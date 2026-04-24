"Puncak karier saya": Kisah kesuksesan luar biasa seorang pemain pinjaman dari FC Bayern

Yang membuat kisah cinta ini begitu istimewa adalah bahwa semuanya bermula di tengah masa-masa sulit. Ketika Peretz pindah ke Southampton pada musim dingin melalui status pinjaman selama enam bulan dari FC Bayern, tidak ada satu pun pihak yang berada dalam kondisi baik—baik kiper berusia 25 tahun asal Israel itu, maupun klub legendaris dari pesisir selatan Inggris beserta para penggemarnya.

Setelah dua tahun menjadi pemain cadangan di Munich, Peretz dipinjamkan ke Hamburger SV pada musim panas 2025. Dia sangat yakin akan mendapatkan posisi starter, namun akhirnya kalah dalam persaingan dengan Daniel Heuer Fernandes. Sangat kecewa, dia mengeluh secara terbuka dan mogok latihan pada bulan Januari untuk memaksa transfer baru.

FC Southampton, klub divisi dua Inggris, yang akhirnya mendapatkannya. Setelah terdegradasi dari Liga Premier, The Saints sebenarnya menargetkan promosi langsung, namun saat kedatangan Peretz, mereka terpuruk di peringkat ke-15 di Championship setelah enam pertandingan liga berturut-turut tanpa kemenangan.