Emery membuat keputusan berani dengan mencoret bek Harwood-Bellis dari skuad 25 pemain Aston Villa untuk fase liga Liga Champions mendatang. Pencoretan mengejutkan itu terjadi hanya 48 jam setelah bek tengah tersebut menuntaskan kepindahan senilai £25 juta dari Southampton pada hari terakhir bursa transfer.

Villa mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu, yang menikahi Leah, putri legenda Manchester United Keane, pada awal musim panas ini, untuk memperkuat lini pertahanan setelah kepergian Ezri Konsa senilai £55 juta ke juara Premier League Arsenal. Namun, Harwood-Bellis dan rekrutan anyar lainnya, Modou Keba Cisse, sama-sama tidak dimasukkan ke dalam daftar untuk kompetisi Eropa, bersama penyerang remaja Brian Madjo, yang mencetak gol dalam kekalahan Villa di ajang Piala Super baru-baru ini melawan Paris Saint-Germain.

Sebaliknya, Emery masih menemukan tempat bagi sembilan rekrutan baru lainnya dalam pilihannya, termasuk pemain-pemain top Aaron Wan-Bissaka, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho, dan Joao Gomes.



