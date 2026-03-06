Pukulan telak bagi Orlando City setelah Antoine Griezmann memutuskan untuk TETAP di Atletico Madrid dalam upaya untuk akhirnya memenangkan Liga Champions

Pemicu utama perubahan sikap mendadak ini adalah keberhasilan Atletico melaju ke final Copa del Rey. Meskipun mengalami kekalahan 3-0 di leg kedua melawan Barcelona di Camp Nou, tim asuhan Simeone berhasil memastikan tempat mereka di ajang bergengsi tersebut setelah menang 4-0 di leg pertama. Griezmann sangat ingin menjadi bagian dari final tersebut dan khawatir bahwa pindah ke Florida sekarang akan membuatnya melewatkan perpisahan yang indah di klub tempat ia mencetak 210 gol.

Selain itu, bintang Prancis ini tetap sepenuhnya berkomitmen pada ambisi kontinental klub. Direktur sepak bola Mateu Alemany baru-baru ini menjelaskan situasi pemain tersebut, mengatakan: "Antoine memiliki kontrak dengan kami untuk musim ini dan dua musim lagi, dan dia benar-benar fokus pada apa yang akan datang."