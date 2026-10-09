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Mikel Arteta - ميكيل أرتيتا - Kooora OnlyKooora.com
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Pukulan yang Membongkar Kelemahan: Akankah Arteta Membayar Mahal Petualangan Barunya?

FEATURES
M. Arteta
Arsenal vs Leeds United
Arsenal
Leeds United
Premier League
Spanyol
Inggris
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Maroko

Kekalahan dengan tiga gol yang menyembunyikan transformasi lebih besar

Kekalahan telak tiga gol tanpa balas dari Brighton bukan sekadar tersandung sesaat dalam musim yang diawali Arsenal secara sempurna, melainkan berubah menjadi ujian sesungguhnya bagi proyek Mikel Arteta, yang berupaya membentuk ulang timnya dan membawanya ke tahap baru perkembangan taktis. Setelah bertahun-tahun bekerja membangun identitas yang jelas sehingga menjadikan Arsenal salah satu lawan tersulit di Liga Primer Inggris, pelatih asal Spanyol itu tampak siap meninggalkan sebagian metode yang menciptakan kesuksesannya, demi mencari solusi yang lebih fleksibel dan mampu memaksakan dominasi.

Namun, pembaruan tidak selalu datang dengan hasil yang diharapkan sejak awal, dan laga melawan Brighton menunjukkan bahwa petualangan taktis yang memberi Arsenal lebih banyak opsi menyerang dapat membuka pintu bagi masalah yang tidak biasa dihadapi tim ini. Di antara keinginan untuk terus berkembang dan keharusan menjaga keseimbangan, Arteta mendapati dirinya menghadapi pertanyaan krusial: bagaimana ia mempertahankan ambisinya tanpa memberi lawan kesempatan memanfaatkan titik-titik lemah yang muncul dalam sistem barunya?

Sejak mengambil alih tanggung jawab atas Arsenal pada Desember 2019, Arteta bekerja mengembangkan timnya melalui berbagai tahap, dengan memanfaatkan perubahan yang terjadi pada susunan pemainnya serta pengalaman yang ia peroleh selama perjalanannya di Stadion Emirates, demikian menurut lembaga penyiaran Inggris "BBC".

Pada awal kiprahnya, tim membutuhkan pembangunan ulang menyeluruh dan pemulihan kepercayaan diri, sehingga pelatih asal Spanyol itu tidak ragu menerapkan metode bertahan yang lebih konservatif, termasuk bermain dengan lima bek dalam beberapa pertandingan. Prioritas kala itu adalah memulihkan keseimbangan dan meraih hasil, yang berbuah dengan menjuarai Piala FA pada musim pertamanya.

Seiring berjalannya waktu, Arteta mulai mengembangkan identitas menyerang yang lebih mengalir, bertumpu pada penguasaan bola, pergerakan silih berganti, serta kemampuan menciptakan peluang melalui umpan-umpan pendek. Ciri transformasi ini terlihat jelas pada tahun 2022, ketika Arsenal menjadi lebih berani maju ke gawang lawan, dengan mengandalkan sekelompok pemain muda yang memberi tim kecepatan dan vitalitas.

Namun, perkembangan tidak berhenti sampai di situ, sebab Arteta kemudian mengarah pada pembangunan tim yang lebih kokoh, mampu mengendalikan tempo pertandingan dan mengurangi fluktuasi, di samping memiliki kekuatan fisik yang diperlukan untuk menghadapi lawan dalam berbagai kondisi.

Dan kini, pelatih asal Spanyol itu tampak berupaya meluncurkan versi baru Arsenal, yang berlandaskan peningkatan fleksibilitas taktis dan penciptaan solusi tambahan dalam membangun serangan, agar tim tidak menjadi tawanan satu gaya saja yang mudah dipelajari dan diantisipasi oleh lawan.

Perasaan terbebas setelah menjuarai Liga Primer Inggris mungkin memberi Arteta ruang lebih besar untuk berpetualang, baik dalam memilih pemain maupun dalam membagi peran di dalam lapangan. Akan tetapi, keberanian ini memiliki dua sisi; ia dapat membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar, tetapi juga bisa berujung pada kekalahan yang menyakitkan ketika ide-ide baru tidak berjalan sebagaimana diharapkan.

"Brighton benar-benar luar biasa," demikian pengakuan Arteta setelah timnya kalah tiga gol tanpa balas sebelum jeda internasional, dalam pertandingan yang membuat Fabian Hürzeler berhasil memaksakan gayanya pada sang juara bertahan.

Brighton tidak sekadar berupaya meredam bahaya Arsenal atau menanti kesalahannya, melainkan masuk ke laga dengan rencana berani, yang mengandalkan tekanan intens, pergerakan terorganisasi, dan kemampuan beralih cepat antara bertahan dan menyerang. Hasilnya adalah salah satu kekalahan paling menyakitkan bagi Arsenal, bukan hanya karena skornya, melainkan karena tim tampak tidak mampu memaksakan gaya mainnya yang biasa atau menemukan ruang yang dibutuhkan untuk mengembangkan serangannya.

Kekalahan ini datang pada waktu yang menambah besarnya pertanyaan seputar proyek baru tersebut, terlebih karena Arsenal sebelumnya telah meraih kemenangan di seluruh pertandingannya musim ini. Oleh karena itu, kekalahan ini bukanlah bukti yang cukup atas kegagalan perubahan taktis, tetapi dengan jelas menyingkap bahwa jalan menuju pengembangan sistem tidak akan lepas dari rintangan.

Tantangan terbesar yang dihadirkan Brighton adalah merampas waktu dan ruang yang dibutuhkan para pemain Arteta untuk membangun serangan dengan tenang, serta memaksa mereka mengambil keputusan cepat di bawah tekanan. Di sinilah tampak pentingnya peran-peran baru yang diberikan pelatih asal Spanyol itu kepada para pemainnya, khususnya di lini tengah, di mana keberhasilan sistem sangat bergantung pada ketepatan penempatan posisi, kecepatan mengumpan, dan kemampuan melewati tekanan pertama lawan.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Perubahan di jantung sistem: Rice merosot, Lewis-Skelly menanjak

    Pada musim lalu, Arsenal mengandalkan Martin Zubimendi di posisi gelandang jangkar, sementara Declan Rice mengemban peran gelandang yang bergerak di antara dua kotak penalti, dengan memanfaatkan kemampuannya untuk membawa bola maju serta berkontribusi dalam pressing dan merebut kembali penguasaan bola.

    Mendekati akhir musim, tim kehilangan sebagian momentumnya, sebelum keputusan menurunkan Myles Lewis-Skelly di posisi gelandang bertahan memberikan sistem permainan dorongan baru, yang membantunya memulihkan vitalitas dan melewati sejumlah rintangan. Sejak saat itu, Arteta terus memberikan kepercayaan kepada pemain muda tersebut dalam peran ini, yang menjadi salah satu kunci penting dalam gaya bermain baru Arsenal.

    Saat menguasai bola, tim mengandalkan bentuk taktik yang bisa digambarkan sebagai pola 3-1-6, di mana Rice mundur ke lini belakang untuk membentuk trio pertahanan bersama Ezri Konsa dan Gabriel Magalhaes, sementara Lewis-Skelly mengemban tanggung jawab sebagai poros tunggal di lini tengah, menjadi penghubung antara lini pertahanan dan lini serang.

    Pembagian ini memberi Arsenal beragam opsi untuk mengeluarkan bola dari daerahnya, tetapi pada saat yang sama membebankan tanggung jawab besar kepada para pemain, terutama gelandang jangkar yang perlu membaca pergerakan lawan dan menentukan momen yang tepat untuk menerima dan mengoper bola.

    Peran-peran itu juga tidak selalu tetap sepanjang waktu, karena Riccardo Calafiori, Ben White, dan Martin Odegaard saling bertukar posisi dan sebagian dari mereka mundur ke area yang lebih dalam, sehingga memungkinkan terbentuknya basis pembangunan serangan yang terdiri dari lima pemain pada beberapa fase.

    Pergerakan ini memungkinkan Arsenal berpindah antara dua bentuk yang berbeda, seperti 3-2 atau 4-1, sesuai dengan sifat pressing yang diterapkan lawan dan posisi para pemain yang tersedia untuk menerima bola. Tujuannya adalah menciptakan keunggulan jumlah pemain di area yang tepat, menyediakan lebih dari satu opsi umpan, lalu membawa bola maju ke area lawan alih-alih mengandalkan umpan-umpan panjang atau pergerakan individu.


  • Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Senjata baru dalam membangun serangan: pilar utama dalam proyek Arteta

    Menempatkan Rice di lini belakang memberikan Arsenal keunggulan penting terkait kemampuan pemain Inggris itu dalam mengolah bola di bawah tekanan, baik melalui umpan-umpan akurat maupun membawa bola ke ruang-ruang terbuka.

    Dengan absennya William Saliba, Konsa memiliki kemampuan yang baik dalam membangun serangan, namun Rice menawarkan sejumlah karakteristik yang membuat kehadirannya di posisi ini sangat bermanfaat, terutama ketika ia mendapati dirinya menghadap lapangan secara penuh, dengan ruang yang lebih luas untuk melihat pergerakan rekan-rekannya dan menentukan jalur umpan.

    Peran ini berbeda dari tugas yang dijalankan seorang gelandang ketika ia menerima bola dengan membelakangi gawang lawan, sebuah posisi yang bisa membatasi sebagian kemampuan Rice, meski ia memiliki kekuatan fisik dan kepiawaian dalam duel-duel.

    Dengan menarik diri ke lini belakang, gelandang Inggris itu mampu memanfaatkan visi lapangannya yang baik serta kemampuannya membawa bola ke depan, sementara Lewis-Skelly mengemban tanggung jawab menghubungkan antarlini, dalam pembagian peran yang bertujuan memberikan Arsenal lebih banyak kontrol dan fleksibilitas.

    Namun keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada kemampuan para pemain menjalankan pergerakan mereka pada waktu yang tepat, karena keterlambatan sedikit saja dalam mengumpan atau kesalahan posisi dapat mengubah keunggulan jumlah pemain menjadi titik lemah yang dieksploitasi lawan.

    Lewis-Skelly tidak mendapatkan tempatnya dalam sistem baru ini secara kebetulan, melainkan berkat sejumlah karakteristik yang membuatnya cocok menjalankan peran sebagai pemain poros di ruang-ruang sempit.

    Pemain muda ini memiliki ketenangan saat menghadapi tekanan serta kemampuan menjaga penguasaan bola, di samping kepiawaiannya melewati lawan dalam duel satu lawan satu. Ia juga tidak ragu mengambil risiko ketika pertandingan menuntut hal itu, baik melalui dribel maupun mengirim bola-bola langsung ke para penyerang.

    Pentingnya kualitas-kualitas ini terletak pada kenyataan bahwa seorang pemain poros tidak hanya perlu menerima bola dan mengumpankannya ke rekan terdekat, tetapi juga harus mampu memecah garis-garis tekanan dan menemukan jalur yang memungkinkan tim bertransisi dari bertahan ke menyerang.

    Penampilan Lewis-Skelly di posisi ini telah menarik perhatian Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, yang selama jeda internasional berupaya meniru sebagian ide Arteta dalam memanfaatkan pemain tersebut.

    Sebaliknya, Elliot Anderson diberi peran yang serupa dengan peran Rice, dalam lini belakang yang terdiri dari tiga pemain, sebagai upaya memanfaatkan keunggulan yang diberikan pembagian taktik ini.

    Perhatian ini menegaskan bahwa peran yang dijalankan Lewis-Skelly melampaui sekadar mengisi posisi baru, dan menjadi bagian dari sebuah gagasan taktik yang dapat dimanfaatkan di berbagai level.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALAFP

    Mengapa Arsenal tersandung melawan Brighton?

    Salah satu masalah paling mencolok yang dihadapi Arsenal menghadapi Brighton adalah absennya Lewis-Skelly dari posisi gelandang jangkar, dengan Bruno Guimaraes yang mengemban tugas tersebut sebagai penggantinya.

    Mengingat sifat peran itu dan tuntutannya, perubahan tersebut memengaruhi kemampuan tim dalam menghadapi tekanan, terutama karena Brighton mengandalkan intensitas pergerakan yang tinggi, baik saat menguasai bola maupun ketika berupaya merebutnya kembali.

    Para pemain Arsenal membutuhkan keterampilan teknis yang presisi, penempatan posisi yang ideal, serta timing cepat dalam pergerakan, di samping kesadaran yang terus-menerus akan posisi rekan-rekan setim, untuk mengeluarkan bola dari area-area sempit.

    Wajar jika Guimaraes membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tuntutan peran itu, tetapi menempatkannya pada tugas ini menghadapi tim yang sangat mahir melakukan pressing individual membuatnya berada di hadapan ujian yang berat, terutama karena Lewis-Skelly telah memperoleh pengalaman lebih besar dalam menjalankan peran ini di dalam sistem Arteta.

    Masalah tidak berhenti pada identitas pemain yang mengisi posisi tersebut, tetapi juga meluas ke kemampuan Arsenal dalam mengambil keputusan yang tepat di bawah tekanan. Gaya Brighton membuat para pemain tim London itu ragu-ragu, dan memaksa mereka melakukan operan dalam situasi yang tidak mereka siapkan.

    Arteta mengatakan seusai pertandingan bahwa masalah muncul sejak lemparan ke dalam pertama, seraya menjelaskan bahwa timnya menempatkan diri dalam situasi sulit beberapa kali, sebelum ia menegaskan perlunya mengeluarkan bola dengan lebih cepat, dan menganggap hal itu sebagai salah satu pelajaran terpenting yang dipetik dari laga tersebut.

    Selama pertandingan, Arsenal kehilangan sejumlah bola akibat operan yang tidak akurat, meski terkenal dengan kemampuannya unggul dalam duel satu lawan satu. Sebaliknya, Brighton berhasil menekan pembawa bola dengan ketat, mempersempit ruang yang tersedia di hadapannya, dan memaksa para pemain Arteta mengambil keputusan tergesa-gesa.

    Brighton juga tidak mengandalkan pressing yang terus-menerus di setiap momen, melainkan menyikapi pertandingan dengan cerdas, sehingga kadang mundur ke area yang lebih dalam, sebelum menyergap para pemain Arsenal ketika melihat peluang yang tepat.

    Mungkin Arsenal mengira akan mendapati dirinya dalam skenario yang biasa, di mana mereka menguasai bola di sepertiga area serang, dan menghadapi pertahanan yang rapat yang membutuhkan operan-operan pendek dan pergerakan saling menukar untuk menembusnya.

    Namun Brighton menolak terpaku pada skenario ini, dan mengandalkan organisasi pertahanan yang memungkinkan mereka beralih dengan cepat ke pressing individual, dengan menugaskan para pemain untuk mengawal lawan-lawan mereka dan membatasi opsi operan yang tersedia bagi mereka.

    Dengan cara ini, Hurzeler membuat para pemain Arsenal tidak menemukan pemain yang tak terkawal yang bisa diandalkan untuk membangun serangan, dan memaksa mereka mencari solusi alternatif yang tidak mudah tersedia.

    Brighton berhasil memaksakan gaya yang tak biasa kepada lawannya, sehingga Arsenal tidak mampu menciptakan kondisi yang mereka sukai untuk mengeluarkan bola atau mengendalikan tempo pertandingan.

    Di sinilah letak bahaya pressing man-to-man ketika dilakukan dengan sempurna; ia tidak sekadar mempersempit ruang, tetapi menempatkan setiap pemain di hadapan tanggung jawab mengambil keputusan cepat di bawah tekanan langsung, dan menguji kemampuan tim untuk bergerak secara kolektif guna memecah pengawalan.

    Bagi Arsenal, menghadapi jenis tekanan seperti ini membutuhkan lebih dari sekadar memperbaiki akurasi operan, sebab tim membutuhkan pergerakan antisipatif dan pertukaran posisi yang terus-menerus, di samping memiliki keberanian yang cukup untuk melewati lawan alih-alih sekadar puas dengan operan-operan aman.


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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta di hadapan tantangan yang berulang, mencari solusi baru

    Terlepas dari kerasnya kekalahan tersebut, rekam jejak Arteta menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan taktik dan menarik pelajaran dari pertandingan-pertandingan sulit.

    Arsenal pada musim lalu menghadapi tantangan serupa saat laga final Piala Liga, ketika Manchester City mengandalkan organisasi pertahanan yang berbeda, dengan skema taktik 4-2-4, serta fokus pada penjagaan zona dan menutup ruang-ruang yang mengarah ke gawang melalui kedalaman lapangan.

    Pendekatan ini memungkinkan para bek Arsenal untuk menguasai bola di sejumlah area, tetapi membatasi kemampuan mereka untuk maju dan menciptakan peluang dari jantung permainan, sehingga membongkar sistem pertahanan tersebut menjadi tugas yang rumit.

    Enzo Maresca kembali menerapkan ide serupa menghadapi Arsenal dalam laga Community Shield musim ini, dengan memanfaatkan efektivitas yang telah ditunjukkannya di hadapan klub London tersebut.

    Namun kali ini hasilnya berbeda, karena Arsenal memasuki laga dengan persiapan yang lebih baik, dan memiliki beragam solusi untuk menghadapi organisasi pertahanan tersebut, dengan memanfaatkan kemampuan teknis para pemainnya serta variasi peran mereka saat membangun serangan.

    Pengalaman ini mengungkap bahwa Arteta mampu menyesuaikan ide-idenya ketika para pemainnya mendapatkan waktu yang cukup untuk memahami perubahan dan melatihnya, dan hal inilah yang memberinya alasan untuk optimistis bahwa masalah-masalah yang muncul saat menghadapi Brighton dapat diatasi.

    Meski demikian, menghadapi tekanan individu yang terorganisasi tetap menjadi tantangan yang lebih rumit, karena hal itu menuntut kemampuan untuk mengambil keputusan di bawah tekanan langsung, di samping pergerakan kolektif yang serempak untuk memanfaatkan setiap celah dalam penjagaan.

    Perubahan yang dilakukan Arteta tidak terbatas pada membangun serangan dari belakang, tetapi juga meluas pada cara para pemain bergerak di sepertiga area serang, khususnya di sisi kanan, di mana Arsenal kini mengandalkan bentuk yang lebih fleksibel dan kurang simetris antara kedua sisi lapangan.

    Kai Havertz kini terkadang bergerak ke arah garis sisi kanan, sementara Ben White maju dari posisi bek ke area yang lebih depan, pada saat yang sama Bukayo Saka berpindah-pindah antara bertahan di sayap dan masuk ke kedalaman lapangan.

    Pada saat yang sama, Rice dan Odegaard bergerak menuju area yang tepat untuk menerima bola dan ikut membangun serangan, sehingga memberi tim beragam opsi dan menyulitkan tugas lawan dalam menentukan tanggung jawab bertahan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keunggulan jumlah pemain di ruang sempit, bertukar umpan-umpan pendek, menarik para bek dari posisi mereka, kemudian memanfaatkan ruang yang muncul akibat pergerakan mereka.

    Ide ini memiliki arti penting khusus saat menghadapi tim-tim yang mengandalkan blok pertahanan rendah, yang merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Arsenal pada musim-musim lalu. Alih-alih sekadar mengoper di sekitar kotak penalti, tim berupaya menarik lawan ke sisi tertentu, lalu memindahkan bola ke ruang-ruang kosong di kedalaman lapangan atau di sisi yang berlawanan.

    Pergerakan ini telah membuahkan sejumlah peluang dan gol sepanjang musim ini, serta memberi Arteta sarana tambahan untuk membongkar organisasi pertahanan lawan. Namun fleksibilitas serangan sebaliknya menuntut tanggung jawab bertahan yang lebih besar, karena para pemain harus menjaga keseimbangan ketika kehilangan bola, dan menghindari meninggalkan ruang-ruang luas yang bisa dimanfaatkan dalam serangan balik.


  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Bagaimana Reaksi Arteta? Babak Baru dalam Perkembangan Arsenal

    Respons Arteta terhadap apa yang terjadi di hadapan Brighton akan menjadi momen penting dalam perjalanan proyeknya, karena ia perlu menentukan apakah masalahnya berasal dari buruknya penerapan ide-ide baru, ataukah dari perlunya melakukan sejumlah penyesuaian pada pembagian peran dan cara menghadapi tekanan.

    Solusinya mungkin bisa dimulai dari peningkatan kecepatan umpan dan pergerakan tanpa bola, sembari menyediakan opsi tambahan bagi pemain yang mendapat tekanan, agar ia tidak menemukan dirinya terpaksa menahan bola terlalu lama atau mengambil keputusan tergesa-gesa.

    Perubahan dalam penempatan posisi para pemain tengah dan bek juga dapat membantu menciptakan sudut umpan yang lebih baik, serta mengurangi kemampuan lawan untuk menerapkan penjagaan satu lawan satu pada seluruh opsi yang tersedia.

    Hal ini tidak berarti harus meninggalkan bentuk taktik yang baru, melainkan yang dibutuhkan mungkin adalah mengembangkannya agar lebih mampu beradaptasi dengan perbedaan gaya para pesaing, terutama karena apa yang berhasil di hadapan tim yang mengandalkan pertahanan rapat belum tentu efektif di hadapan tim yang menekan dengan kuat di seluruh penjuru lapangan.

    Pada akhirnya, kekalahan dari Brighton tampak sebagai peringatan dini bagi Arteta, dan bukan vonis final atas proyeknya. Sebab tim yang terbiasa bersaing memperebutkan gelar tidak bisa puas dengan mengulang-ulang gaya yang memberinya keunggulan pada musim-musim lalu, di tengah upaya para pesaingnya yang terus-menerus untuk menemukan titik lemahnya dan mempersempit jarak dengannya.

    Perubahan membawa risiko yang jelas, dan bisa menimbulkan sejumlah tersendat selama fase adaptasi, tetapi hal itu tetap menjadi keharusan bagi tim mana pun yang ingin mempertahankan posisinya di puncak. Di antara mengoreksi kesalahan dan berpegang pada ide-ide barunya, Arteta akan berupaya mengubah kejutan Brighton menjadi peluang untuk membangun kembali Arsenal dengan wujud yang lebih variatif dan fleksibel.

    Pertanyaannya kini tidak lagi hanya terkait kemampuan Arsenal untuk memaksakan gaya mainnya yang biasa, melainkan kemampuannya menemukan gaya yang berbeda ketika lawan berhasil mengacaukan rencananya. Jawaban atas pertanyaan ini mungkin akan menentukan corak babak berikutnya dari proyek Arteta, serta mengungkap apakah petualangan barunya akan membawa tim ke level yang lebih tinggi, ataukah akan memaksanya untuk meninjau ulang perhitungannya sebelum terlambat.


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