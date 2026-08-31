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'Pulihkan kondisi' - Jamal Musiala diberi tahu bahwa sepak bola akan 'mengurus dirinya sendiri' saat bintang Bayern Munich & Jerman itu menangani 'disfungsi neurologis' setelah dua kali kolaps di lapangan
Musiala jelaskan masalah kesehatan terbaru setelah patah pergelangan kaki
Musiala telah melewati 12 bulan yang sulit, dengan pergelangan kakinya patah di Piala Dunia Antarklub FIFA 2025. Ia menepi selama enam bulan, tetapi berjuang untuk kembali dan mencatatkan 24 penampilan di Bundesliga, Piala Jerman, dan Liga Champions.
Piala Dunia 2026 ia jalani dengan membela negaranya, dengan tambahan penampilan di turnamen tersebut, tetapi kontribusi akhirnya masih minim saat ia berupaya mencari kembali ketajaman penuh untuk bermain sepanjang pertandingan dan menyalakan lagi percikan terbaiknya.
Bayern sempat berharap melihat Musiala memainkan peran penting bagi mereka pada 2026-27, tetapi lebih banyak waktu kini dihabiskan bersama tenaga medis. Musiala pingsan saat laga persahabatan melawan RB Leipzig, sebelum kembali roboh beberapa hari kemudian saat menghadapi Heidenheim.
Musiala kemudian menulis di media sosial: “Saya didiagnosis mengalami absence seizure sementara, singkat, tetapi mudah diobati, yang disebabkan oleh disfungsi neurologis. Kondisi ini dapat menyebabkan episode-episode belakangan ini, seperti yang terjadi saat melawan Leipzig atau sekarang di Heidenheim. Saya tahu ini tampak menakutkan pada pandangan pertama, tetapi bagi saya, saat ini ini hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Saya menerima perawatan medis yang luar biasa dan sangat optimistis. FC Bayern serta keluarga dan teman-teman saya selalu berada di sisi saya dan mendukung saya dalam perjalanan ini.”
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Bayern memberi Musiala semua dukungan yang ia butuhkan
Hamann termasuk di antara mereka yang menantikan Musiala kembali melakukan apa yang paling ia kuasai, tetapi ia menerima bahwa prosesnya tidak boleh dipaksakan. Ketika ditanya tentang tantangan yang dihadapi nomor 10 Bayern yang menarik tersebut, mantan pemain internasional Jerman itu, berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Jelas, setelah cederanya, ketika dia kembali pada Januari, dia tidak menemukan performa yang dia miliki sebelumnya. Selalu dikatakan itu karena kakinya karena dia masih memiliki sekrup dan pelat logam di kakinya, yang sekarang sudah dilepas pada musim panas. Kita perlu melihatnya.
“Saya kesulitan membahas sisi sepak bolanya karena saya pikir hal terpenting sekarang adalah dia kembali sehat. Begitu dia benar-benar sehat dan masalah-masalah ini terkendali, saya pikir sisanya akan berjalan dengan sendirinya.
“Apakah dia akan bisa mencapai level seperti dua atau tiga tahun lalu, saya pikir saat ini tidak ada yang tahu. Tetapi saya pikir saya berbicara mewakili setiap penggemar sepak bola, kita semua berharap demikian.”
Pelatih Jerman Klopp telah menjalin kontak dengan Musiala
Sentimen itu digaungkan juga oleh pelatih baru Jerman Jurgen Klopp, dengan mantan bos Liverpool itu mengatakan ketika ditanya tentang interaksinya dengan seorang pemain yang seharusnya menjadi bagian dari rencana masa depannya dalam jangka panjang: “Kami tidak berbicara lewat telepon. Saya mengirim pesan suara kepadanya. Dia sama sekali belum mengenal saya dan tidak memiliki nomor saya. Saya pikir jika saya meneleponnya, dia tidak akan menjawab selama tiga hari karena dia tidak akan mengenali nomor saya. Dia membalas pesan itu.
“Dia berada dalam situasi yang tidak Anda harapkan menimpa siapa pun, apalagi seorang pemain muda sepertinya. Namun, semuanya seharusnya akan baik-baik saja, semua orang sepakat soal itu. Saya meyakinkannya bahwa ini tidak akan berdampak apa pun pada tim nasional.
“Itu saja yang bisa saya lakukan untuknya. Vincent Kompany mengonfirmasi kepada saya bahwa dia berada dalam kondisi yang luar biasa. Setelah pelat logam dan sekrupnya dilepas, dia kembali seperti dirinya yang dulu, atau bahkan lebih baik. Sekarang ini terjadi karena alasan yang kita ketahui.
“Yang penting sekarang adalah dia diberi waktu yang diperlukan, dan dia juga memberi dirinya sendiri waktu itu. Pemain muda biasanya tidak punya masalah apa pun, selain menjadi tidak sabar, dan tentu saja Anda tidak bisa bersikap tidak sabar dalam fase seperti ini.
“Dia berada di klub yang sempurna, dalam lingkungan yang sempurna untuk itu, dan kami juga ingin melakukan bagian kami. Dan kami mengatakan kepadanya: ‘Nak, pertama-tama pulihkan dulu kesehatanmu, lalu pintu terbuka untukmu’.”
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Rekor Musiala: penampilan, gol & caps
Musiala telah mencatatkan lebih dari 230 penampilan untuk Bayern, mencetak 69 gol dan memenangkan 13 trofi, termasuk enam gelar Bundesliga dan Liga Champions. Ia juga, setelah memenuhi syarat untuk bermain bagi Inggris, telah mengoleksi 46 caps senior untuk Jerman.
Rencananya adalah kembali memburu lebih banyak gelar bergengsi bersama Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan Kompany ingin memiliki sebanyak mungkin penentu kemenangan dalam skuadnya.
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