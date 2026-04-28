Pukulan telak bagi Brasil! Eder Militao dipastikan absen dari Piala Dunia 2026 karena bintang Real Madrid itu harus menjalani operasi akibat cedera paha
Operasi mengakhiri impian Piala Dunia
Skenario terburuk telah terkonfirmasi bagi Militao setelah sang bek bertolak ke Turku, Finlandia, untuk mendapatkan pendapat pasti dari spesialis mengenai kondisinya. Menurut laporan dari Globo, hasil konsultasi tersebut menunjukkan adanya cedera parah pada paha kirinya yang berisiko tinggi menyebabkan robekan total pada tendon. Karena tidak ada pilihan lain yang memungkinkan untuk menyelamatkan karier jangka panjangnya, pemain internasional Brasil ini telah menerima rekomendasi untuk menjalani operasi, yang telah dilakukan pada Selasa ini.
Intervensi medis ini berarti pemain berusia 28 tahun tersebut harus absen dalam waktu yang cukup lama, dengan kembalinya ke lapangan diperkirakan paling cepat pada Oktober. Ini merupakan pukulan telak bagi klub dan negaranya, karena jadwal pemulihannya sepenuhnya mencakup Piala Dunia 2026 yang akan datang. Militao, yang pernah membela Selecao pada turnamen 2022 di Qatar, kini harus menunggu hingga 2030 untuk mendapatkan kesempatan meraih kejayaan global lagi.
Krisis cedera Real Madrid semakin parah
Kehilangan Militao merupakan pukulan telak bagi pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, yang sudah harus berjuang mengatasi daftar cedera yang terus bertambah menjelang akhir musim. Los Blancos harus menjalani sisa musim ini tanpa penyerang berbakat Rodrygo — yang juga akan absen dalam tur Brasil ke Amerika Utara musim panas ini — serta gelandang kreatif Arda Guler. Selain absennya mereka, tim ini juga telah kehilangan kiper utama Thibaut Courtois sejak pertengahan Maret. Dengan perebutan gelar La Liga yang semakin menjauh, kehilangan pilar pertahanan sekelas Militao membuat barisan belakang Madrid terlihat sangat rentan.
Madrid telah merilis pernyataanresmi yang mengonfirmasi bahwa operasi Militao berjalan sukses, yang berbunyi: "Pemain kami, Eder Militao, hari ini telah berhasil menjalani operasi untuk memperbaiki robekan tendon proksimal otot biseps femoris di kaki kirinya. Operasi tersebut dilakukan oleh Dr. Lasse Lempainen di bawah pengawasan Tim Medis Real Madrid. Militao akan memulai proses pemulihannya dalam beberapa hari ke depan."
Siklus mimpi buruk bagi Militao
Bagi sang pemain sendiri, kemunduran terbaru ini merupakan kelanjutan dari siklus masalah fisik yang menyiksa. Sejak berakhirnya Piala Dunia terakhir, Militao telah mengalami sembilan cedera berbeda dan menjalani tiga kali operasi. Kariernya sangat terganggu oleh masalah-masalah yang berulang ini, yang mengakibatkan ia tidak bisa bermain selama lebih dari 600 hari dalam beberapa tahun terakhir.
Cedera saat ini dialaminya saat Real Madrid menang atas Alaves di Bernabeu. Meskipun awalnya diganti pada babak pertama sebagai tindakan pencegahan, diagnosisnya memburuk dengan cepat. Bek tersebut tetap optimis, bahkan menjalani MRI kedua di Madrid pada hari Senin sebelum terbang ke Finlandia, tetapi keputusan spesialis sudah final. Dia sekarang harus fokus pada proses rehabilitasi yang melelahkan yang akan membuatnya absen dari lapangan selama lima bulan ke depan.
Brasil terpaksa meninjau kembali rencana Piala Dunia
Pelatih Brasil Carlo Ancelotti kini dihadapkan pada tugas berat untuk merombak barisan pertahanannya hanya beberapa pekan menjelang dimulainya Piala Dunia. Militao semula diprediksi akan menjadi pemain inti yang tak tergantikan bagi Selecao, dengan kecepatan dan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk melaju jauh di turnamen tersebut. Absennya Militao meninggalkan lubang besar di jantung pertahanan yang akan sulit diisi mengingat pengalamannya di level tertinggi.