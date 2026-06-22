Pukulan telak bagi Jerman karena pemain andalannya harus absen hingga akhir Piala Dunia 2026 akibat cedera ligamen pergelangan kaki

Schlotterbeck telah menjadi sosok kunci di lini belakang Nagelsmann bersama Jonathan Tah. Kemampuannya dalam membangun serangan dari lini belakang dan memberikan keseimbangan di sisi kiri memberikan Jerman opsi taktis penting dalam dua pertandingan grup pertama mereka. Meskipun dua gol Deniz Undav memastikan kemenangan 2-1 atas Pantai Gading, perayaan tersebut terhalangi oleh kehilangan salah satu pemain paling andal di tim.

Nagelsmann mengatakan melalui situs web DFB: "Kami akan sangat merindukan Schlotti di lapangan sebagai bek yang luar biasa, terutama kemampuannya dalam mengatur serangan. Ini bisa saja menjadi Piala Dunia-nya. Kami semua berusaha menghiburnya kemarin – untungnya, dia adalah orang yang sangat positif dan sudah menatap ke depan. Ini pertanda baik bahwa dia tetap bersama tim untuk saat ini, karena dia juga memiliki pengaruh di luar lapangan. Meskipun dia absen, kami masih memiliki barisan pertahanan tengah yang sangat solid untuk Piala Dunia dengan Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, dan Malick Thiaw."