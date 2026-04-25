Pukulan telak bagi Man Utd karena bek kiri kelas dunia itu tampaknya akan tetap bertahan di Jerman
Bayern menutup peluang
Klub raksasa Bundesliga tersebut bersikap tegas terkait Davies, dengan secara eksplisit menyatakan bahwa pemain internasional Kanada itu tidak dijual. Meskipun terus beredar rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan ke United untuk menjadi pesaing bagi Luke Shaw, Bayern belum melakukan kontak dengan perantara dari klub-klub rival. Pemain berusia 25 tahun itu dipandang sebagai pilar tak tergantikan di sayap kiri tim, terutama setelah berhasil melewati musim yang diwarnai masalah kebugaran.
Dikenakan biaya khusus
Davies saat ini menetap di Munich dengan kontrak menggiurkan yang mengikatnya di klub hingga 2030, menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di sepak bola Jerman. Pihak manajemen klub telah menegaskan bahwa sikap mereka tidak akan berubah kecuali ada pihak yang mengajukan tawaran finansial yang melampaui logika pasar standar.
Menjelaskan situasi terkini di Allianz Arena dan pola pikir sang pemain, Kerry Hau dari Sky Sport melaporkan: “Alphonso Davies tidak memiliki ambisi untuk meninggalkan FC Bayern. Bayern tidak menawarkannya ke pasar atau menawarkannya ke klub lain melalui perantara, terlepas dari berbagai laporan yang beredar. Bayern hanya akan terbuka untuk pembicaraan jika ada tawaran yang luar biasa. Dia adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi, dengan perkiraan gaji kotor €20 juta per tahun termasuk bonus. Kontraknya berlaku hingga 2030. Davies semakin baik setelah absen lama akibat cedera.”
Kembali ke performa terbaik
Komitmen sang bek untuk tetap bertahan di Jerman semakin diperkuat oleh kebangkitannya di lapangan belakangan ini, setelah sebelumnya mengalami masalah kebugaran. Davies telah tampil dalam 11 pertandingan Bundesliga musim ini, dengan performa yang meningkat pesat seiring teratasinya masalah kebugaran yang membatasi partisipasinya di awal musim. Golnya ke gawang VfB Stuttgart menjadi pengingat yang tepat waktu akan ancaman ofensifnya, sekaligus membenarkan keputusan Bayern untuk memberinya gaji yang kabarnya mencapai €20 juta per tahun.
United terpaksa mengubah strategi
Manchester United kini harus mencari bek kiri spesialis di tempat lain guna mengatasi masalah kekurangan kedalaman skuad yang sudah berkepanjangan di posisi belakang Shaw. Sementara Davies terus bersinar di Munich, Setan Merah menghadapi tekanan menjelang bursa transfer mendatang karena target utama mereka tampaknya sudah tak terjangkau. Klub raksasa Inggris itu kemungkinan akan mengalihkan perhatian ke opsi-opsi alternatif dari Eropa yang mampu memberikan ketangguhan dan kecepatan yang dibutuhkan untuk sistem permainan Carrick di Old Trafford.