Di Seattle, Amerika Serikat mengalami kekalahan telak tanpa perlawanan berarti dari Belgia, yang mengalahkan tuan rumah dengan skor 4-1 dan menyingkirkan mereka dari Piala Dunia. Di malam yang pahit bagi AS ini, ada juga kabar buruk bagi Milan: cedera baru yang tampaknya serius menimpa Christian Pulisic. Bintang tim asuhan Pochettino ini terpaksa keluar lapangan sekitar satu jam setelah pertandingan dimulai karena masalah fisik, dan saat terlihat di bangku cadangan, ia tampak sangat cemas dengan kondisinya.
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Pulisic masih cedera: “Pergelangan kaki dan lututku terkilir parah, aku kecewa pada diriku sendiri”. Dan mengenai Milan..
Diturunkan sebagai starter melawan Belgia di babak 16 besar, malam itu bukanlah malam yang baik bagi Pulisic yang gagal membantu rekan-rekannya yang tampak kesulitan sejak awal. Inisiatifnya minim, tak ada peluang gol bagi mantan pemain Chelseaini, yang akhirnya menutup perjalanannya di Piala Dunia—kompetisi yang paling dinantikannya, di kandang sendiri, dan untuk yang telah lama dipersiapkannya—tanpa pernah mencetak gol dan hanya mencatatkan satu assist. Awal pertandingan melawan Paraguay sempat memberikan harapan, namun cedera Balogun, masalah pada betis, dan kondisi fisik penyerang Milan yang semakin memburuk menghambat penampilannya.
Namun, kabar terburuk masih akan datang: Pulisic diganti pada menit ke-59 akibat cedera baru setelah bertabrakan dengan Tielemans, ketika mantan pemain Borussia Dortmund itu, saat menendang, mengenai paha gelandang Belgia tersebut. Pemain Milan itu duduk di bangku cadangan dengan tangan menutupi wajahnya dan tampak cemas atas cedera yang sepertinya serius pada pergelangan kaki kanannya. Setelah pertandingan, pemain Rossoneri itu berbicara kepada ESPN: "Pergelangan kaki dan lutut saya terkilir parah dalam satu aksi saja. Ya sudahlah, tak apa-apa. Saya punya waktu untuk beristirahat. Ini hanya cara yang kurang beruntung untuk mengakhiri Piala Dunia. Musim panas ini saya merasa sangat baik dan berpikir bahwa saya sedang dalam kondisi prima. Saya kecewa. Saya tidak mendapatkan momen-momen yang saya harapkan. Saya kecewa pada diri sendiri, tentu saja, tetapi saya akan berusaha tetap positif. Saya telah melakukan banyak hal baik dan tim juga demikian."
“Ini adalah turnamen yang mengerikan, awalnya karena cedera dan kemudian cedera lagi. Rasanya tidak enak. Sangat berat. Sulit bagi saya untuk mengatasinya, tapi kami memiliki tim yang sangat bagus dan ada banyak pemain muda yang menonjol dalam turnamen ini dan akan tampil baik di masa depan. Kami sangat optimis dan tentu saja ada banyak hal yang bisa dibanggakan, tetapi selalu sulit ketika kalah seperti yang kami alami hari ini. Kami tentu saja bisa bangga, tetapi kami ingin menargetkan yang lebih tinggi. Kami ingin mampu bersaing dengan beberapa tim terbaik di dunia dan kami hanya kekurangan satu langkah kecil lagi, tetapi kami hampir sampai di sana. Kami bersyukur atas dukungan yang diberikan para penggemar kepada kami musim panas ini; semua dukungan yang mereka tunjukkan sungguh luar biasa. Kenangan telah berlaga di Piala Dunia di Amerika Serikat akan selalu saya kenang, dan kami sungguh berterima kasih atas dukungan mereka.”
“Sekarang saya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dan melupakan pertandingan ini sejenak, tentu saja, serta mencoba beristirahat sejenak. Kami akan kembali dalam beberapa minggu ke depan untuk persiapan pramusim dan bersama tim nasional, tanpa ragu. Masih banyak hal yang ingin kami capai.”
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