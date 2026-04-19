Pukulan telak bagi Liverpool! Giorgi Mamardashvili dilarikan keluar lapangan karena cedera saat bertanding melawan Everton, sehingga Arne Slot kini harus menghadapi krisis penjaga gawang
Bencana melanda dalam derby Merseyside
Kiper asal Georgia itu, yang menggantikan Alisson Becker yang cedera, tidak dapat melanjutkan pertandingan setelah mengalami benturan keras pada momen krusial di babak kedua.
Tim medis bergegas ke lapangan Goodison Park setelah jelas terlihat bahwa kiper tersebut dalam kondisi yang sangat terpuruk. Setelah beberapa menit mendapat perawatan, akhirnya diputuskan bahwa tandu diperlukan untuk mengevakuasi kiper tersebut dari lapangan, meninggalkan bangku cadangan Liverpool dalam keadaan terkejut.
Bagaimana cedera itu terjadi
Insiden tersebut terjadi saat alur permainan yang berujung pada gol penyama kedudukan Everton. Saat bola umpan silang melesat ke kotak penalti, penyerang Everton Beto dan bek Liverpool Andy Robertson sama-sama melakukan tekel meluncur untuk merebut bola. Akibat momentum permainan, keduanya menabrak Mamardashvili dengan kecepatan tinggi.
Sementara penyerang Everton itu berlari menjauh untuk merayakan gol penyama kedudukan timnya, Mamardashvili tetap terbaring di lapangan dengan rasa sakit yang jelas. Cedera akibat benturan tersebut tampak parah sejak saat terjadi kontak, dan keheningan yang menyelimuti tribun tim tamu semakin menyoroti betapa seriusnya situasi bagi tim asuhan Arne Slot.
Woodman dipanggil ke tengah pertempuran
Karena Mamardashvili tidak bisa melanjutkan pertandingan, tugas menjaga gawang untuk sisa pertandingan derby pun jatuh ke pundak kiper ketiga, Freddie Woodman. Pemain berusia 29 tahun itu bergabung dengan klub pada musim panas lalu setelah tiga tahun membela Preston North End, namun ia belum banyak mendapat kesempatan bermain dalam pertandingan resmi bersama raksasa Liga Premier tersebut.
Sebelum terpaksa turun di tengah kekacauan derby, Woodman baru sekali tampil membela Liverpool, yakni saat kalah 3-0 dari Crystal Palace di Carabao Cup pada bulan Oktober.
Mimpi buruk Arne Slot di posisi penjaga gawang
Cedera ini membuat manajer Liverpool, Slot, menghadapi dilema besar dalam menentukan susunan pemain saat musim memasuki fase krusial. Dengan Alisson yang sudah absen, hilangnya Mamardashvili membuat The Reds kehilangan opsi utama dan cadangan mereka di salah satu posisi paling vital di lapangan.
The Reds kini terpaksa mengandalkan opsi cadangan yang lebih dalam untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Meski demikian, Liverpool berhasil meraih kemenangan 2-1 pada Minggu lalu yang membuat mereka tetap berada di peringkat kelima Liga Premier dan berpeluang lolos ke Liga Champions musim depan. Mereka akan kembali beraksi di kandang melawan Crystal Palace akhir pekan depan.