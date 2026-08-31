Musiala telah melewati 12 bulan yang sulit, dengan pergelangan kakinya patah di Piala Dunia Antarklub FIFA 2025. Ia menepi selama enam bulan, tetapi berjuang untuk kembali dan mencatatkan 24 penampilan di Bundesliga, Piala Jerman, dan Liga Champions.

Piala Dunia 2026 ia jalani dengan membela negaranya, dengan tambahan penampilan di turnamen tersebut, tetapi kontribusi akhirnya masih minim saat ia berupaya mencari kembali ketajaman penuh untuk bermain sepanjang pertandingan dan menyalakan lagi percikan terbaiknya.

Bayern sempat berharap melihat Musiala memainkan peran penting bagi mereka pada 2026-27, tetapi lebih banyak waktu kini dihabiskan bersama tenaga medis. Musiala pingsan saat laga persahabatan melawan RB Leipzig, sebelum kembali roboh beberapa hari kemudian saat menghadapi Heidenheim.

Musiala kemudian menulis di media sosial: “Saya didiagnosis mengalami absence seizure sementara, singkat, tetapi mudah diobati, yang disebabkan oleh disfungsi neurologis. Kondisi ini dapat menyebabkan episode-episode belakangan ini, seperti yang terjadi saat melawan Leipzig atau sekarang di Heidenheim. Saya tahu ini tampak menakutkan pada pandangan pertama, tetapi bagi saya, saat ini ini hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Saya menerima perawatan medis yang luar biasa dan sangat optimistis. FC Bayern serta keluarga dan teman-teman saya selalu berada di sisi saya dan mendukung saya dalam perjalanan ini.”