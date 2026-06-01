Pukulan telak bagi tim Lionesses! Kapten Inggris, Leah Williamson, menjadi salah satu dari dua pemain yang dipastikan absen dalam laga kualifikasi Piala Dunia yang krusial melawan Spanyol, sementara tim asuhan Sarina Wiegman masih menanti kabar mengenai kondisi kebugaran Lauren James
Kekecewaan akibat cedera lagi di musim yang sulit bagi Williamson
Williamson harus menghadapi sejumlah masalah kebugaran sepanjang musim ini. Ia memulai musim dengan cedera lutut, yang dialaminya saat meraih gelar juara Kejuaraan Eropa musim panas lalu, sehingga ia baru bisa kembali bermain pada bulan Desember. Beberapa minggu setelah kembali, ia mengalami cedera betis yang membuatnya absen selama sebulan, lalu cedera otot paha belakang membuatnya absen selama lima minggu.
Williamson pulih dari cedera tersebut tepat waktu untuk laga semifinal Liga Champions melawan Lyon, namun ia hanya bermain selama satu menit sejak Arsenal dikalahkan oleh raksasa Prancis tersebut pada 2 Mei, dan mengakhiri musim Liga Super Wanita sebagai pemain cadangan yang tidak diturunkan saat melawan Liverpool pada 16 Mei.
Kapten timnas Inggris itu masih masuk dalam skuad Wiegman bulan lalu, untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang melawan Spanyol dan Ukraina, tetapi ia kini harus mundur, dengan pengumuman pada hari Senin yang menyatakan bahwa ia telah 'menjalani program rehabilitasi agar bisa bermain tetapi harus absen karena cedera hamstring'.
Kekecewaan bagi Inggris, namun kemenangan di Wembley tetap memberikan kepercayaan diri
Ini merupakan pukulan telak bagi The Lionesses, yang saat ini memimpin klasemen untuk mengamankan satu-satunya slot kualifikasi otomatis di grup tersebut, namun mereka harus meraih hasil positif di Spanyol pada Jumat nanti untuk mempertahankan posisi tersebut. Kehilangan Williamson dalam upaya mereka mencapai hal itu tentu menjadi hambatan, sehingga bek West Ham, Grace Fisk, dipanggil untuk menggantikannya.
Namun, Inggris memang pernah mengalahkan La Roja pada bulan Maret tanpa Williamson, dengan duet bek tengah Lotte Wubben-Moy dan Esme Morgan tampil gemilang dalam kemenangan 1-0 di Wembley. Hal itu akan memberikan kepercayaan diri bagi seluruh tim menjelang pertandingan Jumat nanti, mengingat mereka baru saja mengalahkan lawan sekelas itu tanpa kapten mereka.
Keating mengikuti jejak Williamson dengan menarik diri dari tur ke Spanyol
Williamson bukanlah satu-satunya pemain yang mundur. Khiara Keating juga terpaksa mundur dari skuad untuk tur ke Spanyol, setelah mengalami gegar otak saat latihan bersama Manchester City pekan lalu. Pemain berusia 21 tahun itu siap untuk melakukan debutnya di Wembley pada hari Minggu, setelah menjadi starter di semua pertandingan Piala FA Cityzens musim ini untuk membantu mereka mencapai final. Namun, ia secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar pemain, dengan pemain internasional Jepang Ayaka Yamashita menggantikannya dan menjaga gawangnya tetap bersih dalam kemenangan 4-0 atas Brighton yang memastikan gelar ganda liga dan piala.
Saat itu belum jelas seberapa parah cedera yang dialaminya, tetapi kini telah dikonfirmasi bahwa Keating sedang menjalani protokol pemulihan gegar otak, dengan kemungkinan ia dapat kembali bermain dalam pertandingan melawan Ukraina pekan depan. Kiper Brighton, Sophie Baggaley, pun dipanggil sebagai penggantinya.
Akankah ada pemain lain yang mundur? Inggris cemas menanti kabar kondisi kebugaran James
Para penggemar Inggris berharap semua kabar buruk itu sudah berlalu, karena ada juga kekhawatiran terkait kondisi kebugaran Lauren James. Bintang Chelsea itu turut berpartisipasi saat The Blues berlaga di turnamen World Sevens yang digelar di London pekan lalu, namun ia absen di laga final saat timnya berhasil menjuarai turnamen tersebut.
Setelah pertandingan, manajer Chelsea Sonia Bompastor mengonfirmasi bahwa James mengalami "cedera ringan", sambil menambahkan: "Kami masih perlu mengevaluasi kondisinya dan melihat apakah ia bisa bergabung dengan pemusatan latihan timnas Inggris." Kehilangan penyerang pengatur serangan ini akan menjadi pukulan besar bagi The Lionesses, mengingat kualitasnya yang mampu mengubah jalannya pertandingan merupakan hal yang unik di skuad tersebut.
Timnas Inggris berkumpul pada Senin dan akan menghadapi Spanyol pada Jumat, di Estadi Mallorca Son Moix. Tim asuhan Wiegman kemudian akan kembali ke Inggris untuk menghadapi Ukraina dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia grup mereka pada Selasa, 9 Juni, di Stadion Hill Dickinson milik Everton. The Lionesses saat ini memimpin klasemen dan berada di jalur untuk lolos secara otomatis ke turnamen musim panas mendatang, namun posisi selain puncak klasemen akan membuat juara Eropa ini harus melalui babak play-off.