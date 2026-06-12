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cm grafica pulisic milan 2025 26Calciomercato

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Pulisic: "Milan adalah klub besar, mereka akan memperbaiki segalanya dan kita akan kembali ke puncak. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Pochettino, dia adalah penemuan yang hebat"

AC Milan
C. Pulisic
M. Pochettino
USA vs Paraguay
USA
World Cup
Serie A

Penyerang AC Milan itu berbicara dari Amerika Serikat.

Christian Pulisic berbicara tentang Milan dan Piala Dunia.


Penyerang Rossonero yang juga membela timnas Amerika Serikat ini mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Kami masih belum punya pelatih dan direktur olahraga? Milan adalah klub besar dan saya yakin mereka akan menyelesaikan semuanya. Pada akhirnya, saya yakin semuanya akan baik-baik saja dan tim akan kembali ke posisi yang pantas mereka dapatkan. Saya tetap berhubungan dengan beberapa rekan, kami saling menghubungi dan mereka juga sekadar mengucapkan selamat untuk Piala Dunia; saya memiliki banyak teman dekat di Italia yang saya ajak bicara setiap hari."


"Saat ini, bagaimanapun, fokus saya ada di Amerika. Saya merasa menjadi pemain yang lebih baik dibandingkan empat tahun lalu di Qatar: saya telah berkembang pesat dalam segala hal, termasuk saat di Italia."

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    "Saya hanya melihatnya sebagai pelatih saya, di sini dan saat ini. Hubungan kami baik, sangat baik. Kami telah melakukan percakapan yang menyenangkan dalam beberapa hari terakhir: saya tahu apa yang dia harapkan dari saya dan apa yang bisa saya berikan kepadanya. Saya rasa bersama dia, kami sedang mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi turnamen ini."


    "Saya tidak membanding-bandingkan, tapi saya rasa dia adalah pelatih asal Amerika Selatan pertama yang saya miliki sepanjang karier. Ini adalah pengalaman yang indah, sebuah penemuan besar. Saya menyukai semangatnya, saya menyukai ide-ide sepak bola yang dia bawa dengan gayanya. Dia menuntut energi besar dan intensitas yang terus-menerus di lapangan. Saya pikir dia terutama memberi kami kepercayaan diri dan keyakinan pada kemampuan kami, keyakinan bahwa kami bisa menghadapi tim-tim kuat tanpa rasa takut. Ini saatnya kami dan kami ingin menjadi kekuatan sejati di Piala Dunia ini, mampu bersaing dengan siapa pun."

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