Crystal Palace menghadapi periode yang berat tanpa pilihan utama mereka yang tak terbantahkan, karena Henderson bersiap menjalani masa pemulihan cedera. Kiper berusia 29 tahun itu tidak masuk skuad pada hari pertandingan saat Palace menelan kekalahan mengecewakan 3-2 dari Ipswich Town pada Sabtu, dan perkiraan medis menunjukkan ia akan absen dalam beberapa laga penting berisiko tinggi.

Masalah ini juga akan berdampak pada tim nasional, karena Henderson kini diperkirakan mundur dari skuad England asuhan Thomas Tuchel untuk tiga pertandingan fase grup UEFA Nations League yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September dan awal Oktober. Ini menjadi pukulan besar bagi klub dan negara, karena mantan pemain Manchester United itu telah memantapkan dirinya sebagai sosok yang bisa diandalkan di bawah mistar.