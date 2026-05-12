Pukulan telak bagi Arsenal! Ben White harus absen di final Liga Champions akibat cedera, sementara impian Inggris di Piala Dunia pun kini berada di ujung tanduk
Krisis pemilihan pemain bagi Arteta
Menurut SunSport, White dipastikan absen di final Liga Champions setelah diduga mengalami cedera ligamen kolateral medial (MCL). Pemain berusia 28 tahun itu meninggalkan London Stadium dengan mengenakan penyangga lutut setelah bertabrakan dengan Crysencio Summerville dari West Ham pada babak pertama hari Minggu. Absennya dia berpotensi membuat Mikel Arteta kehilangan bek kanan senior spesialis untuk laga puncak di Budapest, karena Jurrien Timber masih absen akibat masalah pergelangan kaki yang berkepanjangan yang membuatnya tidak bisa bermain sejak pertengahan Maret.
Dilema taktis Arteta
Sementara klub menunggu hasil pemindaian akhir, hilangnya peran serbaguna White telah memaksa Arsenal untuk mempertimbangkan solusi darurat menjelang pekan-pekan terakhir musim ini. Arteta sempat mencoba Declan Rice sebagai bek sayap pada Minggu lalu, meskipun pemain baru musim panas ini, Cristhian Mosquera, merupakan alternatif paling tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Cedera ini sangat menyakitkan bagi White, yang telah berhasil mengatasi masalah lutut sebelumnya untuk tampil 30 kali musim ini, dan membuktikan dirinya sebagai bagian penting dalam upaya Arsenal meraih gelar ganda.
Masalah yang Menghantui Tuchel di Piala Dunia
Selain dampaknya di level domestik, cedera yang dialami White mengancam masa depannya di tim nasional, tepat ketika ia baru saja berhasil kembali bergabung dengan skuad Inggris. Setelah kepergiannya yang mendadak dari Piala Dunia 2022, bek ini kembali mencetak gol di bawah asuhan Thomas Tuchel dalam laga persahabatan melawan Uruguay pada bulan Maret sebelum tampil melawan Jepang. Dengan pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 Inggris melawan Kroasia yang dijadwalkan pada 17 Juni di AT&T Stadium, Tuchel mungkin kini terpaksa merencanakan strategi tanpa salah satu opsi pertahanan terbaiknya yang sedang dalam performa terbaik.
Lomba kebugaran
Inggris tergabung di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, namun partisipasi White di Amerika Serikat kini berada di ujung tanduk saat ia memulai proses rehabilitasinya. Bagi Arsenal, fokus kini beralih ke Budapest pada 30 Mei, di mana mereka harus mencari cara untuk menghentikan serangan tajam PSG tanpa bek kanan andalan mereka. Jika Mosquera atau pengganti darurat tidak dapat mengisi kekosongan tersebut secara efektif, harapan The Gunners untuk meraih trofi Liga Champions pertama mereka bisa terancam serius saat menghadapi juara bertahan.