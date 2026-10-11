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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Pukulan telak cedera untuk Luke Shaw? Bintang Manchester United terlihat pincang setelah hasil imbang sengit melawan Tottenham di Old Trafford

L. Shaw
Manchester United
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Premier League

Manchester United harap-harap cemas menunggu kabar kebugaran Luke Shaw setelah ia terlihat tertatih-tatih keluar dari Old Trafford pada Sabtu. Potensi cedera bek kiri itu terjadi setelah hasil imbang kacau 1-1 melawan Tottenham, ketika Tottenham menyamakan kedudukan pada akhir laga meski bermain dengan sepuluh orang.

  • Pil pahit untuk Carrick

    Manajer United Michael Carrick menghadapi masalah baru di lini belakang setelah Shaw tampak mengalami cedera saat imbang 1-1 dengan Tottenham pada Sabtu. Pemain internasional Inggris itu terlihat pincang cukup parah dan meringis saat berjalan melewati area parkir Old Trafford setelah peluit akhir dibunyikan.

    Shaw terlibat dalam duel panas yang membuat Tottenham harus bermain dengan sepuluh orang pada babak kedua. Ia tetap bermain hingga digantikan pada menit ke-95 oleh Ayden Heaven, tetapi rekaman setelah pertandingan menunjukkan ia tidak lolos dari laga keras tersebut tanpa cedera.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Emosi memuncak

    Potensi cedera itu menutup sore yang membuat frustrasi bagi United, yang menyia-nyiakan keunggulan di akhir laga saat menghadapi tim tamu yang terancam degradasi. Bryan Mbeumo tampaknya telah membawa tim asuhan Carrick menuju baru kemenangan liga kedua mereka musim ini lewat gol luar biasa pada menit ke-73 ke gawang Antonín Kinsky.

    Pertandingan kemudian berubah kacau hanya lima menit berselang. Shaw dan Rodrigo Bentancur berduel di tepi lapangan, yang berujung pada bek United itu mendorong pemain Uruguay tersebut. Bentancur membalas dengan sundulan kepala, yang membuatnya diganjar kartu merah langsung, sementara Shaw menerima kartu kuning atas keterlibatannya dalam insiden itu.


  • Tottenham mencetak gol telat

    Meski bermain dengan 10 orang, tim tamu menunjukkan daya juang luar biasa untuk mencuri satu poin pada menit-menit akhir. Dominic Solanke menghancurkan harapan United ketika ia menanduk tipis umpan silang Sandro Tonali ke dalam gawang, membuat suporter tandang Tottenham larut dalam kegembiraan dan mengangkat mereka dari dasar klasemen Liga Primer.

    Bagi United, hasil ini membuat mereka terpuruk di posisi ke-12. Ini menjadi hasil mengecewakan lainnya bagi Carrick, yang timnya gagal memaksimalkan keunggulan jumlah pemain dan mengamankan kemenangan penting di kandang.

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ujian Liga Champions menanti

    Waktu kemunduran potensial Shaw nyaris tak bisa lebih buruk bagi Manchester United. Dengan Harry Amass menjadi satu-satunya bek kiri spesialis lain di skuad senior, Carrick akan cemas menantikan kondisi bek pilihan utamanya jelang sepekan yang krusial.

    United sangat membutuhkan akhir dari rentetan empat pertandingan tanpa kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa malam. Setelah itu, mereka bertandang ke Elland Road untuk laga Premier League berisiko tinggi melawan rival bebuyutan Leeds United pada akhir pekan depan.

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