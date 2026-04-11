"Pukulan telak" - Mikel Arteta menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar Arsenal setelah kekalahan dari Bournemouth menjadi pukulan telak bagi harapan merebut gelar Liga Premier
Sore yang mengecewakan di Emirates
Harapan Arsenal untuk meraih gelar juara mendapat pukulan telak karena mereka gagal memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah saat menghadapi tim Bournemouth yang gigih. Setelah Junior Kroupi membuka skor untuk tuan rumah, Viktor Gyokeres menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti sebelum Alex Scott memastikan tiga poin bagi The Cherries dengan penyelesaian akhir yang tenang 15 menit menjelang akhir pertandingan. Kekalahan ini membuat Arsenal unggul sembilan poin atas Manchester City, namun tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki dua pertandingan sisa yang krusial dan akan menjamu The Gunners di Etihad akhir pekan depan.
Menanggapi penampilan tim dan dampaknya terhadap para pendukung, Arteta segera mengakui kekecewaan yang dirasakan di tribun. "Minta maaf, terima dengan lapang dada, dan itu saja," kata Arteta saat ditanya pesan untuk para penggemar. "Yang saya coba lakukan adalah memberikan yang terbaik untuk klub, memberikan peluang terbaik bagi para pemain kami. Saya tahu bahwa atmosfer, para penggemar, dukungan, dan energi di stadion ini adalah yang terbaik di dunia. Dengan itu, kami memiliki peluang yang jauh lebih baik. Saya rasa tidak ada kemungkinan lain untuk tampil lebih baik daripada saat Anda mendapat dukungan seperti itu."
Tetap bersikap realistis dalam perburuan gelar
Kekalahan ini menandai penurunan performa yang mengkhawatirkan bagi Arsenal, dengan tiga kekalahan dalam empat pertandingan. Meskipun tekanan untuk meraih gelar liga semakin meningkat setelah tersingkir dari kompetisi piala domestik, Arteta meminta para pengkritik untuk tetap bersikap objektif, sambil menyoroti kemajuan tim secara keseluruhan saat musim memasuki bulan terakhirnya.
"Jika ada yang mengatakan kepada saya pada bulan Agustus bahwa Anda akan berada di posisi ini sekarang di bulan April, saya yakin kita semua akan menerimanya," tegas Arteta. Meskipun memiliki pandangan optimis mengenai posisi mereka di liga, sang manajer mengakui bahwa timnya tidak mencapai standar biasanya selama 90 menit pertandingan. "Kami harus merespons dan ada momen-momen di babak pertama di mana kami melakukannya, namun ada momen lain di mana kami tidak bermain sesuai level kami. Kita harus meminta maaf kepada mereka dan memperbaiki diri," tambahnya.
Dampak psikologis dari kekalahan
Cara kekalahan ini terasa sangat menyakitkan bagi tim yang telah didorong oleh manajer mereka untuk menunjukkan semangat juang yang tak kenal lelah. Arteta sempat mengatakan kepada para penggemar menjelang pertandingan, "bawa bekal makan siang dan makan malam kalian" untuk menciptakan atmosfer layaknya benteng, namun para pemain tidak mampu menampilkan intensitas yang sama di lapangan. Manajer tersebut tidak segan-segan dalam menggambarkan dampak emosional dari hasil pertandingan tersebut di ruang ganti.
"Ini seperti pukulan telak di wajah," akui Arteta. "Itulah yang saya katakan kepada para pemain. Tapi sekarang yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya karena pertandingan masih berlanjut. Kita butuh semangat yang besar, perjuangan yang gigih, dan pendekatan yang sangat jelas. Tidak ada ruang abu-abu. Kita lolos, kita tersingkir. Kita harus sangat, sangat, sangat kuat dan bertekad untuk menghadapinya dengan cara yang berbeda dari yang kita lakukan hari ini, terutama ketika pertandingan tidak berjalan sesuai keinginan kita."
Minggu yang krusial menanti The Gunners
Tanpa banyak waktu untuk memulihkan diri, Arsenal akan menghadapi pekan yang menentukan musim ini: laga perempat final Liga Champions yang sangat krusial melawan Sporting CP, yang akan dilanjutkan dengan pertandingan yang berpotensi menentukan gelar juara di kandang Manchester City. Skuad asuhan Arteta harus segera mengembalikan soliditas pertahanan dan ketajaman serangan mereka agar impian meraih gelar juara tidak sirna hanya dalam waktu tujuh hari.