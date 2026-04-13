Pukulan telak bagi Raheem Sterling! Robin van Persie menjelaskan alasan mengapa ia menempatkan mantan bintang Chelsea dan Man City itu di bangku cadangan dalam laga terakhir Feyenoord

Van Persie dengan cepat membantah spekulasi bahwa Sterling dicadangkan secara permanen, dan justru menyoroti kurangnya ketajaman serta insiden kecil dalam sesi latihan. Pelatih kepala itu menekankan pentingnya kesiapan fisik dalam skuad yang saat ini dihadapkan pada beberapa masalah kebugaran menjelang fase akhir musim.

Menjelaskan keputusannya untuk tidak memasukkan mantan pemain internasional Inggris itu ke dalam starting XI, Van Persie mengatakan kepada ESPN: "Tidak, Raheem belum sepenuhnya segar dalam beberapa hari terakhir. Dia juga mengalami insiden kecil saat latihan. Jadi itu adalah alasan fisik. Tobias telah tampil sangat baik sejak bergabung dengan kami. Dia bagus dalam mengolah bola, kuat secara fisik, dan telah mendapatkan kesempatannya. Ada banyak pemain yang kami tidak tahu apakah mereka bisa bermain atau bisa menjadi starter."