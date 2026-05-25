‘Punya impian’ - Bisakah Barcelona membujuk Mikel Arteta untuk hengkang dari Arsenal? Legenda Arsenal, Ray Parlour, menyamakan perdebatan mengenai masa depan Arteta dengan rumor Arsene Wenger yang dikaitkan dengan Real Madrid
Wenger dikaitkan dengan Real Madrid selama 22 tahun masa jabatannya di Arsenal
Ketika Wenger membawa The Gunners meraih tiga gelar liga utama, termasuk musim ikonik ‘The Invincibles’ pada 2003-04, ia secara luas dianggap sebagai salah satu manajer paling brilian di dunia sepak bola.
Tidak mengherankan, tatapan kagum sering tertuju padanya. Pada suatu masa, hampir tidak ada musim yang berlalu tanpa ‘Le Professeur’ dikaitkan dengan kepindahan untuk memimpin ‘Galacticos’ di Real Madrid.
Pembicaraan dengan Los Blancos dilakukan saat ia masih terikat kontrak di Highbury, namun kesepakatan tak pernah tercapai dan Wenger menyelesaikan 22 tahun pengabdian setia bersama Arsenal sebelum hengkang pada 2018. Lebih dari 18 bulan kemudian, setelah menyaksikan Unai Emery datang dan pergi, tongkat estafet diserahkan kepada Arteta pada Desember 2019.
Dia kini telah menghabiskan enam tahun dan 350 pertandingan sebagai pelatih, memimpin kembalinya dominasi domestik pada musim 2025-26. Gelar ganda yang prestisius masih bisa diraih, dengan The Gunners akan menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada 30 Mei.
Apakah Barcelona bisa membujuk Arteta untuk hengkang dari Emirates Stadium?
Kontrak Arteta, sebagaimana adanya saat ini, hanya berlaku hingga musim panas 2027. Perpanjangan kontrak telah dibicarakan—banyak yang memprediksi pelatih asal San Sebastian ini akan mengikuti jejak Wenger dengan menghabiskan lebih dari satu dekade di bangku cadangan—tetapi apakah ia akan tergoda untuk pindah jika tawaran menggiurkan dari klub lain diajukan?
Mengingat hubungannya dengan Barcelona, apakah klub raksasa La Liga itu harus menjadi sumber kekhawatiran bagi pihak Emirates Stadium? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Parlour, anggota skuad ‘The Invincibles’ — yang berbicara atas nama 10bet, yang menawarkan penawaran pendaftaran kepada para petaruh — mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir itu akan sedikit mirip dengan Arsene Wenger. Ada banyak rumor bahwa dia akan pindah ke Real Madrid, tetapi dia adalah orang yang sangat setia.
“Dia tahu apa yang ingin dia capai di Arsenal; mungkin dia bertahan lebih lama dari yang seharusnya pada akhirnya, tapi pada tahap krusial saat perpindahan stadion dan segala hal lainnya… dan saya pikir Arteta bisa jadi serupa.
“Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Mikel Arteta. Saya tidak tahu klub mana yang dia dukung saat kecil atau klub mana yang ingin dia kelola—seorang manajer kadang-kadang punya mimpi—jadi jika ada kesempatan dan dia tidak bisa menolaknya, kita harus menunggu dan melihat.
“Tapi saya tetap yakin masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar Arsenal bisa sangat sukses - mungkin tidak seberhasil Man City, tapi untuk bersaing memperebutkan trofi setiap musim - dan dia bisa menjadi bagian dari itu serta bagian dari penulisan sejarah klub. Saya yakin dia ingin melakukannya.”
Kontrak baru? Apa yang dikatakan Arteta tentang masa depannya
Arteta baru-baru ini mengatakan, ketika ditanya tentang rencananya untuk masa depan jangka panjang, dengan penampilannya yang penuh semangat di pinggir lapangan dan lebih memilih untuk tetap fokus pada saat ini: “Belum ada kabar mengenai hal itu. Kami tidak punya waktu untuk membahasnya sekarang. Fokus penuh kami tertuju pada apa yang harus kami lakukan mulai saat ini hingga akhir musim.
“Saya sepenuhnya berkomitmen dan sangat bahagia, serta merasa baik-baik saja. Keluarga saya baik-baik saja dan saya masih memiliki begitu banyak ambisi untuk klub sepak bola ini, dan untuk saat ini kami berada dalam posisi yang baik.
“Pekerjaan ini tentang masa kini dan apa yang Anda lakukan pada hari itu. Berikan yang terbaik dan rasakan bahwa Anda adalah orang yang dapat memimpin dan menginspirasi tim untuk mencapai hal-hal hebat bagi klub. Dan saya merasa seperti itu, dan semoga saya akan merasa seperti itu sepanjang sisa minggu ini, serta dengan hasil yang hebat di akhir musim.”
Pertandingan ganda: Pertandingan final Liga Champions melawan PSG
Arsenal merayakan kemenangan dengan meriah pada hari Minggu saat mengangkat trofi Liga Premier ke udara setelah meraih kemenangan di laga terakhir melawan Crystal Palace. Pesta tersebut—sama seperti yang terjadi saat kabar penobatan mereka diumumkan—kemungkinan berlangsung hingga larut malam.
Namun, The Gunners belum bisa bersantai, karena fokus tim harus dialihkan ke upaya meraih gelar Liga Champions pertama mereka. Sebuah rombongan besar pendukung The Gunners sedang bersiap untuk berangkat ke Budapest guna menghadapi laga besar di level Eropa melawan PSG pada hari Sabtu.