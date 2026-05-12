Pukulan telak bagi Arsenal! Ben White harus absen di final Liga Champions akibat cedera, sementara impian Inggris di Piala Dunia pun kini berada di ujung tanduk

Selain dampaknya di level domestik, cedera yang dialami White mengancam masa depannya di tim nasional, tepat ketika ia baru saja berhasil kembali bergabung dengan skuad Inggris. Setelah kepergiannya yang mendadak dari Piala Dunia 2022, bek ini kembali mencetak gol di bawah asuhan Thomas Tuchel dalam laga persahabatan melawan Uruguay pada bulan Maret sebelum tampil melawan Jepang. Dengan pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 Inggris melawan Kroasia yang dijadwalkan pada 17 Juni di AT&T Stadium, Tuchel mungkin kini terpaksa merencanakan strategi tanpa salah satu opsi pertahanan terbaiknya yang sedang dalam performa terbaik.