Pukulan telak bagi Arsenal di bursa transfer, karena Julian Alvarez dikabarkan akan menolak tawaran The Gunners karena ia 'tidak ingin pindah ke London'

Drama yang terus berlanjut seputar sang penyerang kini menemui jalan buntu, sementara klub-klub lain yang tertarik juga kesulitan untuk membuat kemajuan yang berarti. Menjelaskan mengenai kebuntuan di bursa transfer saat ini, Fullana menyatakan dalam siaran SER Deportivos bahwa seluruh proses yang melibatkan beberapa klub tersebut "benar-benar mandek". Ia menambahkan bahwa meskipun klub asal London Utara itu tetap menjadi satu-satunya tim yang secara aktif menawarkan opsi yang layak, penolakan sang pemain untuk mempertimbangkan pindah memastikan bahwa transfer musim panas ini tetap rumit.