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Moataz Elgammal

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Pukulan telak bagi Barcelona! Frenkie de Jong terpaksa absen selama 'beberapa bulan' setelah kembali dari Piala Dunia dalam kondisi cedera

F. de Jong
Barcelona
LaLiga
Netherlands
World Cup

Frenkie de Jong mengalami cedera lutut serius setelah kembali ke Barcelona pasca Piala Dunia. Gelandang tersebut menjalani pemeriksaan medis awal pada hari Senin, yang mengungkap masalah yang menimbulkan kekhawatiran besar. Ia kini harus menjalani masa pemulihan yang cukup lama, yang menjadi pukulan telak bagi persiapan timnya menjelang musim yang akan datang.

  • Kekecewaan di Piala Dunia dan penemuan cedera

    Menurut laporan dari MARCA, De Jong tiba di fasilitas latihan pada hari Senin untuk menjalani pemeriksaan medis rutin. Gelandang tersebut telah tampil di semua pertandingan Belanda pada Piala Dunia baru-baru ini sebelum timnya tersingkir oleh Maroko di babak 32 besar. De Jong bermain selama 110 menit dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu, yang pada akhirnya berujung pada kekalahan melalui adu penalti.

    Meskipun beberapa pemain diberi waktu istirahat tambahan, ia tetap hadir bersama Ronald Araujo. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya cedera lutut yang parah, yang memicu kekhawatiran besar di dalam klub. Barcelona belum merilis pernyataan resmi, namun situasinya terlihat sangat suram saat mereka menunggu hasil diagnosis akhir.

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    Absen dalam waktu lama bagi sang maestro lini tengah

    Perkiraan awal menunjukkan bahwa De Jong kemungkinan harus absen selama beberapa bulan. Berbagai laporan menyebutkan kemungkinan absen hingga empat bulan, yang berarti ia tidak akan bisa kembali ke lapangan hingga November.

    Ini merupakan kerugian besar bagi Barcelona, mengingat pengalamannya yang sangat luas sejak bergabung dengan klub pada Juli 2019. De Jong telah tampil dalam 197 pertandingan dan mencetak 20 gol di semua kompetisi. Dengan kontraknya yang masih berlaku hingga Juni 2029, ia tetap menjadi pilar utama skuad. Absennya yang berkepanjangan ini memaksa klub untuk meninjau kembali opsi-opsi di lini tengah menjelang dimulainya musim baru, sehingga memberikan tekanan langsung kepada para pemain yang tersisa untuk meningkatkan performa mereka.

  • Seorang pemain yang meraih banyak penghargaan dan kini hilang dalam aksi

    Kekecewaan terbaru ini merupakan kelanjutan dari rentetan cedera yang mengecewakan bagi De Jong. Musim lalu, ia absen selama hampir dua bulan akibat cedera otot di paha.

    Terlepas dari kesulitan-kesulitan ini, De Jong memiliki koleksi trofi yang luar biasa. Selama berkarier di Spanyol, ia telah tiga kali menjadi juara Spanyol, dengan meraih gelar pada musim 22-23, 24-25, dan 25-26. Selain itu, Barcelona telah meraih dua gelar Piala Spanyol dan tiga gelar Piala Super Spanyol dengan kehadirannya di tim. Prestasi ini melengkapi gelar juara liga Belanda dan Piala Belanda yang ia raih bersama Ajax pada musim 18-19. Mentalitas pemenangnya akan sangat dirindukan selama periode-periode krusial di musim mendatang.

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    Apa langkah selanjutnya bagi De Jong?

    De Jong kini akan menjalani serangkaian pemeriksaan medis menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana cedera lututnya. Setelah hasilnya final, Barcelona akan merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi jadwal pemulihannya. Sementara itu, klub harus terus melanjutkan persiapan pramusim mereka, sementara ia memulai program rehabilitasi yang berat untuk memulihkan kebugarannya.

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