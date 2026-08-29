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Pukulan telak transfer Jack Grealish! Mengapa Aston Villa 'tidak akan menerima kembali' bintang Manchester City itu saat sikap Unai Emery terungkap
Masa depan Grealish di Manchester City tidak pasti
Grealish menghadapi masa depan yang tidak pasti di City menjelang hari terakhir bursa transfer. Winger berusia 30 tahun itu tampil dalam dua pertandingan pembuka musim ini, tetapi sama sekali tidak masuk skuad untuk kemenangan 4-1 atas Crystal Palace pada Jumat.
Pencoretan mendadak itu memicu spekulasi kuat terkait kepindahan dari Stadion Etihad. Bos City Enzo Maresca sebelumnya mengisyaratkan bahwa pemain internasional Inggris itu akan mendapat kesempatan pada musim ini, tetapi Grealish sangat membutuhkan menit bermain reguler untuk menghidupkan kembali karier internasionalnya.
Akibatnya, winger itu santer dikaitkan dengan beberapa klub Premier League. Kembali ke klub masa kecilnya, Aston Villa, ramai dibicarakan, di samping minat besar dari Everton dan Sunderland, meski City dengan cepat menolak laporan tentang adanya pendekatan dari klub terakhir.
- AFP
Kembalinya ke Villa dikesampingkan oleh pengamat
Terlepas dari minat Villa yang dilaporkan untuk memulangkan mantan kapten mereka itu dengan status pinjaman, Tony Cascarino meyakini Emery akan menggagalkan kepindahan tersebut. Pundit itu menegaskan bahwa Grealish sama sekali tidak cocok dengan cetak biru taktik menuntut yang telah diterapkan di Villa Park. Berbicara kepada talkSPORT, Cascarino meredam spekulasi tentang potensi kepulangan ke Midlands.
"Saya rasa manajer [Emery] tidak akan menerima Jack kembali," jelasnya. "Saya pikir Unai Emery ingin pemain tertentu melakukan hal-hal tertentu dan saya tidak yakin Jack memenuhi kriteria itu."
Everton tetap bersemangat untuk reuni dengan Grealish
Meski kembali ke Villa tampak rumit, Grealish dikabarkan lebih memilih pindah ke Everton. Winger itu menikmati masa peminjaman yang sangat mengesankan di Goodison Park musim lalu sebelum cedera yang membuat frustrasi menghambat kiprahnya pada Januari. Sesama presenter talkSPORT Alan Brazil dengan tegas membela kualitas dan dampak Grealish yang tak terbantahkan di Merseyside.
"Saya tidak suka ketika ada pemain dengan kemampuan seperti Jack yang berlari membawa bola, kuat saat menguasai bola, masuk ke kotak penalti," kata Brazil. "Saya tidak suka ketika orang berkata, 'Dia pemain mewah'. Saya benci itu. Sebuah tim membutuhkan semuanya; butuh semua tipe yang berbeda.
"Saya suka Jack, sungguh. Dan ya, dia pernah jadi anak nakal pada masanya, tetapi itu normal ketika kami bermain. Sekarang berbeda. Tapi lihat beberapa pertandingan saat dia benar-benar brilian. Fans Everton sangat menyukainya."
- AFP
Moyes meremehkan pembicaraan transfer dalam waktu dekat
Manajer Everton David Moyes berusaha meredam ekspektasi terkait kesepakatan yang disebut-sebut akan segera terwujud untuk pemain tersisih dari City itu. Berbicara menjelang lawatan timnya ke Bournemouth, Moyes tidak mau membuka semua kartunya.
"Kami sedang melakukan perekrutan dan kami melihat apakah kami bisa mendatangkan beberapa pemain jika memungkinkan," aku Moyes. "Tetapi tidak ada jaminan dan menyebut satu nama akan salah. Jack bukan pemain klub kami. Dia brilian untuk kami, anak yang hebat, tetapi bukan untuk kami bicarakan karena dia berada di klub lain."
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