"Pukulan telak" - Mikel Arteta menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar Arsenal setelah kekalahan dari Bournemouth menjadi pukulan telak bagi harapan merebut gelar Liga Premier

Harapan Arsenal untuk meraih gelar juara mendapat pukulan telak karena mereka gagal memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah saat menghadapi tim Bournemouth yang gigih. Setelah Junior Kroupi membuka skor untuk tuan rumah, Viktor Gyokeres menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti sebelum Alex Scott memastikan tiga poin bagi The Cherries dengan penyelesaian akhir yang tenang 15 menit menjelang akhir pertandingan. Kekalahan ini membuat Arsenal unggul sembilan poin atas Manchester City, namun tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki dua pertandingan sisa yang krusial dan akan menjamu The Gunners di Etihad akhir pekan depan.

Menanggapi penampilan tim dan dampaknya terhadap para pendukung, Arteta segera mengakui kekecewaan yang dirasakan di tribun. "Minta maaf, terima dengan lapang dada, dan itu saja," kata Arteta saat ditanya pesan untuk para penggemar. "Yang saya coba lakukan adalah memberikan yang terbaik untuk klub, memberikan peluang terbaik bagi para pemain kami. Saya tahu bahwa atmosfer, para penggemar, dukungan, dan energi di stadion ini adalah yang terbaik di dunia. Dengan itu, kami memiliki peluang yang jauh lebih baik. Saya rasa tidak ada kemungkinan lain untuk tampil lebih baik daripada saat Anda mendapat dukungan seperti itu."



