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Pukulan telak! Liverpool tanpa tiga pemain kunci untuk laga Liga Champions saat krisis cedera kian parah
Liverpool terpukul oleh tiga cedera sekaligus
Liverpool menghadapi tugas berat di Liga Champions UEFA pada Rabu ini. Mereka harus menjalani laga krusial melawan LASK tanpa tiga pemain yang paling berpengaruh dalam serangan mereka, yakni Alexander Isak, Cody Gakpo, dan Dominik Szoboszlai.
Ketiganya absen saat Liverpool kalah telak 3-0 dari Manchester City pada Minggu. Absennya mereka menyusul serangkaian masalah kebugaran yang muncul selama jeda internasional terbaru. Menurut sejumlah laporan, Isak dan Gakpo terpaksa mengakhiri tugas bersama tim nasional lebih awal akibat masalah pada paha dan pergelangan kaki, sementara Szoboszlai kembali dari tugas bersama Hungaria dengan masalah pada otot paha belakang.
Ketiga pemain itu belum pulih tepat waktu untuk bertandang ke Raiffeisen Arena. Karena itu, mereka tidak masuk dalam rombongan 23 pemain yang berangkat ke Austria.
- AFP
Iraola Berikan Kabar Terbaru soal Kondisi Kebugaran
Manajer Andoni Iraola sebelumnya telah menyampaikan kekhawatirannya soal ketersediaan para pemain kuncinya setelah kekalahan dari Manchester City. Pelatih Liverpool itu mengakui bahwa waktu pemulihan mereka sangat terbatas karena jeda antarlaga yang singkat.
“Dom kembali dari tim nasional dengan otot yang terasa kaku akibat beban berlebih,” jelas sang manajer, seperti dilaporkan ESPN. “Kami menempatkannya dalam peran yang lebih bebas saat latihan dan berusaha melindunginya, tetapi ia merasakan sedikit gangguan. Kami memang akan memainkan empat pertandingan dalam 10 hari, jadi situasinya akan sulit karena kami terbang ke Austria dalam dua hari. Saya rasa akan sulit bagi pemain mana pun untuk pulih.”
Bangkit setelah kemunduran saat menghadapi Manchester City
Liverpool menghadapi laga ini dengan tekad memperbaiki performa setelah awal yang sulit di kompetisi domestik. Kekalahan 3-0 dari Manchester City pada pertandingan terakhir membuat Liverpool turun ke posisi kesembilan klasemen Liga Primer Inggris. Mereka baru mengumpulkan sembilan poin dari enam laga pertama dan tertinggal sembilan poin dari City yang memimpin klasemen.
Namun, kiprah mereka di Eropa memberi secercah harapan. Liverpool mengawali perjalanan di Liga Champions dengan kemenangan susah payah 2-1 atas Atletico Madrid, sementara LASK berupaya menebus kekalahan 1-0 dari AEK Athens pada laga pembuka mereka.
- Getty Images Sport
Tiga pukulan telak yang harus dibayar mahal
Absennya ketiganya akan menjadi pukulan telak bagi Liverpool. Produktivitas mereka di lini serang akan sangat dirindukan, sebagaimana terlihat dari performa Szoboszlai musim ini. Gelandang asal Hungaria itu telah mencetak tiga gol dalam tujuh penampilan di semua kompetisi. Kehilangan Isak mungkin akan berdampak lebih besar. Ia mulai menunjukkan potensi sesungguhnya setelah musim debut yang mengecewakan, dengan torehan empat gol dalam tujuh pertandingan tahun ini. Terakhir, absennya Gakpo semakin mengurangi pilihan Liverpool di lini serang. Penyerang asal Belanda itu telah mencetak dua gol dalam enam pertandingan.
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