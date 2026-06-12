Pulisic: "Milan adalah klub besar, mereka akan memperbaiki segalanya dan kita akan kembali ke puncak. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Pochettino, dia adalah penemuan yang hebat"

Christian Pulisic berbicara tentang Milan dan Piala Dunia.





Penyerang Rossonero yang juga membela timnas Amerika Serikat ini mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Kami masih belum punya pelatih dan direktur olahraga? Milan adalah klub besar dan saya yakin mereka akan menyelesaikan semuanya. Pada akhirnya, saya yakin semuanya akan baik-baik saja dan tim akan kembali ke posisi yang pantas mereka dapatkan. Saya tetap berhubungan dengan beberapa rekan, kami saling menghubungi dan mereka juga sekadar mengucapkan selamat untuk Piala Dunia; saya memiliki banyak teman dekat di Italia yang saya ajak bicara setiap hari."





"Saat ini, bagaimanapun, fokus saya ada di Amerika. Saya merasa menjadi pemain yang lebih baik dibandingkan empat tahun lalu di Qatar: saya telah berkembang pesat dalam segala hal, termasuk saat di Italia."