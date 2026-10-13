Liverpool menghadapi tugas berat di Liga Champions UEFA pada Rabu ini. Mereka harus menjalani laga krusial melawan LASK tanpa tiga pemain yang paling berpengaruh dalam serangan mereka, yakni Alexander Isak, Cody Gakpo, dan Dominik Szoboszlai.

Ketiganya absen saat Liverpool kalah telak 3-0 dari Manchester City pada Minggu. Absennya mereka menyusul serangkaian masalah kebugaran yang muncul selama jeda internasional terbaru. Menurut sejumlah laporan, Isak dan Gakpo terpaksa mengakhiri tugas bersama tim nasional lebih awal akibat masalah pada paha dan pergelangan kaki, sementara Szoboszlai kembali dari tugas bersama Hungaria dengan masalah pada otot paha belakang.

Ketiga pemain itu belum pulih tepat waktu untuk bertandang ke Raiffeisen Arena. Karena itu, mereka tidak masuk dalam rombongan 23 pemain yang berangkat ke Austria.