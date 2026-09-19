Bek dwinegara yang diminati, Banks, secara resmi telah menetapkan masa depan internasionalnya untuk Jerman. Federasi Sepakbola Jerman mengumumkan keputusan itu pada Jumat, mengakhiri secara definitif tarik-ulur panjang dengan Amerika Serikat.

Kabar ini menjadi kemunduran besar bagi tim nasional putra Amerika Serikat. Skuad Amerika saat ini terlihat sangat kekurangan opsi di posisi bek tengah, sehingga kehilangan prospek berusia 19 tahun itu menjadi pukulan yang sangat pahit bagi pelatih kepala Pochettino.

Bersama penyerang dwinegara Tunisia Louey Ben Farhat dari Karlsruher SC, Banks kini telah menyetujui jalur yang ditetapkan dalam sistem tim nasional Jerman.