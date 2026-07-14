Pukulan telak bagi Barcelona! Frenkie de Jong terpaksa absen selama 'beberapa bulan' setelah kembali dari Piala Dunia dalam kondisi cedera

Menurut laporan dari MARCA, De Jong tiba di fasilitas latihan pada hari Senin untuk menjalani pemeriksaan medis rutin. Gelandang tersebut telah tampil di semua pertandingan Belanda pada Piala Dunia baru-baru ini sebelum timnya tersingkir oleh Maroko di babak 32 besar. De Jong bermain selama 110 menit dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu, yang pada akhirnya berujung pada kekalahan melalui adu penalti.

Meskipun beberapa pemain diberi waktu istirahat tambahan, ia tetap hadir bersama Ronald Araujo. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya cedera lutut yang parah, yang memicu kekhawatiran besar di dalam klub. Barcelona belum merilis pernyataan resmi, namun situasinya terlihat sangat suram saat mereka menunggu hasil diagnosis akhir.