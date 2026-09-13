Atletico Madrid bertandang ke San Sebastián untuk laga La Liga terbaru mereka tanpa penyerang bintang Julian Alvarez setelah pemain Argentina itu mengalami kendala kebugaran pada menit-menit terakhir. Menurut laporan Marca, sang penyerang mengalami masalah tersebut saat latihan dan terpaksa dicoret dari skuad. Diego Simeone kini kehilangan tumpuan utama serangannya tepat ketika Atletico berupaya menghentikan tren performa yang mengkhawatirkan.

"Julián tidak akan pergi ke San Sebastián karena mengalami ketegangan otot, yang memaksanya mundur dari sesi latihan kemarin," konfirmasi klub dalam sebuah pernyataan di media sosial. "Setelah menjalani tes yang diperlukan, staf medis memutuskan dia tidak dapat ambil bagian dalam pertandingan hari ini."



