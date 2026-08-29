Grealish menghadapi masa depan yang tidak pasti di City menjelang hari terakhir bursa transfer. Winger berusia 30 tahun itu tampil dalam dua pertandingan pembuka musim ini, tetapi sama sekali tidak masuk skuad untuk kemenangan 4-1 atas Crystal Palace pada Jumat.

Pencoretan mendadak itu memicu spekulasi kuat terkait kepindahan dari Stadion Etihad. Bos City Enzo Maresca sebelumnya mengisyaratkan bahwa pemain internasional Inggris itu akan mendapat kesempatan pada musim ini, tetapi Grealish sangat membutuhkan menit bermain reguler untuk menghidupkan kembali karier internasionalnya.

Akibatnya, winger itu santer dikaitkan dengan beberapa klub Premier League. Kembali ke klub masa kecilnya, Aston Villa, ramai dibicarakan, di samping minat besar dari Everton dan Sunderland, meski City dengan cepat menolak laporan tentang adanya pendekatan dari klub terakhir.