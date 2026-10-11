Manajer United Michael Carrick menghadapi masalah baru di lini belakang setelah Shaw tampak mengalami cedera saat imbang 1-1 dengan Tottenham pada Sabtu. Pemain internasional Inggris itu terlihat pincang cukup parah dan meringis saat berjalan melewati area parkir Old Trafford setelah peluit akhir dibunyikan.

Shaw terlibat dalam duel panas yang membuat Tottenham harus bermain dengan sepuluh orang pada babak kedua. Ia tetap bermain hingga digantikan pada menit ke-95 oleh Ayden Heaven, tetapi rekaman setelah pertandingan menunjukkan ia tidak lolos dari laga keras tersebut tanpa cedera.