Pukulan telak bagi putra mantan penyerang bintang: Neymar memicu keributan dalam sesi latihan FC Santos

Dalam insiden tersebut dilaporkan terjadi perkelahian fisik, yang berujung pada dugaan bahwa Neymar menampar Robinho Junior. Globoesporte melaporkan adanya "dorongan dan tarik-menarik" di antara keduanya, sementara seorang rekan setim mereka mengonfirmasi dugaan tamparan tersebut kepada portal tersebut.

Penyebab pertengkaran tersebut adalah sebuah dribel yang dilakukan oleh pemain muda berusia 18 tahun itu, yang dianggap tidak sopan oleh Neymar. Ketika Robinho Junior tidak menuruti permintaan mantan bintang penyerang FC Barcelona dan PSG tersebut untuk menghentikan aksinya, situasi pun memanas.

Neymar sendiri dilaporkan bersikap akomodatif setelah insiden tersebut dan berusaha berbicara dengan Robinho Junior. Ia meminta maaf atas "perilaku impulsifnya". Namun, bagi pemain berusia 18 tahun itu, masalah ini tampaknya belum selesai, karena manajernya bahkan menuntut pernyataan resmi dari klub.