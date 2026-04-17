Pukulan telak bagi Man Utd! Leny Yoro mengalami cedera sehingga Michael Carrick hanya memiliki SATU bek tengah untuk laga tandang melawan Chelsea

Masalah yang dihadapi United semakin parah karena tiga bek tengah andalan lainnya saat ini tidak bisa diturunkan. Harry Maguire sedang menjalani skorsing satu pertandingan tambahan setelah diusir dari lapangan saat melawan Bournemouth, di mana ia dihukum karena menyebut wasit keempat Matt Donohue sebagai “lelucon sialan.” Sementara itu, klub gagal dalam banding mereka untuk membatalkan kartu merah Lisandro Martinez akibat menarik rambut Dominic Calvert-Lewin selama kekalahan melawan Leeds.

Martinez kini dipastikan akan absen dalam pertandingan melawan Chelsea serta pertandingan mendatang melawan Brentford dan Liverpool. Yang memperburuk keadaan, Matthijs de Ligt belum pernah tampil untuk tim utama sejak 30 November karena ia terus berjuang melawan masalah punggung yang berkepanjangan. Rangkaian skorsing dan cedera ini membuat tim tamu hanya memiliki daftar bek tengah yang sangat tipis saat mereka berusaha bangkit dari kekalahan 2-1 baru-baru ini di Old Trafford.