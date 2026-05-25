‘Punya impian’ - Bisakah Barcelona membujuk Mikel Arteta untuk hengkang dari Arsenal? Legenda Arsenal, Ray Parlour, menyamakan perdebatan mengenai masa depan Arteta dengan rumor Arsene Wenger yang dikaitkan dengan Real Madrid

Kontrak Arteta, sebagaimana adanya saat ini, hanya berlaku hingga musim panas 2027. Perpanjangan kontrak telah dibicarakan—banyak yang memprediksi pelatih asal San Sebastian ini akan mengikuti jejak Wenger dengan menghabiskan lebih dari satu dekade di bangku cadangan—tetapi apakah ia akan tergoda untuk pindah jika tawaran menggiurkan dari klub lain diajukan?

Mengingat hubungannya dengan Barcelona, apakah klub raksasa La Liga itu harus menjadi sumber kekhawatiran bagi pihak Emirates Stadium? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Parlour, anggota skuad ‘The Invincibles’ — yang berbicara atas nama 10bet, yang menawarkan penawaran pendaftaran kepada para petaruh — mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir itu akan sedikit mirip dengan Arsene Wenger. Ada banyak rumor bahwa dia akan pindah ke Real Madrid, tetapi dia adalah orang yang sangat setia.

“Dia tahu apa yang ingin dia capai di Arsenal; mungkin dia bertahan lebih lama dari yang seharusnya pada akhirnya, tapi pada tahap krusial saat perpindahan stadion dan segala hal lainnya… dan saya pikir Arteta bisa jadi serupa.

“Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Mikel Arteta. Saya tidak tahu klub mana yang dia dukung saat kecil atau klub mana yang ingin dia kelola—seorang manajer kadang-kadang punya mimpi—jadi jika ada kesempatan dan dia tidak bisa menolaknya, kita harus menunggu dan melihat.

“Tapi saya tetap yakin masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar Arsenal bisa sangat sukses - mungkin tidak seberhasil Man City, tapi untuk bersaing memperebutkan trofi setiap musim - dan dia bisa menjadi bagian dari itu serta bagian dari penulisan sejarah klub. Saya yakin dia ingin melakukannya.”