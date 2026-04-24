Itu adalah pengantar yang mengharukan yang dipilih Daily Echo pada pertengahan Maret untuk sebuah artikel tentang Daniel Peretz di FC Southampton. "Tak peduli seberapa sering Anda diperingatkan untuk tidak jatuh cinta pada pemain pinjaman—hal itu sulit dilakukan jika pemain tersebut bermain sebaik Daniel Peretz," tulis surat kabar tabloid terbesar di wilayah tersebut. Kini, menahan diri untuk tidak jatuh cinta padanya mungkin bukan hanya sulit, melainkan mustahil. Peretz telah berkembang menjadi talisman Southampton, wajah dari rentetan kesuksesan yang nyaris tak terbayangkan.
"Puncak karier saya": Kisah kesuksesan luar biasa seorang pemain pinjaman dari FC Bayern
Yang membuat kisah cinta ini begitu istimewa adalah bahwa semuanya bermula di tengah masa-masa sulit. Ketika Peretz pindah ke Southampton pada musim dingin melalui status pinjaman selama enam bulan dari FC Bayern, tidak ada satu pun pihak yang berada dalam kondisi baik—baik kiper berusia 25 tahun asal Israel itu, maupun klub legendaris dari pesisir selatan Inggris beserta para penggemarnya.
Setelah dua tahun menjadi pemain cadangan di Munich, Peretz dipinjamkan ke Hamburger SV pada musim panas 2025. Dia sangat yakin akan mendapatkan posisi starter, namun akhirnya kalah dalam persaingan dengan Daniel Heuer Fernandes. Sangat kecewa, dia mengeluh secara terbuka dan mogok latihan pada bulan Januari untuk memaksa transfer baru.
FC Southampton, klub divisi dua Inggris, yang akhirnya mendapatkannya. Setelah terdegradasi dari Liga Premier, The Saints sebenarnya menargetkan promosi langsung, namun saat kedatangan Peretz, mereka terpuruk di peringkat ke-15 di Championship setelah enam pertandingan liga berturut-turut tanpa kemenangan.
Peretz di Southampton: Kenaikan Kelas dan Final Piala FA?
Pertandingan debut melawan Hull City berakhir dengan kekalahan, namun kemudian: 20 pertandingan, 16 kemenangan, empat hasil imbang. Southampton terus merangkak naik di klasemen. Dua pekan sebelum akhir musim, The Saints berada di peringkat keempat. Partisipasi di babak playoff promosi hampir pasti, bahkan masih ada peluang kecil untuk merebut posisi kedua yang menjamin promosi langsung. Juara Coventry City sudah memastikan lolos.
Namun, laju kemenangan ini tidak hanya membawa Southampton menuju promosi, tetapi juga ke semifinal Piala FA. Baru-baru ini, The Saints menyingkirkan dua klub Liga Premier. Pertama FC Fulham, saat Daily Echo menyebut penampilan Peretz sebagai "penampilan luar biasa" berkat penyelamatannya. Di perempat final, mereka bahkan mengalahkan FC Arsenal, yang saat itu memimpin klasemen dan menjadi semifinalis Liga Champions.
Di babak empat besar, Southampton akan menghadapi Manchester City pada Sabtu pukul 18.15 di Stadion Wembley. Di final, pemenang dari pertandingan antara Chelsea FC dan Leeds United akan menanti.
Daniel Peretz sangat mengagumi Southampton dan Liga Championship
"Saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Sepertinya saya telah mencapai puncak karier saya," kata Peretz baru-baru ini dalam sebuah wawancara dengan Transfermarkt. Southampton dan dirinya, menurutnya, adalah "pasangan yang sempurna". Saat Peretz berbicara tentang kota, klub, dan liga tersebut, ia tak henti-hentinya memuji-muji semuanya.
Bagi Peretz, Southampton sudah terasa "seperti rumah sendiri". "Lingkungan di mana kamu merasa didukung dan dicintai oleh semua orang sangat membantu dalam menampilkan performa terbaik." Sementara yang lain menganggap Championship dengan 46 putaran pertandingannya sebagai ajang yang melelahkan, Peretz berkata: "Saya menyukai liga ini karena sangat intens." Setelah dua setengah tahun sebagai pemain cadangan dengan total hanya sembilan penampilan untuk FC Bayern dan HSV, liga ini adalah "persis apa yang saya butuhkan".
Pelatih di Southampton sejak Desember adalah seorang pria Jerman berusia 33 tahun: Tonda Eckert, yang pernah bekerja di sektor pemuda FC Bayern dan RB Leipzig. Eckert melihat Peretz sebagai "tipe pemenang" dan memujinya: "Sikap positif Daniel menular. Saya jarang melihat kiper yang berusaha sekeras dia untuk memberikan energi kepada rekan-rekannya di lapangan."
Southampton memiliki opsi pembelian untuk Daniel Peretz
Semifinal Piala FA melawan City, perebutan promosi yang semakin memanas — tapi bagaimana kelanjutannya setelah itu? Kontrak Peretz di FC Bayern, yang merekrutnya dari Maccabi Tel Aviv pada 2023 dengan biaya lima juta euro, berlaku hingga 2028. Southampton memiliki opsi pembelian sebesar delapan juta euro. Seberapa besar kemungkinan dia bermain bersama Southampton di Liga Premier musim depan, hal itu ditanyakan kepada Peretz dalam wawancara Transfermarkt. "Saya pikir itu masuk akal," jawabnya.
Peretz memang juga mengatakan: "Bayern masih ada di hati saya. Saya mencintai klub itu." Namun, pada kenyataannya, sama seperti Alexander Nübel (29) yang dipinjamkan ke VfB Stuttgart, ia tidak memiliki masa depan di München. Jika Manuel Neuer (40) memperpanjang kontraknya satu tahun lagi, pewarisnya yang ditunjuk, Jonas Urbig (22), akan tetap menjadi kiper cadangan. Jika Neuer pensiun, Urbig akan langsung naik pangkat dan akan didampingi oleh seorang kiper cadangan berpengalaman. Menurut Sport Bild, salah satu kandidat untuk posisi itu justru adalah Daniel Heuer Fernandes (33), yang musim panas lalu berhasil mengalahkan Peretz dalam persaingan di HSV.
Situasi penjaga gawang di Southampton juga cukup rumit. The Saints saat ini meminjamkan dua mantan penjaga gawang utama mereka. Aaron Ramsdale (27) menjadi penjaga gawang pada musim degradasi dan saat ini bermain untuk Newcastle United. Gavin Bazunu (24) memulai musim ini sebagai penjaga gawang utama, namun setelah kedatangan Peretz, ia dipindahkan ke rival liga, Stoke City.
Klasemen Championship saat ini
Pl. Tim Pertandingan Gol Selisih Poin 1 Coventry City 44 90:44 46 89 2 Ipswich Town 43 75:45 30 79 3 Millwall FC 44 61:48 13 79 4 Southampton FC 44 77:53 24 76 5 Middlesbrough FC 44 65:44 21 76 6 Wrexham AFC 44 66:60 6 70 7 Hull City 44 67:63 4 70 8 Derby County 44 63:55 8 66 9 Norwich City 44 61:53 8 64 10 Birmingham City 44 54:54 0 60 11 Swansea City 44 53:57 -4 60 12 Bristol City 44 56:57 -1 59 13 Queens Park Rangers 44 59:67 -8 58 14 Sheffield United 44 62:62 0 57 15 Watford FC 44 52:56 -4 57 16 Preston North End 44 51:57 -6 57 17 Stoke City 44 50:51 -1 55 18 West Bromwich Albion 44 47:56 -9 52 19 Blackburn Rovers 45 42:55 -13 52 20 Portsmouth FC 44 45:62 -17 51 21 Charlton Athletic 44 41:54 -13 50 22 Oxford United 44 41:56 -15 44 23 Leicester City 44 56:67 -11 42 24 Sheffield Wednesday 44 26:84 -58 -3