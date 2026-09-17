Getty Images Sport
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Pukulan telak untuk Inggris! John Stones menepi untuk laga melawan Inter Milan dan Nations League karena cedera
Kemunduran cedera untuk Stones di Inter
Stones dipastikan akan menepi untuk sementara waktu setelah klub barunya, Inter Milan, mengonfirmasi bahwa bek tersebut mengalami cedera otot paha kiri. Cedera itu terjadi saat kemenangan 5-3 Inter atas Udinese pada Senin, laga yang menandai penampilan starter pertama pemain berusia 32 tahun itu untuk raksasa Serie A tersebut sejak kepindahannya yang menyita perhatian dari Manchester City pada Juli.
Pemeriksaan medis setelah pertandingan memberikan prognosis suram bagi klub maupun negara. Mantan bintang Manchester City itu diperkirakan akan absen setidaknya selama tiga setengah pekan, meski ada kekhawatiran yang kian besar di internal departemen medis Inter bahwa masa absennya bisa bertambah hingga satu bulan penuh.
- Getty Images Sport
Tuchel menghadapi masalah di lini belakang
Waktunya tidak bisa lebih buruk bagi Tuchel, yang bersiap mengumumkan skuadnya untuk laga-laga mendatang setelah Piala Dunia di Amerika Utara pada Jumat. Inggris dijadwalkan kembali beraksi melawan Spanyol di Stadion Wembley pada 26 September, sebelum menjalani jadwal Nations League yang berat. Inggris akan bertandang menghadapi Republik Ceko dan Kroasia sebelum menutup jeda internasional dengan laga kandang melawan Ceko pada 6 Oktober.
Kehilangan Stones menjadi pukulan besar bagi fondasi taktik yang ingin dibangun Tuchel. Bek tengah itu tetap menjadi salah satu anggota tim nasional yang paling berprestasi dan berpengalaman, dengan catatan 94 caps, jumlah yang dalam skuad saat ini hanya dilampaui kapten Harry Kane.
Dampak terhadap kiprah England di UEFA Nations League
Peluang England di Nations League kini menjadi sorotan saat mereka bersiap menghadapi lawan-lawan papan atas tanpa jangkar pertahanan mereka. Stones memainkan peran penting pada Piala Dunia baru-baru ini, tampil lima kali ketika England mengamankan finis di peringkat ketiga. Keandalannya terlihat dari fakta bahwa ia bermain setiap menit di babak perempat-final dan semi-final, serta menjadi starter pada pertandingan pembuka melawan Kroasia.
Bagi Stones, fokus kini sepenuhnya beralih ke pemulihan di Milan. Dalam skenario terbaik, bek itu tidak akan terlihat di lapangan sepakbola sampai jauh setelah jeda internasional Oktober berakhir. Pemain berusia 32 tahun itu telah mencatatkan empat penampilan untuk Inter sebelum kemunduran tersebut, dan ia akan frustrasi karena starter pertamanya di Italia terhenti begitu mendadak.
- Getty Images Sport
Stones dan Calhanoglu absen dalam bentrokan papan atas
Baik Stones maupun Hakan Calhanoglu dipastikan absen dalam laga krusial Inter melawan Roma pada Sabtu. Gelandang asal Turki itu melewatkan kemenangan tengah pekan atas Udinese setelah mengalami cedera aduktor paha kanan, menyusul bek asal Inggris tersebut yang juga menepi. Duel papan atas di Stadio Olimpico ini mempertemukan Inter yang berada di posisi kedua dengan koleksi 12 poin, setara dengan pemuncak klasemen Roma, yang menjaga rekor sempurna empat kemenangan menjelang pertandingan tersebut.
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