Pulisic tidak bisa bermain, ia absen dalam laga AS melawan Australia. Ibrahimovic tetap tenang: “Memang tepat untuk tidak memaksanya, dia akan kembali pada pertandingan berikutnya”

Mantan pemain Chelsea tersebut belum pulih dari cedera betis yang dialaminya beberapa hari lalu dalam laga melawan Paraguay. Mengingat tiga poin yang telah diraih serta posisi yang baik di klasemen, mantan pelatih Spurs itu memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan bintang utamanya dan bahkan tidak memasukkannya ke dalam daftar cadangan.





Zlatan Ibrahimovic, komentator Fox Sports, tidak merasa khawatir dengan absennya pemain AC Milan tersebut: "Tidak ada alasan untuk mengambil risiko dengannya. Jika Anda ingin melaju sejauh mungkin di turnamen ini, Anda perlu memanfaatkan semua pemain. Jika ada masalah, lebih baik mengambil risiko di pertandingan pertama: kamu sudah meraih tiga poin di laga pembuka dan hari ini dia tidak tersedia. Tapi kemungkinan besar dia akan kembali untuk pertandingan berikutnya. Jika hari ini mereka menang, mereka lolos dan bisa mengistirahatkan pemain tersebut untuk fase selanjutnya di turnamen ini."





Sebagai salah satu bintang dalam penampilan perdana Amerika Serikat, Pulisic diganti pada babak pertama saat melawan Paraguay akibat efek sisa cedera betisnya. Dalam beberapa hari terakhir, ia berlatih secara terpisah, yang menunjukkan bahwa kondisinya masih perlu dipulihkan.