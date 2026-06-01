Pukulan telak bagi tim Lionesses! Kapten Inggris, Leah Williamson, menjadi salah satu dari dua pemain yang dipastikan absen dalam laga kualifikasi Piala Dunia yang krusial melawan Spanyol, sementara tim asuhan Sarina Wiegman masih menanti kabar mengenai kondisi kebugaran Lauren James

Williamson harus menghadapi sejumlah masalah kebugaran sepanjang musim ini. Ia memulai musim dengan cedera lutut, yang dialaminya saat meraih gelar juara Kejuaraan Eropa musim panas lalu, sehingga ia baru bisa kembali bermain pada bulan Desember. Beberapa minggu setelah kembali, ia mengalami cedera betis yang membuatnya absen selama sebulan, lalu cedera otot paha belakang membuatnya absen selama lima minggu.

Williamson pulih dari cedera tersebut tepat waktu untuk laga semifinal Liga Champions melawan Lyon, namun ia hanya bermain selama satu menit sejak Arsenal dikalahkan oleh raksasa Prancis tersebut pada 2 Mei, dan mengakhiri musim Liga Super Wanita sebagai pemain cadangan yang tidak diturunkan saat melawan Liverpool pada 16 Mei.

Kapten timnas Inggris itu masih masuk dalam skuad Wiegman bulan lalu, untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang melawan Spanyol dan Ukraina, tetapi ia kini harus mundur, dengan pengumuman pada hari Senin yang menyatakan bahwa ia telah 'menjalani program rehabilitasi agar bisa bermain tetapi harus absen karena cedera hamstring'.