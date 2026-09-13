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Pukulan telak untuk Diego Simeone karena penyerang bintangnya absen dalam lawatan ke Real Sociedad akibat cedera otot!
Pukulan telak di San Sebastian
Atletico Madrid bertandang ke San Sebastián untuk laga La Liga terbaru mereka tanpa penyerang bintang Julian Alvarez setelah pemain Argentina itu mengalami kendala kebugaran pada menit-menit terakhir. Menurut laporan Marca, sang penyerang mengalami masalah tersebut saat latihan dan terpaksa dicoret dari skuad. Diego Simeone kini kehilangan tumpuan utama serangannya tepat ketika Atletico berupaya menghentikan tren performa yang mengkhawatirkan.
"Julián tidak akan pergi ke San Sebastián karena mengalami ketegangan otot, yang memaksanya mundur dari sesi latihan kemarin," konfirmasi klub dalam sebuah pernyataan di media sosial. "Setelah menjalani tes yang diperlukan, staf medis memutuskan dia tidak dapat ambil bagian dalam pertandingan hari ini."
- APL
Kehilangan momentum setelah kembali ke Liverpool
Kemunduran ini datang pada saat yang membuat frustrasi bagi Alvarez, yang baru saja kembali ke susunan pemain inti Rabu lalu saat melawan Liverpool di Anfield, dengan bermain penuh selama 90 menit. Setelah mulai memantapkan dirinya sebagai langganan utama yang tak terbantahkan dalam unit serang Simeone, masalah otot terbaru ini menghentikan perkembangannya. Staf medis bergerak cepat setelah insiden di tempat latihan itu untuk mencegah kerusakan jangka panjang, dan secara resmi mencoretnya dari laga di Anoeta.
Setelah tampil menonjol saat melawan Liverpool, absennya Alvarez secara mendadak meninggalkan lubang besar di sepertiga akhir bagi tim yang sangat ingin menemukan kembali ketajaman penyelesaian mereka.
Simeone kekurangan opsi di lini serang
Alvarez menyusul Pablo Barrios dan Alexander Sørloth yang harus menepi, sehingga sangat mengurangi kedalaman skuad Simeone untuk laga tandang yang terkenal sangat sulit. Dengan pemain Argentina dan Norwegia itu sama-sama tidak tersedia, Jonathan David tetap menjadi satu-satunya opsi penyerang senior murni dalam rombongan tim yang dibawa. Simeone menamai skuad yang luas, termasuk Musso, Vergas, Mendoza, Johnny, Koke, Han In, Baena, Lookman, Oblak, Marcos Llorente, Arnau Ortiz, Hancko, Marc Pubill, Giuliano Simeone, Cuti Romero, Grimaldo, Hjulmand, Le Normand, Esquivel, Domínguez, Martínez, dan Castillo, tetapi opsi di lini depan jelas sangat tipis.
- AFP
Mengejar respons yang sangat dibutuhkan
Atletico Madrid menatap laga ini dengan ambisi untuk segera bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Athletic Club di San Mamés dan Liverpool di kompetisi Eropa. Membutuhkan tiga poin penuh agar tetap kokoh dalam persaingan pada awal musim, Simeone harus menemukan solusi taktis untuk mengatasi absennya senjata paling mematikan miliknya. Mengakhiri rentetan dua kekalahan mereka di San Sebastián akan membutuhkan upaya kolektif yang luar biasa dari anggota skuad yang tersedia.
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