Pukulan telak bagi Orlando City setelah Antoine Griezmann memutuskan untuk TETAP di Atletico Madrid dalam upaya untuk akhirnya memenangkan Liga Champions
Trofi terakhir: Griezmann menolak tawaran MLS
Legenda klub berusia 34 tahun tersebut dilaporkan didorong oleh keinginan yang membara untuk mengakhiri kekeringan trofi yang signifikan bersama Rojiblancos. Meskipun ia telah menikmati karier yang gemilang, Griezmann secara mencolok absen dalam kemenangan La Liga Atletico pada 2021 selama masa baktinya di Barcelona, dan kini ia bertekad untuk meraih satu trofi besar terakhir di bawah arahan Diego Simeone sebelum melanjutkan ke babak baru.
Mengejar kejayaan di Eropa dan domestik
Pemicu utama perubahan sikap mendadak ini adalah keberhasilan Atletico melaju ke final Copa del Rey. Meskipun mengalami kekalahan 3-0 di leg kedua melawan Barcelona di Camp Nou, tim asuhan Simeone berhasil memastikan tempat mereka di ajang bergengsi tersebut setelah menang 4-0 di leg pertama. Griezmann sangat ingin menjadi bagian dari final tersebut dan khawatir bahwa pindah ke Florida sekarang akan membuatnya melewatkan perpisahan yang indah di klub tempat ia mencetak 210 gol.
Selain itu, bintang Prancis ini tetap sepenuhnya berkomitmen pada ambisi kontinental klub. Direktur sepak bola Mateu Alemany baru-baru ini menjelaskan situasi pemain tersebut, mengatakan: "Antoine memiliki kontrak dengan kami untuk musim ini dan dua musim lagi, dan dia benar-benar fokus pada apa yang akan datang."
Simeone mendukung pemain andalannya.
Simeone telah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Griezmann, mengakui status unik pemain tersebut dalam skuad. "Saya harap dia bermain di final; dia pantas mendapatkannya lebih dari siapa pun," kata manajer asal Argentina itu setelah pertandingan melawan Barcelona. Simeone telah lama menegaskan bahwa Griezmann telah berhak menentukan masa depannya sendiri setelah bertahun-tahun memberikan dedikasi penuh untuk tim.
Keputusan untuk tetap tinggal berarti Orlando City mungkin akan mencari opsi lain untuk merekrut pemain bintang sebelum jendela transfer MLS utama ditutup pada 26 Maret. Meskipun tim berbasis di Florida tersebut berharap untuk kedatangan segera, komitmen Griezmann terhadap tujuan jangka pendek Rojiblancos telah memaksa mereka untuk mempertimbangkan ulang strategi perekrutan mereka untuk jendela transfer musim panas.
Reaksi ruang ganti
Ketidakpastian ini tidak luput dari perhatian sisa skuad Atletico, yang tetap mendukung pilihan sang kapten. Kapten klub Koke mengakui kepada media: "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Antoine. Kami semua ingin dia mengakhiri karirnya di Atletico de Madrid, tapi itu adalah keputusan yang harus dia buat."
Tokoh-tokoh senior lainnya juga mengutarakan perasaan hormat dan terima kasih yang sama. Bek Marcos Llorente mengatakan: "Dia akan memutuskan apa yang terbaik untuknya, dan kami akan mendukungnya." Kiper Juan Musso juga tak kalah antusias dalam memuji dampak Antoine terhadap klub, menambahkan: "Apa pun yang dia lakukan, saya akan selalu berterima kasih padanya seumur hidup. Untuk segala yang dia berikan kepada kami."
