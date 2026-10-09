Kekalahan telak tiga gol tanpa balas dari Brighton bukan sekadar tersandung sesaat dalam musim yang diawali Arsenal secara sempurna, melainkan berubah menjadi ujian sesungguhnya bagi proyek Mikel Arteta, yang berupaya membentuk ulang timnya dan membawanya ke tahap baru perkembangan taktis. Setelah bertahun-tahun bekerja membangun identitas yang jelas sehingga menjadikan Arsenal salah satu lawan tersulit di Liga Primer Inggris, pelatih asal Spanyol itu tampak siap meninggalkan sebagian metode yang menciptakan kesuksesannya, demi mencari solusi yang lebih fleksibel dan mampu memaksakan dominasi.

Namun, pembaruan tidak selalu datang dengan hasil yang diharapkan sejak awal, dan laga melawan Brighton menunjukkan bahwa petualangan taktis yang memberi Arsenal lebih banyak opsi menyerang dapat membuka pintu bagi masalah yang tidak biasa dihadapi tim ini. Di antara keinginan untuk terus berkembang dan keharusan menjaga keseimbangan, Arteta mendapati dirinya menghadapi pertanyaan krusial: bagaimana ia mempertahankan ambisinya tanpa memberi lawan kesempatan memanfaatkan titik-titik lemah yang muncul dalam sistem barunya?

Sejak mengambil alih tanggung jawab atas Arsenal pada Desember 2019, Arteta bekerja mengembangkan timnya melalui berbagai tahap, dengan memanfaatkan perubahan yang terjadi pada susunan pemainnya serta pengalaman yang ia peroleh selama perjalanannya di Stadion Emirates, demikian menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC".

Pada awal kiprahnya, tim membutuhkan pembangunan ulang menyeluruh dan pemulihan kepercayaan diri, sehingga pelatih asal Spanyol itu tidak ragu menerapkan metode bertahan yang lebih konservatif, termasuk bermain dengan lima bek dalam beberapa pertandingan. Prioritas kala itu adalah memulihkan keseimbangan dan meraih hasil, yang berbuah dengan menjuarai Piala FA pada musim pertamanya.

Seiring berjalannya waktu, Arteta mulai mengembangkan identitas menyerang yang lebih mengalir, bertumpu pada penguasaan bola, pergerakan silih berganti, serta kemampuan menciptakan peluang melalui umpan-umpan pendek. Ciri transformasi ini terlihat jelas pada tahun 2022, ketika Arsenal menjadi lebih berani maju ke gawang lawan, dengan mengandalkan sekelompok pemain muda yang memberi tim kecepatan dan vitalitas.

Namun, perkembangan tidak berhenti sampai di situ, sebab Arteta kemudian mengarah pada pembangunan tim yang lebih kokoh, mampu mengendalikan tempo pertandingan dan mengurangi fluktuasi, di samping memiliki kekuatan fisik yang diperlukan untuk menghadapi lawan dalam berbagai kondisi.

Dan kini, pelatih asal Spanyol itu tampak berupaya meluncurkan versi baru Arsenal, yang berlandaskan peningkatan fleksibilitas taktis dan penciptaan solusi tambahan dalam membangun serangan, agar tim tidak menjadi tawanan satu gaya saja yang mudah dipelajari dan diantisipasi oleh lawan.

Perasaan terbebas setelah menjuarai Liga Primer Inggris mungkin memberi Arteta ruang lebih besar untuk berpetualang, baik dalam memilih pemain maupun dalam membagi peran di dalam lapangan. Akan tetapi, keberanian ini memiliki dua sisi; ia dapat membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar, tetapi juga bisa berujung pada kekalahan yang menyakitkan ketika ide-ide baru tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

"Brighton benar-benar luar biasa," demikian pengakuan Arteta setelah timnya kalah tiga gol tanpa balas sebelum jeda internasional, dalam pertandingan yang membuat Fabian Hürzeler berhasil memaksakan gayanya pada sang juara bertahan.

Brighton tidak sekadar berupaya meredam bahaya Arsenal atau menanti kesalahannya, melainkan masuk ke laga dengan rencana berani, yang mengandalkan tekanan intens, pergerakan terorganisasi, dan kemampuan beralih cepat antara bertahan dan menyerang. Hasilnya adalah salah satu kekalahan paling menyakitkan bagi Arsenal, bukan hanya karena skornya, melainkan karena tim tampak tidak mampu memaksakan gaya mainnya yang biasa atau menemukan ruang yang dibutuhkan untuk mengembangkan serangannya.

Kekalahan ini datang pada waktu yang menambah besarnya pertanyaan seputar proyek baru tersebut, terlebih karena Arsenal sebelumnya telah meraih kemenangan di seluruh pertandingannya musim ini. Oleh karena itu, kekalahan ini bukanlah bukti yang cukup atas kegagalan perubahan taktis, tetapi dengan jelas menyingkap bahwa jalan menuju pengembangan sistem tidak akan lepas dari rintangan.

Tantangan terbesar yang dihadirkan Brighton adalah merampas waktu dan ruang yang dibutuhkan para pemain Arteta untuk membangun serangan dengan tenang, serta memaksa mereka mengambil keputusan cepat di bawah tekanan. Di sinilah tampak pentingnya peran-peran baru yang diberikan pelatih asal Spanyol itu kepada para pemainnya, khususnya di lini tengah, di mana keberhasilan sistem sangat bergantung pada ketepatan penempatan posisi, kecepatan mengumpan, dan kemampuan melewati tekanan pertama lawan.