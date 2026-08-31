Musiala telah menjalani 12 bulan yang berat, dengan engelnya patah pada Piala Dunia Antarklub FIFA 2025. Ia menepi selama enam bulan, tetapi berjuang untuk bangkit dan mencatatkan 24 penampilan di Bundesliga, Piala Jerman, dan Liga Champions.

Piala Dunia 2026 dijalani dengan seragam negaranya, dengan lebih banyak penampilan ditorehkan di turnamen tersebut, tetapi kontribusi akhirnya masih sangat minim saat ia berupaya mencari ketajaman penuh untuk bermain sepanjang pertandingan dan membangkitkan kembali performa terbaiknya.

Bayern berharap dapat melihat Musiala memainkan peran penting bagi mereka pada 2026-27, tetapi lebih banyak waktu justru dihabiskan bersama tenaga medis. Musiala pingsan saat melakoni laga persahabatan melawan RB Leipzig, sebelum kolaps lagi beberapa hari kemudian saat menghadapi Heidenheim.

Musiala kemudian mengunggah di media sosial: “Saya telah didiagnosis mengalami absence seizure sementara, singkat, tetapi mudah diobati, yang disebabkan oleh disfungsi neurologis. Hal itu dapat menyebabkan episode-episode belakangan ini, seperti yang terjadi saat melawan Leipzig atau sekarang di Heidenheim. Saya tahu ini terlihat menakutkan pada pandangan pertama, tetapi bagi saya, saat ini itu hanya bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Saya mendapatkan penanganan medis yang luar biasa dan sangat optimistis. FC Bayern serta keluarga dan teman-teman saya selalu berada di sisi saya dan mendukung saya dalam perjalanan ini.”