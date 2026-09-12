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Pukulan telak! Kapten Crystal Palace Dean Henderson menepi hingga setelah jeda internasional akibat cedera pergelangan kaki
Kapten menepi pada periode krusial
Crystal Palace menghadapi periode yang berat tanpa pilihan utama mereka yang tak terbantahkan, karena Henderson bersiap menjalani masa pemulihan cedera. Kiper berusia 29 tahun itu tidak masuk skuad pada hari pertandingan saat Palace menelan kekalahan mengecewakan 3-2 dari Ipswich Town pada Sabtu, dan perkiraan medis menunjukkan ia akan absen dalam beberapa laga penting berisiko tinggi.
Masalah ini juga akan berdampak pada tim nasional, karena Henderson kini diperkirakan mundur dari skuad England asuhan Thomas Tuchel untuk tiga pertandingan fase grup UEFA Nations League yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September dan awal Oktober. Ini menjadi pukulan besar bagi klub dan negara, karena mantan pemain Manchester United itu telah memantapkan dirinya sebagai sosok yang bisa diandalkan di bawah mistar.
- AFP
Mengatasi rasa sakit selama pramusim
Manajer Pierre Sage mengungkapkan bahwa sang kiper telah berjuang menahan ketidaknyamanan itu selama beberapa pekan, dengan akar masalahnya ditelusuri ke laga uji coba musim panas. Berbicara dalam konferensi pers usai pertandingan, Sage menjelaskan betapa serius situasi tersebut dan mengapa klub akhirnya memutuskan untuk menarik sang kapten dari tekanan. Absennya dia menjadi kemunduran signifikan bagi Palace, dengan Henderson akan melewatkan laga pembuka Liga Europa pada Kamis melawan Lech Poznan serta pertandingan Premier League tandang ke markas Leeds United pada Minggu.
Sage memberikan pembaruan rinci mengenai situasi itu dengan menyatakan: 'Dia telah bermain dalam kondisi cedera sejak awal musim karena dia cedera saat melawan Freiburg (dalam kekalahan di pramusim). Dia tidak banyak berlatih tetapi dia bermain dengan baik. Rasa sakitnya terlalu berat untuk saat ini, dan kami tidak ingin mengambil risiko.'
Rotasi taktis dan standar pertahanan
Di luar krisis penjaga gawang, Sage juga membuat keputusan tegas terkait lini pertahanannya. Bek tengah yang sangat dihargai, Jaydee Canvot, menjadi sosok yang paling mencolok tidak masuk skuad untuk menghadapi Ipswich, keputusan yang disebut sang manajer murni berdasarkan performa. Meski dipandang tinggi di klub, pemain 20 tahun itu kesulitan dalam empat laga pembuka Premier League ketika Palace kebobolan 11 gol, membuat Sage sama sekali tidak terkesan dengan penampilannya.
Menanggapi absennya bek muda itu, Sage berbicara terus terang soal ekspektasinya terhadap skuad. Ia menjelaskan: 'Saya tidak memilihnya karena permainannya melawan Fulham dan apa yang dia lakukan sepanjang pekan (dalam latihan). Saya sudah berbicara dengannya dan (mengatakan) saya ingin dan butuh lebih darinya. Saya yakin dia mampu melakukannya dan saya menunggu respons yang baik darinya pada Senin.'
- Getty Images Sport
Mengirim pesan kepada skuad
Pendekatan disiplin sang manajer dirancang untuk memastikan tidak ada pemain yang merasa posisinya terjamin, terlepas dari status mereka. Sage menegaskan bahwa setiap keputusan pemilihan dibuat dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung kemenangan, dan ia tidak takut untuk 'mengguncang' pemain yang menurutnya tampil dengan usaha yang kurang dari maksimal.
Sage menutup penilaiannya dengan menyoroti pentingnya menjaga intensitas tinggi di seluruh skuad. "Ketika saya menurunkan 11 pemain ke lapangan, di kepala saya itu adalah yang terbaik untuk menang atau menciptakan sesuatu. Bukan sebuah kesenangan untuk tidak memilih seorang pemain dan saya selalu menunggu reaksinya. Hari ini saya tidak melihat tim yang menyerah. Saya ingin para pemain berada di 100 persen untuk apa yang harus mereka lakukan dan ketika mereka memberi lebih sedikit, saya harus mengguncang mereka."
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