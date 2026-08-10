AFP
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Pukulan telak bagi Jaissle! Pierre-Emile Hojbjerg menolak Newcastle saat Newcastle United masih mencari tambahan tenaga di lini tengah
Pemain internasional Denmark menolak kepindahan ke Tyneside
Upaya ambisius Newcastle United untuk merekrut pemain pada bursa transfer musim panas mengalami kemunduran besar setelah Hojbjerg dilaporkan menolak kesempatan untuk bergabung dengan klub tersebut. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, rencana kepindahan dari Olympique de Marseille itu kini batal, meski Newcastle United sepenuhnya siap memenuhi harga yang diminta klub Prancis tersebut untuk gelandang berusia 31 tahun itu.
Penolakan Hojbjerg untuk berkomitmen pada proyek di bawah Matthias Jaissle menunjukkan bahwa sang gelandang mungkin sedang menunggu peluang pindah ke klub yang memiliki prospek tampil di kompetisi Eropa dalam waktu dekat. Raksasa Italia Inter Milan dan AC Milan sama-sama dikabarkan tertarik pada pemain Denmark yang tangguh itu, yang tampaknya lebih memilih pindah ke Serie A ketimbang kembali ke Premier League.
- AFP
Musim panas yang membuat Matthias Jaissle frustrasi
Saga Hojbjerg menjadi cerita yang makin akrab bagi Newcastle United pada musim panas ini, saat klub itu terus kesulitan dalam upayanya memburu talenta papan atas. Setelah menghabiskan empat tahun di Tottenham Hotspur antara 2020 dan 2024, Hojbjerg bergabung dengan Marseille dengan status pinjaman untuk musim 2024-25 disertai kewajiban mempermanenkan transfernya senilai £17 juta, klausul yang resmi diaktifkan pada Mei 2025. Kini, gelandang Denmark itu hanya menjadi nama terbaru dalam daftar pemain yang terus bertambah yang menolak pindah ke St. James' Park, setelah sebelumnya Victor Munoz dan Johan Manzambi juga menolak dan masing-masing memilih bergabung dengan Liverpool dan Aston Villa.
Pelatih kepala baru Jaissle menghadapi musim debut yang sulit jika bala bantuan tidak segera datang. Juru taktik asal Jerman itu lebih menyukai formasi 4-2-3-1 yang terstruktur dan sangat mengandalkan double pivot yang kokoh, sebuah sistem yang saat ini terlihat minim kualitas setelah kepergian dua nama besar, Sandro Tonali dan Bruno Guimaraes.
Masalah di lini tengah terlihat jelas pada pramusim
Kebutuhan akan pemain dengan kaliber seperti Hojbjerg terlihat jelas dalam kemenangan uji coba 2-1 Newcastle atas Valencia baru-baru ini. Meskipun Newcastle meraih kemenangan, duet Aladji Bamba dan Joe Willock di lini tengah gagal meyakinkan karena kesulitan mengontrol tempo melawan lawan dari La Liga.
Newcastle dikaitkan dengan langkah untuk mendatangkan Joao Palhinha dari Bayern Munich sebagai alternatif potensial untuk Hojbjerg, tetapi upaya itu juga dipenuhi berbagai komplikasi. Newcastle menghadapi persaingan ketat dari Aston Villa untuk pemain internasional Portugal itu, dengan petinggi Villa Park sudah mengonfirmasi bahwa mereka telah mengadakan pembicaraan untuk mantan pemain Fulham tersebut.
- Getty Images Sport
Ujian krusial menanti jelang laga pembuka Liverpool
Waktu menjadi faktor krusial bagi petinggi Newcastle saat mereka berupaya memberi Jaissle perangkat yang diperlukan untuk bersaing di papan atas. Klub itu masih memiliki tiga laga uji coba penting yang tersisa melawan Everton, Bayer Leverkusen, dan Strasbourg untuk mematangkan taktik mereka serta menilai keterbatasan skuad saat ini sebelum memulai kampanye Premier League melawan Liverpool di St. James' Park pada 23 Agustus.
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