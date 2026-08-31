Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Pulihkan kondisi' - Jamal Musiala diberi tahu bahwa sepak bola akan 'berjalan dengan sendirinya' saat bintang Bayern Munich dan Jerman itu menangani 'disfungsi neurologis' setelah dua kali kolaps di lapangan
Musiala jelaskan masalah kesehatan terbaru setelah pergelangan kakinya patah
Musiala telah menjalani 12 bulan yang berat, dengan engelnya patah pada Piala Dunia Antarklub FIFA 2025. Ia menepi selama enam bulan, tetapi berjuang untuk bangkit dan mencatatkan 24 penampilan di Bundesliga, Piala Jerman, dan Liga Champions.
Piala Dunia 2026 dijalani dengan seragam negaranya, dengan lebih banyak penampilan ditorehkan di turnamen tersebut, tetapi kontribusi akhirnya masih sangat minim saat ia berupaya mencari ketajaman penuh untuk bermain sepanjang pertandingan dan membangkitkan kembali performa terbaiknya.
Bayern berharap dapat melihat Musiala memainkan peran penting bagi mereka pada 2026-27, tetapi lebih banyak waktu justru dihabiskan bersama tenaga medis. Musiala pingsan saat melakoni laga persahabatan melawan RB Leipzig, sebelum kolaps lagi beberapa hari kemudian saat menghadapi Heidenheim.
Musiala kemudian mengunggah di media sosial: “Saya telah didiagnosis mengalami absence seizure sementara, singkat, tetapi mudah diobati, yang disebabkan oleh disfungsi neurologis. Hal itu dapat menyebabkan episode-episode belakangan ini, seperti yang terjadi saat melawan Leipzig atau sekarang di Heidenheim. Saya tahu ini terlihat menakutkan pada pandangan pertama, tetapi bagi saya, saat ini itu hanya bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Saya mendapatkan penanganan medis yang luar biasa dan sangat optimistis. FC Bayern serta keluarga dan teman-teman saya selalu berada di sisi saya dan mendukung saya dalam perjalanan ini.”
- Getty
Bayern memberi Musiala semua dukungan yang ia butuhkan
Hamann termasuk di antara mereka yang menantikan Musiala kembali melakukan apa yang paling ia kuasai, tetapi mengakui bahwa prosesnya tidak boleh dipaksakan. Ditanya tentang tantangan yang dihadapi gelandang serang Bayern itu, mantan pemain internasional Jerman tersebut, berbicara dalam kerja sama dengan Betinia NJ, mengatakan kepada GOAL: “Jelas, setelah cederanya, ketika ia kembali pada Januari, dia tidak menemukan performa yang dia miliki sebelumnya. Selalu dikatakan bahwa itu karena kakinya karena dia masih memiliki sekrup dan pelat logam di kakinya, yang kini dilepas pada musim panas. Kita perlu melihatnya.
“Saya kesulitan berbicara tentang sisi sepakbolanya karena saya pikir hal terpenting sekarang adalah dia kembali sehat. Setelah dia benar-benar sehat dan masalah-masalah ini terkendali, saya pikir sisanya akan berjalan dengan sendirinya.
“Apakah dia akan mampu kembali ke level seperti dua atau tiga tahun lalu, saya pikir saat ini tidak ada yang tahu. Tetapi saya pikir saya berbicara mewakili setiap penggemar sepak bola, kita semua berharap demikian.”
Pelatih Jerman Klopp telah berhubungan dengan Musiala
Sentimen itu juga digaungkan pelatih baru Jerman Jurgen Klopp, dengan mantan bos Liverpool itu mengatakan saat ditanya soal interaksinya dengan seorang pemain yang seharusnya menjadi bagian dari rencana masa depan jangka panjangnya: “Kami tidak berbicara lewat telepon. Saya mengirim pesan suara kepadanya. Dia sama sekali tidak mengenal saya dan tidak punya nomor saya. Saya rasa jika saya meneleponnya, dia tidak akan menjawab selama tiga hari karena dia tidak akan mengenali nomor saya. Dia membalas pesan itu.
“Dia berada dalam situasi yang tidak Anda harapkan menimpa siapa pun, terlebih lagi anak muda seperti dia. Namun, semuanya seharusnya akan baik-baik saja, semua orang sepakat soal itu. Saya meyakinkannya bahwa ini tidak akan berdampak apa pun pada tim nasional.
“Itu saja yang bisa saya lakukan untuknya. Vincent Kompany mengonfirmasi kepada saya bahwa dia dalam kondisi yang luar biasa. Setelah pelat logam dan sekrupnya dilepas, dia kembali seperti dirinya yang dulu, atau bahkan lebih baik. Sekarang ini terjadi karena alasan yang kita ketahui.
“Yang penting sekarang adalah dia diberi waktu yang diperlukan, dan dia juga memberi dirinya sendiri waktu itu. Pemain muda biasanya tidak punya masalah apa pun, selain menjadi tidak sabar, dan tentu saja Anda tidak boleh tidak sabar dalam fase seperti ini.
“Dia berada di klub yang sempurna, dalam lingkungan yang sempurna untuk itu, dan kami juga ingin melakukan bagian kami. Dan kami mengatakan kepadanya: ‘Nak, pertama-tama pulihkan kondisi Anda, lalu pintu terbuka untuk Anda’.”
- getty
Rekor Musiala: Penampilan, gol, dan caps
Musiala telah mencatatkan lebih dari 230 penampilan untuk Bayern, mencetak 69 gol dan memenangi 13 trofi, termasuk enam gelar Bundesliga dan Liga Champions. Ia, setelah memenuhi syarat untuk bermain bagi Inggris, telah mengoleksi 46 caps senior untuk Jerman.
Rencananya adalah kembali memburu lebih banyak gelar bergengsi bersama Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan Kompany ingin memiliki sebanyak mungkin penentu kemenangan yang tersedia baginya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami