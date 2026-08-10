Pelatih Racing Santander Jose Alberto membantah spekulasi yang kian berkembang terkait Salinas, dengan menegaskan sang bek sepenuhnya berkomitmen kepada klub. Pemain berusia 19 tahun itu telah menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan pada bursa transfer musim panas setelah peran krusialnya dalam promosi Racing ke La Liga. Terlepas dari minat dari klub-klub raksasa dunia, Alberto mengklaim sang pemain tidak punya keinginan untuk pindah pada tahap ini dalam kariernya yang tengah berkembang.

Berbicara setelah laga pramusim melawan Alaves, Alberto mengungkapkan kekesalannya terhadap kebisingan yang terus-menerus mengelilingi skuadnya. "Yang membuat saya terkejut adalah orang-orang terus membicarakan kepergian dua pemain kami [Salinas dan Gustavo Puerta], padahal mereka punya kontrak dan merupakan pemain kami," kata Alberto.

"Mereka sangat penting bagi kami. Saya tidak ingin mereka pergi. Dan setiap hari mereka juga menunjukkan bahwa mereka tidak menginginkannya. Namun kami tahu bagaimana dunia ini bekerja dan ada klausul pelepasan. Jika ada tim yang datang dan membayar klausul itu, mereka tidak lagi menjadi pemain kami."



