Seperti yang dilaporkan secara serempak oleh portal Brasil Globoesporte dan ESPN, pemain berusia 34 tahun itu dan putra Robinho terlibat pertengkaran saat sesi latihan tim.
Pukulan telak bagi putra mantan penyerang bintang: Neymar memicu keributan dalam sesi latihan FC Santos
Dalam insiden tersebut dilaporkan terjadi perkelahian fisik, yang berujung pada dugaan bahwa Neymar menampar Robinho Junior. Globoesporte melaporkan adanya "dorongan dan tarik-menarik" di antara keduanya, sementara seorang rekan setim mereka mengonfirmasi dugaan tamparan tersebut kepada portal tersebut.
Penyebab pertengkaran tersebut adalah sebuah dribel yang dilakukan oleh pemain muda berusia 18 tahun itu, yang dianggap tidak sopan oleh Neymar. Ketika Robinho Junior tidak menuruti permintaan mantan bintang penyerang FC Barcelona dan PSG tersebut untuk menghentikan aksinya, situasi pun memanas.
Neymar sendiri dilaporkan bersikap akomodatif setelah insiden tersebut dan berusaha berbicara dengan Robinho Junior. Ia meminta maaf atas "perilaku impulsifnya". Namun, bagi pemain berusia 18 tahun itu, masalah ini tampaknya belum selesai, karena manajernya bahkan menuntut pernyataan resmi dari klub.
Neymar ingin bermain bersama Brasil di Piala Dunia
Sebenarnya, Neymar dan pemain muda tersebut memiliki hubungan yang sangat baik — hampir seperti "guru dan murid", sebagaimana disebutkan lebih lanjut dalam laporan tersebut. Namun, suasana tetap tegang bahkan setelah sesi latihan berakhir.
Bagi Santos, konflik ini menjadi masalah tambahan di tengah situasi olahraga yang sudah menantang saat ini. Saat ini, klub tersebut hanya berada di peringkat ke-16 klasemen Serie A Brasil. Neymar tidak masuk dalam skuad dalam dua pertandingan terakhir, namun ia memiliki catatan yang cukup baik dengan empat gol dan tiga assist dalam sebelas penampilan.
Pemain berusia 34 tahun ini menargetkan untuk berpartisipasi bersama Brasil di Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada. Terakhir kali ia tidak dipanggil untuk pertandingan internasional Selecao, namun pemanggilan ke skuad masih belum sepenuhnya tertutup.