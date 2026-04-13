AFP
Diterjemahkan oleh
Pukulan telak bagi Raheem Sterling! Robin van Persie menjelaskan alasan mengapa ia menempatkan mantan bintang Chelsea dan Man City itu di bangku cadangan dalam laga terakhir Feyenoord
Tertinggal di Nijmegen
Awal karier Sterling yang kurang memuaskan di Rotterdam mencapai titik terendah baru saat ia masuk dalam daftar pemain cadangan dalam laga imbang 1-1 Feyenoord melawan NEC. Pemain berusia 31 tahun itu, yang bergabung sebagai pemain bebas transfer pada Februari lalu, harus menyerahkan posisinya di sayap kiri kepada Tobias van den Elshout yang menjalani debut penuhnya di Eredivisie. Meskipun Ayase Ueda membawa tim tamu unggul lebih dulu, Sterling tetap tidak diturunkan sebagai pemain cadangan, sementara gol penyama kedudukan pada menit ke-97 dari Danilo Pereira membuat tim asuhan Van Persie gagal meraih tiga poin.
Masalah fisik yang disebutkan
Van Persie dengan cepat membantah spekulasi bahwa Sterling dicadangkan secara permanen, dan justru menyoroti kurangnya ketajaman serta insiden kecil dalam sesi latihan. Pelatih kepala itu menekankan pentingnya kesiapan fisik dalam skuad yang saat ini dihadapkan pada beberapa masalah kebugaran menjelang fase akhir musim.
Menjelaskan keputusannya untuk tidak memasukkan mantan pemain internasional Inggris itu ke dalam starting XI, Van Persie mengatakan kepada ESPN: "Tidak, Raheem belum sepenuhnya segar dalam beberapa hari terakhir. Dia juga mengalami insiden kecil saat latihan. Jadi itu adalah alasan fisik. Tobias telah tampil sangat baik sejak bergabung dengan kami. Dia bagus dalam mengolah bola, kuat secara fisik, dan telah mendapatkan kesempatannya. Ada banyak pemain yang kami tidak tahu apakah mereka bisa bermain atau bisa menjadi starter."
Berjuang untuk menciptakan dampak
Sejak menandatangani kontrak jangka pendek hingga Juni 2026, Sterling kesulitan menampilkan performa gemilang yang pernah menjadi ciri khasnya selama masa kejayaannya yang dipenuhi gelar bersama Manchester City. Pemain sayap ini baru mencetak satu assist dan belum berhasil mencetak gol dalam enam penampilannya bersama klub raksasa Belanda tersebut. Dengan semakin ketatnya persaingan untuk memperebutkan tempat di tim utama, Van Persie menunjukkan kesediaannya untuk memprioritaskan pemain binaan akademi dan alternatif yang sudah siap bertanding daripada pemain-pemain yang sudah mapan demi memastikan tim finis di posisi kedua.
Persaingan Liga Champions
Feyenoord harus menghadapi jadwal pertandingan yang berat melawan Groningen, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar, dan PEC Zwolle untuk mengamankan satu tempat di babak kualifikasi Liga Champions. Setelah Belanda turun ke peringkat ketujuh dalam peringkat UEFA, runner-up Eredivisie kini harus melewati babak kualifikasi alih-alih langsung masuk ke fase grup. Saat ini berada di posisi kedua, tim asuhan Van Persie memimpin dengan selisih tipis satu poin atas NEC dan unggul dua poin dari FC Twente, sehingga Sterling hanya memiliki sedikit waktu untuk membuktikan kebugarannya dan merebut kembali posisinya.