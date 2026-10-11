Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pukulan telak cedera untuk Luke Shaw? Bintang Manchester United terlihat pincang setelah hasil imbang sengit melawan Tottenham di Old Trafford
Pil pahit untuk Carrick
Manajer United Michael Carrick menghadapi masalah baru di lini belakang setelah Shaw tampak mengalami cedera saat imbang 1-1 dengan Tottenham pada Sabtu. Pemain internasional Inggris itu terlihat pincang cukup parah dan meringis saat berjalan melewati area parkir Old Trafford setelah peluit akhir dibunyikan.
Shaw terlibat dalam duel panas yang membuat Tottenham harus bermain dengan sepuluh orang pada babak kedua. Ia tetap bermain hingga digantikan pada menit ke-95 oleh Ayden Heaven, tetapi rekaman setelah pertandingan menunjukkan ia tidak lolos dari laga keras tersebut tanpa cedera.
- Getty Images Sport
Emosi memuncak
Potensi cedera itu menutup sore yang membuat frustrasi bagi United, yang menyia-nyiakan keunggulan di akhir laga saat menghadapi tim tamu yang terancam degradasi. Bryan Mbeumo tampaknya telah membawa tim asuhan Carrick menuju baru kemenangan liga kedua mereka musim ini lewat gol luar biasa pada menit ke-73 ke gawang Antonín Kinsky.
Pertandingan kemudian berubah kacau hanya lima menit berselang. Shaw dan Rodrigo Bentancur berduel di tepi lapangan, yang berujung pada bek United itu mendorong pemain Uruguay tersebut. Bentancur membalas dengan sundulan kepala, yang membuatnya diganjar kartu merah langsung, sementara Shaw menerima kartu kuning atas keterlibatannya dalam insiden itu.
Tottenham mencetak gol telat
Meski bermain dengan 10 orang, tim tamu menunjukkan daya juang luar biasa untuk mencuri satu poin pada menit-menit akhir. Dominic Solanke menghancurkan harapan United ketika ia menanduk tipis umpan silang Sandro Tonali ke dalam gawang, membuat suporter tandang Tottenham larut dalam kegembiraan dan mengangkat mereka dari dasar klasemen Liga Primer.
Bagi United, hasil ini membuat mereka terpuruk di posisi ke-12. Ini menjadi hasil mengecewakan lainnya bagi Carrick, yang timnya gagal memaksimalkan keunggulan jumlah pemain dan mengamankan kemenangan penting di kandang.
- Getty Images Sport
Ujian Liga Champions menanti
Waktu kemunduran potensial Shaw nyaris tak bisa lebih buruk bagi Manchester United. Dengan Harry Amass menjadi satu-satunya bek kiri spesialis lain di skuad senior, Carrick akan cemas menantikan kondisi bek pilihan utamanya jelang sepekan yang krusial.
United sangat membutuhkan akhir dari rentetan empat pertandingan tanpa kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa malam. Setelah itu, mereka bertandang ke Elland Road untuk laga Premier League berisiko tinggi melawan rival bebuyutan Leeds United pada akhir pekan depan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami