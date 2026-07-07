Pulisic masih cedera: “Pergelangan kaki dan lututku terkilir parah, aku kecewa pada diriku sendiri”. Dan mengenai Milan..

Diturunkan sebagai starter melawan Belgia di babak 16 besar, malam itu bukanlah malam yang baik bagi Pulisic yang gagal membantu rekan-rekannya yang tampak kesulitan sejak awal. Inisiatifnya minim, tak ada peluang gol bagi mantan pemain Chelseaini, yang akhirnya menutup perjalanannya di Piala Dunia—kompetisi yang paling dinantikannya, di kandang sendiri, dan untuk yang telah lama dipersiapkannya—tanpa pernah mencetak gol dan hanya mencatatkan satu assist. Awal pertandingan melawan Paraguay sempat memberikan harapan, namun cedera Balogun, masalah pada betis, dan kondisi fisik penyerang Milan yang semakin memburuk menghambat penampilannya.





Namun, kabar terburuk masih akan datang: Pulisic diganti pada menit ke-59 akibat cedera baru setelah bertabrakan dengan Tielemans, ketika mantan pemain Borussia Dortmund itu, saat menendang, mengenai paha gelandang Belgia tersebut. Pemain Milan itu duduk di bangku cadangan dengan tangan menutupi wajahnya dan tampak cemas atas cedera yang sepertinya serius pada pergelangan kaki kanannya. Setelah pertandingan, pemain Rossoneri itu berbicara kepada ESPN: "Pergelangan kaki dan lutut saya terkilir parah dalam satu aksi saja. Ya sudahlah, tak apa-apa. Saya punya waktu untuk beristirahat. Ini hanya cara yang kurang beruntung untuk mengakhiri Piala Dunia. Musim panas ini saya merasa sangat baik dan berpikir bahwa saya sedang dalam kondisi prima. Saya kecewa. Saya tidak mendapatkan momen-momen yang saya harapkan. Saya kecewa pada diri sendiri, tentu saja, tetapi saya akan berusaha tetap positif. Saya telah melakukan banyak hal baik dan tim juga demikian."