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Pukulan telak untuk Mauricio Pochettino ketika wonderkid Bundesliga Noahkai Banks menolak USMNT demi Jerman
Pukulan telak bagi USMNT
Bek dwinegara yang diminati, Banks, secara resmi telah menetapkan masa depan internasionalnya untuk Jerman. Federasi Sepakbola Jerman mengumumkan keputusan itu pada Jumat, mengakhiri secara definitif tarik-ulur panjang dengan Amerika Serikat.
Kabar ini menjadi kemunduran besar bagi tim nasional putra Amerika Serikat. Skuad Amerika saat ini terlihat sangat kekurangan opsi di posisi bek tengah, sehingga kehilangan prospek berusia 19 tahun itu menjadi pukulan yang sangat pahit bagi pelatih kepala Pochettino.
Bersama penyerang dwinegara Tunisia Louey Ben Farhat dari Karlsruher SC, Banks kini telah menyetujui jalur yang ditetapkan dalam sistem tim nasional Jerman.
- Getty Images Sport
Jerman berhasil mengamankan target-target utama mereka
Pelatih timnas Jerman U-21 Antonio Di Salvo mengungkapkan kegembiraannya yang jelas setelah berhasil mengamankan dua remaja bertalenta tinggi itu. DFB telah mengidentifikasi kedua pemain tersebut sebagai tambahan prioritas untuk memperkuat level usia muda mereka. Di Salvo menjelaskan pendekatan yang berhasil itu kepada media setelah pengumuman tersebut.
"Kami sudah menjalin kontak dengan keduanya selama beberapa waktu dan memusatkan upaya kami kepada mereka," kata Di Salvo di situs DFB. "Saya sangat senang bahwa kami dapat memaparkan jalur masa depan bersama Jerman untuk mereka dan mereka setuju dengan itu."
Perjalanan dari Honolulu ke Augsburg
Lahir di Hawaii dari ayah asal Amerika dan ibu asal Jerman, Banks pindah ke Eropa saat usianya baru tujuh pekan. Ia kemudian meniti jenjang akademi di Augsburg, sebelum akhirnya menembus tim utama dan mencatatkan 35 penampilan di semua kompetisi.
Banks sebelumnya mewakili AS di Piala Dunia U-17 2023 dan pada awalnya tampak siap sepenuhnya menerima proyek Amerika. Pada Februari, ia berbicara dengan penuh antusias tentang lingkungan USMNT, sembari mengungkapkan bahwa bintang-bintang mapan seperti Christian Pulisic dan Tim Weah membuat proses transisinya terasa sangat menyambut.
Terlepas dari pengalaman positif itu, remaja tersebut menolak undangan pemusatan latihan AS pada Maret. Pekan lalu, Pochettino mengakui situasinya masih sepenuhnya terbuka, dengan mengatakan: "Kami berhubungan dengan semua pemain berkewarganegaraan ganda yang berpotensi. Saya pikir penting bagi kami untuk melihat, tentu saja, karena itulah koneksinya."
- Getty
Menunggu lampu hijau resmi dari FIFA
Karena Banks mewakili Amerika Serikat dalam turnamen kelompok usia yang diakui FIFA, keputusannya itu secara administratif belum sepenuhnya tuntas. Kini ia harus secara resmi mengajukan pergantian asosiasi satu kali kepada badan pengatur sepakbola dunia.
Hingga Jumat, portal resmi FIFA yang melacak perpindahan internasional menunjukkan bahwa dokumennya masih belum diproses. Namun, begitu permintaan rutin itu disetujui, bek tersebut akan secara resmi diizinkan bergabung dengan skuad Jerman U-21 asuhan Di Salvo.
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