AFP
Diterjemahkan oleh
Pukulan telak di bursa transfer untuk Manchester United! Target mereka 'tidak ingin pergi' di tengah upaya membajak kepindahannya ke Barcelona
Jose Alberto frustrasi dengan rumor kepergian
Pelatih Racing Santander Jose Alberto membantah spekulasi yang kian berkembang terkait Salinas, dengan menegaskan sang bek sepenuhnya berkomitmen kepada klub. Pemain berusia 19 tahun itu telah menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan pada bursa transfer musim panas setelah peran krusialnya dalam promosi Racing ke La Liga. Terlepas dari minat dari klub-klub raksasa dunia, Alberto mengklaim sang pemain tidak punya keinginan untuk pindah pada tahap ini dalam kariernya yang tengah berkembang.
Berbicara setelah laga pramusim melawan Alaves, Alberto mengungkapkan kekesalannya terhadap kebisingan yang terus-menerus mengelilingi skuadnya. "Yang membuat saya terkejut adalah orang-orang terus membicarakan kepergian dua pemain kami [Salinas dan Gustavo Puerta], padahal mereka punya kontrak dan merupakan pemain kami," kata Alberto.
"Mereka sangat penting bagi kami. Saya tidak ingin mereka pergi. Dan setiap hari mereka juga menunjukkan bahwa mereka tidak menginginkannya. Namun kami tahu bagaimana dunia ini bekerja dan ada klausul pelepasan. Jika ada tim yang datang dan membayar klausul itu, mereka tidak lagi menjadi pemain kami."
- Ricardo Larreina Amador
United berupaya membajak kesepakatan Barcelona
Manchester United telah mengidentifikasi Salinas sebagai alternatif utama untuk Lewis Hall, yang potensi kepindahannya dari Newcastle mengalami hambatan. United dikabarkan siap menebus klausul rilis remaja itu untuk mendapatkan pelapis berkualitas bagi Luke Shaw yang rentan cedera. Namun, mereka menghadapi persaingan ketat dari Barcelona, yang memandang Salinas sebagai solusi jangka panjang yang sempurna untuk kekosongan di posisi bek kiri mereka.
Meski klub Catalan itu telah memantau sang bek selama berbulan-bulan, keterbatasan finansial mereka telah membuka peluang bagi intervensi dari Premier League. Laporan menyebutkan bahwa peminat harus membayar penuh klausul rilis senilai €16 juta jika ingin mendapatkan pemain internasional Spanyol U-19 tersebut. Sementara United memiliki dana untuk memenuhi angka itu segera, Barcelona kesulitan menyamai valuasi tersebut, dengan menawarkan kesepakatan terstruktur yang mencakup bonus terkait performa dan peminjaman pemain.
Direktur olahraga mengakui ancaman dari raksasa
Terlepas dari sikap tegas sang manajer, direktur olahraga Racing, Chema Aragon, mengakui bahwa klub pada akhirnya rentan terhadap kekuatan finansial elite Eropa. Aragon mencatat bahwa meski "mimpi" klub adalah mempertahankan skuad tetap bersama untuk kembali ke kasta tertinggi, tawaran besar akan sulit untuk ditolak. Ia menegaskan bahwa klub menghargai aset mereka dan tidak akan diintimidasi untuk menerima biaya yang lebih rendah bagi lulusan akademi tersebut.
Menanggapi minat dari klub-klub seperti United dan Barca, Aragon mengatakan kepada wartawan: "Tidak banyak yang bisa Anda lakukan jika raksasa datang. Kami menghargai aset yang kami miliki, kami menganggapnya penting. Bagi klub, saat ini, tidak ada pilihan lain selain mencoba memperkuat tim dan tidak melemahkannya dengan kehilangan para bintang.
"Realitasnya adalah klub yang menginginkannya harus datang dengan sebuah tawaran. Semoga dia bertahan. Itu akan menjadi mimpi kami. Kami akan mencoba segala yang kami bisa untuk mewujudkannya, seperti yang kami lakukan pada musim dingin dengan Gustavo Puerta. Namun, juga benar bahwa jika tawaran signifikan datang, situasinya akan menjadi lebih rumit."
- Sportimage
Salinas fokus untuk kembali ke La Liga
Salinas tampaknya menyikapi hype tersebut dengan tenang, dan terus tampil menonjol dalam persiapan pramusim Racing. Setelah membantu klub itu menjuarai Segunda Division musim lalu, fokusnya kini tertuju pada kampanye La Liga yang akan datang. Pemain muda Spanyol itu, yang terikat kontrak hingga Juni 2029, tampil menonjol saat Spanyol menjuarai Kejuaraan Eropa U-19, yang semakin mendongkrak nilai pasarnya dan menarik perhatian pemandu bakat dari seluruh benua.
Apakah United bisa meyakinkan sang pemain muda bahwa masa depannya ada di Old Trafford masih harus dilihat menjelang tenggat waktu transfer, tetapi untuk saat ini, sang pemain tampak puas bertahan di Spanyol.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami