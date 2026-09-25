Mancini kembali ke tim nasional yang sangat membutuhkan kebangkitan setelah melalui periode penuh gejolak. Setelah membawa Italia menjuarai Euro 2020 sebelum gagal lolos ke Piala Dunia 2022, ia secara kontroversial meninggalkan jabatan itu pada Agustus 2023. Kini ditugaskan membangun kembali dari puing-puing, sang pelatih yang kembali itu tahu bahwa kesuksesan instan sangat krusial untuk membuat para suporter kembali mendukung.

"Bermain baik sejak awal, yang tidak akan mudah mengingat kami hanya punya dua hari untuk mempersiapkan pertandingan ini," kata Mancini kepada wartawan, seperti dikutip Football Italia. "Beginilah sepakbola internasional, kami harus menyelesaikan semuanya dengan cepat dan meraih hasil, itu satu-satunya obat untuk apa yang sedang kami alami."

Membahas starting XI-nya, Mancini mengatakan: "Kami sudah sangat dekat dengan starting XI, tetapi ada dua keraguan. Kami akan memutuskannya besok pagi. Cambiaghi bisa bermain di kanan atau kiri, begitu juga Kean dan Zaniolo. Sandro Tonali mengalami sedikit masalah fisik saat tiba, tetapi tidak merasakan apa-apa lagi, jadi dia seharusnya baik-baik saja."