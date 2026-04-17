Pukulan telak bagi Man Utd! Leny Yoro mengalami cedera sehingga Michael Carrick hanya memiliki SATU bek tengah untuk laga tandang melawan Chelsea
Mimpi buruk cedera bagi Yoro
Setan Merah tengah menghadapi krisis serius di lini pertahanan mereka setelah Yoro menjadi korban terbaru dalam daftar cedera yang terus bertambah. Menurut The Sun, pemain berusia 20 tahun itu tidak terlihat saat United naik kereta menuju London dari Stasiun Stockport, sehingga memicu kekhawatiran bahwa ia mungkin harus absen dalam waktu yang cukup lama. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa ada kekhawatiran yang semakin meningkat di dalam klub bahwa musim Yoro mungkin sudah berakhir.
Trio pemain bertahan sudah tidak bisa diturunkan
Masalah yang dihadapi United semakin parah karena tiga bek tengah andalan lainnya saat ini tidak bisa diturunkan. Harry Maguire sedang menjalani skorsing satu pertandingan tambahan setelah diusir dari lapangan saat melawan Bournemouth, di mana ia dihukum karena menyebut wasit keempat Matt Donohue sebagai “lelucon sialan.” Sementara itu, klub gagal dalam banding mereka untuk membatalkan kartu merah Lisandro Martinez akibat menarik rambut Dominic Calvert-Lewin selama kekalahan melawan Leeds.
Martinez kini dipastikan akan absen dalam pertandingan melawan Chelsea serta pertandingan mendatang melawan Brentford dan Liverpool. Yang memperburuk keadaan, Matthijs de Ligt belum pernah tampil untuk tim utama sejak 30 November karena ia terus berjuang melawan masalah punggung yang berkepanjangan. Rangkaian skorsing dan cedera ini membuat tim tamu hanya memiliki daftar bek tengah yang sangat tipis saat mereka berusaha bangkit dari kekalahan 2-1 baru-baru ini di Old Trafford.
Heaven, satu-satunya yang selamat
Absennya Yoro, Maguire, Martinez, dan De Ligt membuat remaja Ayden Heaven menjadi satu-satunya bek tengah senior yang fit dalam skuad yang dibawa. Heaven mungkin terpaksa berpasangan dengan rekan yang tidak biasa, kemungkinan besar bersama Luke Shaw, yang memiliki pengalaman bermain di posisi tengah lini belakang berempat sejak masih dilatih Erik ten Hag. Hal ini akan membutuhkan perombakan besar-besaran di lini belakang, yang berpotensi membuat Diogo Dalot kembali ke starting XI setelah dicadangkan saat melawan Leeds.
Carrick juga bisa mempertimbangkan pemain rookie Tyler Fredricson, yang menjadi bagian dari skuad yang bertandang ke Bournemouth bulan lalu. Namun, kepercayaan diri pemain berusia 21 tahun itu mungkin sedang rendah setelah penampilan yang sulit di Piala Liga melawan Grimsby Town pada bulan Agustus, di mana ia diganti pada babak pertama saat United tertinggal 2-0 dari tim Liga Dua tersebut. Terlepas dari kombinasi apa pun, United akan menurunkan barisan pertahanan yang sangat eksperimental di Stamford Bridge.
Carrick kembali ke tempat yang sudah dikenalnya
Situasi ini terasa seperti déjà vu bagi Carrick. Pertandingan Premier League pertamanya sebagai pelatih Manchester United juga berlangsung di kandang Chelsea pada November 2021, saat ia menjabat sebagai manajer sementara. Pada kesempatan itu, ia memilih formasi tiga bek untuk mengamankan hasil imbang 1-1, dan kali ini ia mungkin terpaksa melakukan perubahan taktis yang sama pragmatisnya mengingat keterbatasan pemain yang dimilikinya.
Ada sedikit kabar baik bagi Setan Merah karena Kobbie Mainoo masuk dalam skuad yang dibawa setelah pulih dari cedera ringan yang membuatnya absen dalam laga melawan Leeds.