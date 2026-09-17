Stones dipastikan akan menepi untuk sementara waktu setelah klub barunya, Inter Milan, mengonfirmasi bahwa bek tersebut mengalami cedera otot paha kiri. Cedera itu terjadi saat kemenangan 5-3 Inter atas Udinese pada Senin, laga yang menandai penampilan starter pertama pemain berusia 32 tahun itu untuk raksasa Serie A tersebut sejak kepindahannya yang menyita perhatian dari Manchester City pada Juli.

Pemeriksaan medis setelah pertandingan memberikan prognosis suram bagi klub maupun negara. Mantan bintang Manchester City itu diperkirakan akan absen setidaknya selama tiga setengah pekan, meski ada kekhawatiran yang kian besar di internal departemen medis Inter bahwa masa absennya bisa bertambah hingga satu bulan penuh.