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Pusing taktik untuk Roberto Mancini? Bos Italia ungkap dua dilema seleksi besar jelang bentrokan dengan Belgia
Menanti susunan pemain inti Italia
Mancini akan menunda penentuan starting XI Italia hingga Jumat pagi saat Italia bersiap menjamu Belgia. Pertandingan UEFA Nations League itu akan digelar di Stadio Olimpico, Roma, dengan sepak mula pukul 19.45 waktu Inggris.
Mancini masih memiliki dua keraguan besar terkait pemilihan pemain sebelum memfinalisasi timnya. Nicolo Zaniolo, Moise Kean, dan Nicolo Cambiaghi sama-sama bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama, dengan ketiganya mampu bermain di sisi kanan maupun kiri.
Laga ini menandai kembalinya sang pelatih tim nasional ke tepi lapangan yang sangat dinantikan. Tim asuhannya menghadapi kampanye Grup A yang berat, yang juga dihuni kekuatan besar Prancis dan Turkiye asuhan Vincenzo Montella.
- AFP
Pencarian obat mujarab instan untuk menang
Mancini kembali ke tim nasional yang sangat membutuhkan kebangkitan setelah melalui periode penuh gejolak. Setelah membawa Italia menjuarai Euro 2020 sebelum gagal lolos ke Piala Dunia 2022, ia secara kontroversial meninggalkan jabatan itu pada Agustus 2023. Kini ditugaskan membangun kembali dari puing-puing, sang pelatih yang kembali itu tahu bahwa kesuksesan instan sangat krusial untuk membuat para suporter kembali mendukung.
"Bermain baik sejak awal, yang tidak akan mudah mengingat kami hanya punya dua hari untuk mempersiapkan pertandingan ini," kata Mancini kepada wartawan, seperti dikutip Football Italia. "Beginilah sepakbola internasional, kami harus menyelesaikan semuanya dengan cepat dan meraih hasil, itu satu-satunya obat untuk apa yang sedang kami alami."
Membahas starting XI-nya, Mancini mengatakan: "Kami sudah sangat dekat dengan starting XI, tetapi ada dua keraguan. Kami akan memutuskannya besok pagi. Cambiaghi bisa bermain di kanan atau kiri, begitu juga Kean dan Zaniolo. Sandro Tonali mengalami sedikit masalah fisik saat tiba, tetapi tidak merasakan apa-apa lagi, jadi dia seharusnya baik-baik saja."
Mengejar empat besar Nations League
Waktu persiapan yang sangat singkat membuat Italia rentan di grup Nations League yang sangat kompetitif. Namun, Mancini telah menetapkan target yang jelas dan ambisius untuk skuadnya saat mereka menghadapi rangkaian laga sulit yang akan datang.
"Kami berharap bisa mencapai Final Four Nations League, ini grup yang kuat sehingga tidak akan mudah, tetapi kami akan mencoba," tambah Mancini. "Saya tidak sabar mendengar lagu kebangsaan berkumandang. Banyak dari para pemain ini berpengalaman, dan tentu ada tekanan, tetapi itu adalah tekanan yang positif karena bermain sepak bola adalah gairah mereka dan mereka harus menikmatinya."
- Getty
Fokus pada duel di Stadio Olimpico
Italia harus langsung tancap gas melawan tim Belgia yang bertalenta pada laga Jumat malam. Hasil positif di Roma mutlak diperlukan jika Italia ingin membangun momentum untuk sisa turnamen ini.
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