjadi benturan keras dengan striker Almeria, Thalys, yang awalnya membuatnya mengalami gegar otak. Namun, hasil pemeriksaan medis selanjutnya menunjukkan kondisi yang jauh lebih mengkhawatirkan bagi mantan pemain Real Madrid tersebut saat ia bersiap menghadapi musim panas terpenting dalam kariernya.
Granada mengonfirmasi tingkat keparahan cedera tersebut dalam pernyataan resmi klub, yang berbunyi: "Tes medis yang dilakukan menunjukkan bahwa kiper tersebut juga mengalami patah tulang rahang dan dagu." Cedera ini diperkirakan akan membuatnya absen hingga akhir musim domestik, sehingga aspirasi internasionalnya kini berada di ujung tanduk.
Impian Piala Dunia terancam
Waktunya sungguh tidak tepat bagi Zidane, yang baru-baru ini berhasil membuktikan dirinya sebagai sosok kunci bagi timnas Aljazair. Aljazair dijadwalkan memulai kampanye Piala Dunia mereka pada 16 Juni melawan juara dunia bertahan Argentina di Kansas City, sehingga kiper tersebut harus berlomba dengan waktu untuk membuktikan kebugarannya.
Setelah secara resmi pindah kewarganegaraan dari Prancis ke Aljazair tahun lalu, bintang kelahiran Marseille ini telah "siap memberikan segalanya" untuk negara asal kakek-nenek dari pihak ayahnya. Kini, partisipasinya bergantung pada kecepatan pemulihannya dan keputusan yang akan segera diambil terkait intervensi bedah.
Operasi menanti bintang Granada
Granada dan Zidane saat ini sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, karena operasi kemungkinan besar akan memperpanjang masa pemulihannya secara signifikan dan hampir pasti membuatnya absen dari ajang-ajang musim panas. Klub tersebut menambahkan: "Pemain tersebut, setelah berkonsultasi dengan tim medis klub, akan memutuskan dalam beberapa jam ke depan mengenai langkah pengobatan yang akan diambil untuk cedera yang dialaminya."
Petkovic dihadapkan pada dilema penjaga gawang
Pelatih kepala Aljazair, Vladimir Petkovic, akan memantau situasi ini dengan cermat, mengingat Zidane telah menjadi starter dalam empat dari lima pertandingan timnas tersebut pada Piala Afrika terakhir. Kiper tersebut juga bermain penuh selama 90 menit dalam laga imbang tanpa gol melawan Uruguay baru-baru ini, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti timnas.
Jika Zidane tidak dapat pulih tepat waktu untuk tur ke Amerika Utara, Petkovic harus mencari kiper berpengalaman lainnya. Bagi Zidane, yang telah menghabiskan sebagian besar kariernya meniti jalannya sendiri di liga kasta kedua Spanyol, absen di panggung dunia akan menjadi pukulan telak setelah akhirnya berhasil keluar dari bayang-bayang ayahnya yang terkenal.