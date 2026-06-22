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Pukulan telak bagi Jerman karena pemain andalannya harus absen hingga akhir Piala Dunia 2026 akibat cedera ligamen pergelangan kaki
Jerman mengalami kemunduran besar di lini pertahanan
Persiapan Jerman menjelang babak gugur terkendala akibat absennya Schlotterbeck. Menurut DFB, hasil pemindaian MRI memastikan bahwa bek Borussia Dortmund tersebut mengalami cedera ligamen medial pada pergelangan kaki kirinya, yang umumnya membutuhkan waktu pemulihan sekitar dua bulan. Pemain yang telah membela timnas sebanyak 29 kali ini mengalami cedera tersebut saat Jerman menang 2-1 atas Pantai Gading.
Schlotterbeck awalnya menerima perawatan dan berusaha melanjutkan pertandingan, namun tidak mampu menyelesaikan laga tersebut dan digantikan pada babak pertama setelah tingkat keparahan cedera tersebut menjadi jelas. Diagnosis tersebut mengakhiri harapan bahwa cedera tersebut tidak terlalu serius dan membuat Jerman kehilangan salah satu bek terpentingnya untuk sisa turnamen ini.
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Salah satu elemen penting dalam pertahanan Jerman hilang
Schlotterbeck telah menjadi sosok kunci di lini belakang Nagelsmann bersama Jonathan Tah. Kemampuannya dalam membangun serangan dari lini belakang dan memberikan keseimbangan di sisi kiri memberikan Jerman opsi taktis penting dalam dua pertandingan grup pertama mereka. Meskipun dua gol Deniz Undav memastikan kemenangan 2-1 atas Pantai Gading, perayaan tersebut terhalangi oleh kehilangan salah satu pemain paling andal di tim.
Nagelsmann mengatakan melalui situs web DFB: "Kami akan sangat merindukan Schlotti di lapangan sebagai bek yang luar biasa, terutama kemampuannya dalam mengatur serangan. Ini bisa saja menjadi Piala Dunia-nya. Kami semua berusaha menghiburnya kemarin – untungnya, dia adalah orang yang sangat positif dan sudah menatap ke depan. Ini pertanda baik bahwa dia tetap bersama tim untuk saat ini, karena dia juga memiliki pengaruh di luar lapangan. Meskipun dia absen, kami masih memiliki barisan pertahanan tengah yang sangat solid untuk Piala Dunia dengan Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, dan Malick Thiaw."
Nagelsmann mengincar bintang Real Madrid
Dengan Schlotterbeck yang absen, Nagelsmann memasukkan Antonio Rüdiger pada babak kedua. Bek Real Madrid ini, yang baru-baru ini kehilangan tempatnya di starting XI akibat cedera yang dialaminya dan digantikan oleh duet Schlotterbeck-Tah, kini tampaknya siap merebut kembali posisinya di starting XI untuk sisa kompetisi ini. Berbicara setelah pertandingan, Nagelsmann memuji profesionalisme bek tengah veteran tersebut. "Antonio bermain bagus, sangat fokus," kata Nagelsmann.
- Getty Images Sport
Jerman harus segera beradaptasi
Nagelsmann kini dihadapkan pada tantangan untuk menata ulang barisan pertahanannya menjelang laga terakhir fase grup Jerman melawan Ekuador dan pertandingan babak 32 besar, yang dijadwalkan pada 29 Juni. Jerman akan membutuhkan Rudiger dan para pemain lini belakang lainnya untuk segera membangun kerja sama yang solid di tahap turnamen ini, di mana kesalahan bisa menjadi penentu.
Sementara itu, Schlotterbeck akan memulai tahap awal rehabilitasinya di bawah pengawasan staf medis Jerman sebelum kembali ke Dortmund. Perjuangan Jerman untuk meraih gelar juara Piala Dunia terus berlanjut, namun kini mereka harus melakukannya tanpa salah satu pilar pertahanan utama mereka.