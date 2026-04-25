Pukulan telak bagi Man Utd karena bek kiri kelas dunia itu tampaknya akan tetap bertahan di Jerman

Davies saat ini menetap di Munich dengan kontrak menggiurkan yang mengikatnya di klub hingga 2030, menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di sepak bola Jerman. Pihak manajemen klub telah menegaskan bahwa sikap mereka tidak akan berubah kecuali ada pihak yang mengajukan tawaran finansial yang melampaui logika pasar standar.

Menjelaskan situasi terkini di Allianz Arena dan pola pikir sang pemain, Kerry Hau dari Sky Sport melaporkan: “Alphonso Davies tidak memiliki ambisi untuk meninggalkan FC Bayern. Bayern tidak menawarkannya ke pasar atau menawarkannya ke klub lain melalui perantara, terlepas dari berbagai laporan yang beredar. Bayern hanya akan terbuka untuk pembicaraan jika ada tawaran yang luar biasa. Dia adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi, dengan perkiraan gaji kotor €20 juta per tahun termasuk bonus. Kontraknya berlaku hingga 2030. Davies semakin baik setelah absen lama akibat cedera.”