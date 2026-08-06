Barcelona secara resmi mengumumkan di situs web mereka pembatalan tur pramusim ke Maroko menyusul krisis migrasi parah di Ceuta. Juara Spanyol itu dijadwalkan menghadapi IR Tangier pada 15 Agustus, tetapi petinggi klub menilai situasi sosial dan politik yang terus memburuk di wilayah tersebut membuat mereka tidak punya pilihan selain membatalkan pertandingan itu.

Langkah ini diambil di tengah laporan tentang puluhan ribu orang yang berusaha menyeberangi perbatasan Maroko menuju Ceuta. Berbicara di hadapan Parlemen Eropa, pemimpin Ceuta Juan Jesus Vivas menyatakan bahwa antara 3.000 dan 5.000 migran masih berada di enklave tersebut, sambil mengungkapkan 'duka mendalam' atas 'tragedi yang tak dapat diperbaiki' yang telah merenggut 100 nyawa dalam penyeberangan laut.