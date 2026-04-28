Pukulan telak bagi Brasil! Eder Militao dipastikan absen dari Piala Dunia 2026 karena bintang Real Madrid itu harus menjalani operasi akibat cedera paha

Skenario terburuk telah terkonfirmasi bagi Militao setelah sang bek bertolak ke Turku, Finlandia, untuk mendapatkan pendapat pasti dari spesialis mengenai kondisinya. Menurut laporan dari Globo, hasil konsultasi tersebut menunjukkan adanya cedera parah pada paha kirinya yang berisiko tinggi menyebabkan robekan total pada tendon. Karena tidak ada pilihan lain yang memungkinkan untuk menyelamatkan karier jangka panjangnya, pemain internasional Brasil ini telah menerima rekomendasi untuk menjalani operasi, yang telah dilakukan pada Selasa ini.

Intervensi medis ini berarti pemain berusia 28 tahun tersebut harus absen dalam waktu yang cukup lama, dengan kembalinya ke lapangan diperkirakan paling cepat pada Oktober. Ini merupakan pukulan telak bagi klub dan negaranya, karena jadwal pemulihannya sepenuhnya mencakup Piala Dunia 2026 yang akan datang. Militao, yang pernah membela Selecao pada turnamen 2022 di Qatar, kini harus menunggu hingga 2030 untuk mendapatkan kesempatan meraih kejayaan global lagi.