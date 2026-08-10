Upaya ambisius Newcastle United untuk merekrut pemain pada bursa transfer musim panas mengalami kemunduran besar setelah Hojbjerg dilaporkan menolak kesempatan untuk bergabung dengan klub tersebut. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, rencana kepindahan dari Olympique de Marseille itu kini batal, meski Newcastle United sepenuhnya siap memenuhi harga yang diminta klub Prancis tersebut untuk gelandang berusia 31 tahun itu.

Penolakan Hojbjerg untuk berkomitmen pada proyek di bawah Matthias Jaissle menunjukkan bahwa sang gelandang mungkin sedang menunggu peluang pindah ke klub yang memiliki prospek tampil di kompetisi Eropa dalam waktu dekat. Raksasa Italia Inter Milan dan AC Milan sama-sama dikabarkan tertarik pada pemain Denmark yang tangguh itu, yang tampaknya lebih memilih pindah ke Serie A ketimbang kembali ke Premier League.