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Pukulan telak untuk Roy Keane! Menantu ikon Manchester United itu DICORET dari skuad Liga Champions Aston Villa setelah menyatakan antusiasmenya untuk sepakbola Eropa
Harwood-Bellis dicoret dari skuad Liga Champions
Emery membuat keputusan berani dengan mencoret bek Harwood-Bellis dari skuad 25 pemain Aston Villa untuk fase liga Liga Champions mendatang. Pencoretan mengejutkan itu terjadi hanya 48 jam setelah bek tengah tersebut menuntaskan kepindahan senilai £25 juta dari Southampton pada hari terakhir bursa transfer.
Villa mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu, yang menikahi Leah, putri legenda Manchester United Keane, pada awal musim panas ini, untuk memperkuat lini pertahanan setelah kepergian Ezri Konsa senilai £55 juta ke juara Premier League Arsenal. Namun, Harwood-Bellis dan rekrutan anyar lainnya, Modou Keba Cisse, sama-sama tidak dimasukkan ke dalam daftar untuk kompetisi Eropa, bersama penyerang remaja Brian Madjo, yang mencetak gol dalam kekalahan Villa di ajang Piala Super baru-baru ini melawan Paris Saint-Germain.
Sebaliknya, Emery masih menemukan tempat bagi sembilan rekrutan baru lainnya dalam pilihannya, termasuk pemain-pemain top Aaron Wan-Bissaka, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho, dan Joao Gomes.
- Getty Images Sport
Bek itu sangat ingin bersaing di panggung terbesar Eropa
Pencoretan itu menjadi pukulan telak bagi Harwood-Bellis, yang sebelumnya mengungkapkan antusiasme besar untuk menguji dirinya di Eropa dalam wawancara perkenalannya pada Selasa.
Berbicara dalam video yang diunggah di akun X resmi Villa sebelum mengetahui dirinya dicoret, bek tengah itu mengakui: "Saya pikir ketika pertama kali mengetahui klub ini secara umum adalah klub Premier League yang begitu bergengsi, lalu Anda mendapat bonus tambahan berupa Liga Champions, itu adalah sesuatu yang tidak membuat saya merasakan apa pun selain antusiasme."
Ia menambahkan: "Saya tak sabar untuk turun ke sana dan menunjukkan bahwa saya semoga bisa melakukannya di panggung terbesar. Kami telah melihat kesuksesan yang diraih klub ini di Eropa, memenangi Liga Europa dan melangkah sangat jauh di Liga Champions, memberi PSG mungkin pertandingan tersulit mereka pada musim itu adalah hal yang sangat besar. Jadi ya, saya tahu klub ini bisa menikmati kiprahnya di Eropa dan semoga melangkah satu tahap lebih jauh."
Batas pendaftaran skuad memaksa pilihan sulit
Bursa transfer musim panas Villa yang sibuk membuat rotasi skuad berlangsung signifikan, memaksa Emery mengambil keputusan taktis sulit saat menyerahkan daftar akhir pemainnya kepada UEFA. Meski sembilan wajah baru berhasil didaftarkan untuk kompetisi ini, Harwood-Bellis menjadi korban paling menonjol dari pembatasan ukuran skuad. Mantan pemain Southampton itu direkrut untuk membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Konsa, tetapi keputusan Emery membuat Villa menjalani fase pembuka turnamen utama Eropa tanpa dirinya.
- Getty Images Sport
Fase gugur menjadi satu-satunya jalan tersisa menuju Eropa
Aston Villa akan memulai kampanye fase liga Liga Champions mereka Selasa depan dengan laga tandang melawan klub Belgia, Club Brugge. Harwood-Bellis terpaksa hanya menyaksikan dari pinggir lapangan dan fokus sepenuhnya pada aksi domestik sepanjang fase awal ini.
Namun, mimpinya tampil di Eropa di Villa Park belum sepenuhnya berakhir. Jika tim asuhan Emery lolos ke fase gugur, aturan UEFA mengizinkan klub mendaftarkan hingga tiga pemain tambahan, memberi Harwood-Bellis kesempatan kedua untuk masuk skuad di fase selanjutnya musim ini.
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