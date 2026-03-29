Pukulan lain bagi Arsenal akibat cedera, setelah Piero Hincapie dipulangkan dari pemusatan latihan di Ekuador
Ekuador melepas Hincapie untuk menjalani pemeriksaan medis
Tim nasional sepak bola Ekuador melanjutkan persiapan mereka pada hari Minggu ini di Estadio Ontime Butarque di Leganes, Madrid, namun mereka melakukannya tanpa salah satu pemain kunci di lini pertahanan. Hincapie menjadi absen yang mencolok dalam sesi latihan tersebut saat skuad bersiap untuk bertolak ke Eindhoven guna menghadapi laga persahabatan melawan Belanda. Bek tersebut mundur dari skuad karena masalah fisik, dan pihak tim tidak ingin mengambil risiko pada tahap musim ini. Keputusan untuk menarik pemain tersebut dari pemusatan latihan diambil secara bersama-sama oleh Asosiasi Sepak Bola Ekuador dan staf medis Arsenal guna memastikan masalah tersebut tidak semakin memburuk.
Beccacece terpaksa beradaptasi
Pelatih kepala Ekuador, Sebastian Beccacece, juga merasakan dampak kepergian Hincapie saat ia berupaya menyempurnakan skuadnya menjelang Piala Dunia. Pelatih asal Argentina itu terpaksa menggelar sesi latihan terakhir di Madrid tanpa beberapa pemain inti, yang tidak ikut berlatih di lapangan Butarque sementara anggota tim lainnya bersiap untuk laga persahabatan melawan Belanda. Selain Hincapie, Asosiasi Sepak Bola Ekuador juga mengumumkan bahwa Denil Castillo telah dipulangkan.
Arteta dihadapkan pada masalah pertahanan
Situasi Hincapie menjadi yang paling mendesak bagi Arsenal, mengingat Mikel Arteta sudah harus menghadapi sejumlah masalah kebugaran di lini belakang timnya musim ini. Kehilangan pemain dengan fleksibilitas taktis seperti Hincapie akan menjadi pukulan telak bagi tim asal London Utara ini. Pemain berusia 24 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai komponen vital di lini pertahanan Arsenal sejak kepindahannya yang menjadi sorotan ke Liga Premier. Kemampuannya untuk bermain baik sebagai bek kiri maupun bek tengah telah menjadikannya aset yang tak ternilai selama musim ini.
Arsenal telah kehilangan tiga pemain yang dipulangkan dari tugas timnas Inggris - Declan Rice, Bukayo Saka, dan Noni Madueke - sementara Gabriel Magalhaes dan William Saliba harus mundur dari skuad Brasil dan Prancis masing-masing.
Apa langkah selanjutnya bagi Hincapie?
Klub kini akan menunggu hasil pemeriksaan medis untuk menentukan apakah Hincapie dapat tampil dalam laga Liga Premier berikutnya. Dengan musim domestik yang sudah memasuki fase krusial, The Gunners berharap mendapatkan kabar baik secepatnya. Arsenal akan menghadapi Southampton di perempat final Piala FA pekan depan, dan kemudian bertandang ke markas Sporting dalam laga Liga Champions.