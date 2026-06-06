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Pukulan telak bagi Arsenal di bursa transfer, karena Julian Alvarez dikabarkan akan menolak tawaran The Gunners karena ia 'tidak ingin pindah ke London'
Para pendukung Arsenal terhalang oleh pilihan gaya hidup
Arsenal muncul sebagai satu-satunya klub yang realistis dan bersedia mengajukan tawaran konkret untuk striker Atletico, Alvarez, pada musim panas ini. Namun, menurut laporan Pedro Fullana di SER Deportivos, penyerang berusia 26 tahun itu tidak mempertimbangkan pindah ke Emirates Stadium karena sangat enggan tinggal di ibu kota Inggris. Dengan upaya finansial Barcelona yang bersaing saat ini menemui jalan buntu, pemenang Piala Dunia tersebut tampaknya puas tetap tinggal di Spanyol di bawah asuhan Diego Simeone daripada memaksakan kepindahannya.
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Media Spanyol mengonfirmasi kebuntuan dalam proses transfer
Drama yang terus berlanjut seputar sang penyerang kini menemui jalan buntu, sementara klub-klub lain yang tertarik juga kesulitan untuk membuat kemajuan yang berarti. Menjelaskan mengenai kebuntuan di bursa transfer saat ini, Fullana menyatakan dalam siaran SER Deportivos bahwa seluruh proses yang melibatkan beberapa klub tersebut "benar-benar mandek". Ia menambahkan bahwa meskipun klub asal London Utara itu tetap menjadi satu-satunya tim yang secara aktif menawarkan opsi yang layak, penolakan sang pemain untuk mempertimbangkan pindah memastikan bahwa transfer musim panas ini tetap rumit.
Rencana hierarki Metropolitano terkait pembangunan kembali
Atlético sama sekali tidak terpengaruh oleh spekulasi dari luar, dan justru secara aktif membangun skuad untuk musim depan dengan mengandalkan penyerang serba bisa tersebut, menyusul kontribusinya yang mengesankan dengan mencetak 20 gol pada musim lalu. Klub asal Spanyol ini justru memprioritaskan perekrutan pemain di lini belakang dan tengah, dengan memantau bek sayap Chelsea Marc Cucurella serta perkembangan situasi Bernardo Silva. Upaya perekrutan ambisius ini bergantung pada kemampuan mereka mempertahankan pemain kunci seperti Alvarez, yang komitmen jangka panjangnya telah dijamin melalui kontrak yang berlaku hingga Juni 2030.
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Upaya mempertahankan gelar Piala Dunia menunda penyelesaian masalah klub
Penyerang produktif ini akan menghentikan sementara seluruh pembicaraan transfer domestik sepenuhnya saat ia memimpin upaya Argentina mempertahankan gelar juara dunia di Amerika Utara bulan ini. Juara dunia bertahan itu menjadi unggulan di Grup J, di mana mereka dijadwalkan memulai perjalanan turnamen mereka melawan Aljazair di Kansas City pada 16 Juni. Pertandingan grup berikutnya melawan Austria dan Yordania menanti raksasa Amerika Selatan tersebut sebelum Alvarez kembali untuk menuntaskan masa depannya di klub dalam jangka panjang.