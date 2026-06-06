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Pukulan telak bagi Jerman setelah bintang Bayern Munich dipastikan absen di Piala Dunia akibat cedera yang dialaminya saat latihan
Pukulan Telak bagi Die Mannschaft
Penyerang andalan tersebut mengalami cedera menjelang laga persahabatan Jerman melawan Amerika Serikat, salah satu tuan rumah turnamen. Karl baru-baru ini membuktikan betapa berharganya dirinya bagi tim, dengan tampil sebagai starter dan memberikan assist dalam kemenangan telak 4-0 pada laga persahabatan melawan Finlandia. Untuk mengisi kekosongan mendadak di lini serangnya, Nagelsmann secara resmi memanggil Assan Ouedraogo, talenta serba bisa berusia 20 tahun dari RB Leipzig.
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Nagelsmann mengungkapkan kesedihan yang mendalam
Manajer tim nasional mengakui bahwa absennya sang bintang muda secara mendadak telah membayangi persiapan tim menjelang turnamen. Sambil mengungkapkan rasa sedihnya, Nagelsmann berkata: "Saya sangat prihatin dengan Lenny.
"Ini merupakan kejutan besar baginya dan kita semua bahwa dia tidak bisa ikut Piala Dunia. Satu-satunya penghiburan kecil adalah dia masih muda dan masih banyak turnamen yang menantinya. Kami sangat ingin dia ada di tim.
"Dengan Assan Ouedraogo, kami kini mendapatkan pemain yang, seperti Lenny, memiliki awal yang fantastis bersama kami. Dia juga sangat berbakat dan kami berharap dia bermain dengan keberanian dan kebebasan."
Remaja itu bertekad untuk kembali dengan performa yang lebih baik
Melalui media sosial, pemain muda Bayern ini mengungkapkan rasa kecewanya yang mendalam karena tidak mendapat kesempatan untuk tampil di panggung terbesar sepak bola.
Melalui akun Instagram-nya, Karl menulis: "Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, tapi rasanya sangat menyakitkan hingga tak terlukiskan karena harus melewatkan turnamen terbesar ini. Aku sudah melakukan segalanya untuk bisa tampil di Piala Dunia. Sayangnya, cedera sering datang di saat yang paling tidak tepat. Saya berharap tim saya meraih kesuksesan sebesar-besarnya dan, tentu saja, saya akan mendukung mereka setiap menitnya! Saya akan kembali lebih kuat, janji 💪🏻 Terima kasih atas semua pesan dukungan ❤️ Semoga sukses @dfb_team”.
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Ouedraogo mengambil alih posisi yang kosong
Ouedraogo bergabung dengan skuad setelah mencatatkan musim domestik yang mengesankan bersama Leipzig, dengan mencetak empat gol dan tiga assist dalam 19 penampilan di Bundesliga. Gelandang tengah ini, yang mencetak gol dalam satu-satunya penampilannya di level tim nasional senior, harus segera beradaptasi sebelum kompetisi dimulai.
Jerman akan menutup laga persahabatan terakhir mereka melawan AS sebelum memulai kampanye Grup E melawan Curacao pada 14 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Pantai Gading dan Ekuador.