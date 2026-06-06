Pukulan telak bagi Jerman setelah bintang Bayern Munich dipastikan absen di Piala Dunia akibat cedera yang dialaminya saat latihan

Manajer tim nasional mengakui bahwa absennya sang bintang muda secara mendadak telah membayangi persiapan tim menjelang turnamen. Sambil mengungkapkan rasa sedihnya, Nagelsmann berkata: "Saya sangat prihatin dengan Lenny.

"Ini merupakan kejutan besar baginya dan kita semua bahwa dia tidak bisa ikut Piala Dunia. Satu-satunya penghiburan kecil adalah dia masih muda dan masih banyak turnamen yang menantinya. Kami sangat ingin dia ada di tim.

"Dengan Assan Ouedraogo, kami kini mendapatkan pemain yang, seperti Lenny, memiliki awal yang fantastis bersama kami. Dia juga sangat berbakat dan kami berharap dia bermain dengan keberanian dan kebebasan."