Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pukulan jelang pramusim! Barcelona membatalkan laga persahabatan di Tangier karena masalah keamanan
Kekhawatiran soal keselamatan memaksa Maroko membatalkan
Barcelona secara resmi mengumumkan di situs web mereka pembatalan tur pramusim ke Maroko menyusul krisis migrasi parah di Ceuta. Juara Spanyol itu dijadwalkan menghadapi IR Tangier pada 15 Agustus, tetapi petinggi klub menilai situasi sosial dan politik yang terus memburuk di wilayah tersebut membuat mereka tidak punya pilihan selain membatalkan pertandingan itu.
Langkah ini diambil di tengah laporan tentang puluhan ribu orang yang berusaha menyeberangi perbatasan Maroko menuju Ceuta. Berbicara di hadapan Parlemen Eropa, pemimpin Ceuta Juan Jesus Vivas menyatakan bahwa antara 3.000 dan 5.000 migran masih berada di enklave tersebut, sambil mengungkapkan 'duka mendalam' atas 'tragedi yang tak dapat diperbaiki' yang telah merenggut 100 nyawa dalam penyeberangan laut.
- Getty Images Sport
Frustrasi yang kian membesar atas daftar jadwal pertandingan
Pembatalan terbaru ini menjadi pukulan besar bagi upaya Hansi Flick untuk membangun ritme di dalam skuadnya. Perjalanan ke Maroko itu semula dimaksudkan sebagai ujian bergengsi bagi para pemain senior, tetapi kini menjadi laga besar kedua yang dicoret dari kalender musim panas mereka.
Sementara itu, Barcelona terus melanjutkan persiapan pramusim untuk kampanye mendatang. Juara Spanyol itu memulai agenda musim panas mereka dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas CE Europa, sebelum bermain imbang 2-2 melawan Birmingham City pada laga terbaru mereka, saat mereka akhirnya kalah lewat adu penalti.
Gangguan berulang pada rencana musim panas
Batalnya laga kontra klub Maroko itu menyusul rencana yang sebelumnya juga terganggu untuk menghadapi Preston North End. Barcelona awalnya dijadwalkan menghadapi tim Championship Inggris tersebut secara tertutup pada 3 Agustus dalam pemusatan latihan di Britania Raya. Namun, pertandingan itu juga dibatalkan, sehingga raksasa Spanyol itu tidak memiliki lawan kompetitif selama pekan penting dalam latihan mereka.
Menurut laporan, laga melawan Preston batal terlaksana karena tim Inggris itu tidak memiliki cukup pemain tim utama yang tersedia. Preston dikabarkan memberi tahu Barcelona bahwa mereka tidak ingin mengambil risiko apa pun dengan kedalaman skuad yang terbatas. Untuk menggantikan hilangnya pertandingan itu, Barca terpaksa menggelar laga internal antara dua tim dari skuad mereka sendiri.
- Getty Images Sport
Hitung mundur menuju laga pembuka La Liga
Terlepas dari kemunduran tersebut, jadwal pramusim Barcelona masih mencakup Trofi Joan Gamper, saat mereka dijadwalkan menghadapi raksasa Mesir Al Ahly pada 19 Agustus. Fokus utama tim tetap tertuju pada 23 Agustus, ketika mereka memulai upaya mempertahankan gelar La Liga dengan lawatan yang menantang ke markas Elche, sehingga staf pelatih harus memutuskan apakah akan menambah satu laga pemanasan lagi atau mengandalkan latihan intensif di Ciutat Esportiva.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami