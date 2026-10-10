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Pukulan ganda untuk Liverpool! Alexander Isak & Cody Gakpo absen dari bentrokan melawan Manchester City saat Andoni Iraola memberikan kabar terbaru cedera yang mengkhawatirkan
Jeda internasional memakan korban bagi Liverpool
Liverpool akan menghadapi tim puncak klasemen asuhan Enzo Maresca tanpa dua senjata serang paling mematikan mereka. Isak dan Gakpo sama-sama mengalami masalah masing-masing saat membela negara mereka pada jeda internasional terbaru.
Gakpo terpaksa meninggalkan pemusatan latihan Belanda setelah tekel keras membuatnya mengalami masalah pada pergelangan kaki. Sementara itu, Isak mengalami cedera paha saat bertugas bersama Swedia, sehingga Liverpool kehilangan seorang penyerang yang sudah mencetak empat gol dalam lima penampilan liga musim ini.
Pukulan ganda ini membuat Iraola kehilangan daya gedor yang signifikan. Secara bersama-sama, keduanya berperan penting dalam awal tak terkalahkan Liverpool di liga, dengan Gakpo menyumbang dua gol dan empat assist di semua kompetisi sejauh musim ini.
- Getty Images Sport
Iraola menyesalkan nasib buruk, tetapi mendukung Koumas
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, bos Liverpool itu mengungkapkan frustrasinya atas waktu terjadinya kemunduran tersebut. "Alex Isak dan Gakpo tidak akan bermain, sayangnya belum siap untuk kami," kata Iraola kepada para wartawan. "Cedera saat jeda. Anda selalu berharap dokter tidak menelepon Anda, tetapi kami kurang beruntung."
Menjelaskan secara spesifik masalah yang dialami, pria asal Spanyol itu menambahkan: "Mereka tidak akan terlibat. Jangka waktunya, Gakpo mengalami cedera pergelangan kaki, tinggal bagaimana dia mengatasi rasa sakitnya. Saya rasa itu karena tekel buruk. Dia sedang berlatih tetapi belum untuk hari Minggu. Isak mengalami cedera paha, kapan pun dia merasa siap, itu tampaknya bukan cedera jangka panjang. Tetapi mereka belum siap untuk hari Minggu."
Terlepas dari absennya mereka, Iraola memberikan dukungannya kepada pemain internasional Wales berusia 21 tahun, Lewis Koumas, untuk mengisi kekosongan, setelah sudah memainkannya lima kali musim ini. "Koumas mendapat kepercayaan kami, Anda tahu," jelasnya. "Bukan kejutan besar. Sang pemain telah menunjukkan bahwa dia siap tampil. Kami punya pemain lain yang bisa menutupi posisi-posisi itu, jadi kami mengambil keputusan."
Dorongan Jacquet menutupi problem lini serang
Meski absennya para pemain lini serang merupakan pukulan pahit, Liverpool juga mendapat dorongan di lini pertahanan. Jeremy Jacquet tersedia setelah pulih dari cedera ringan yang dialaminya saat menjalani debut senior untuk Prancis.
"Jelas dia tampil bagus," kata Iraola tentang bek muda itu. "Pertama-tama, dia pemain yang bagus, Anda sudah melihat cuplikannya, tetapi jika Anda tidak melihatnya setiap hari, Anda tidak akan bisa menghargai apa yang dia miliki. Saya ikut senang untuknya secara pribadi, debut bersama Prancis, itu selalu sulit. Dia bermain bagus, dia seharusnya senang, tetapi jalannya masih panjang. Dia bugar dan siap bermain. Dia akan baik-baik saja, kami perlu berlatih besok."
- Getty Images Sport
Menetapkan standar melawan pemuncak klasemen
Pertandingan hari Minggu menjadi ujian awal untuk mengukur kapasitas Liverpool dalam perburuan gelar. Meski tim asuhan Iraola belum terkalahkan, tiga hasil imbang dalam lima pertandingan membuat mereka tertinggal dari laju sempurna Manchester City.
Sang manajer menyambut tantangan menghadapi pemuncak klasemen saat ini. "Ini pertandingan yang menarik, bermain di kandang di Anfield melawan pemimpin liga," tutup Iraola. "Memenangi semua pertandingan mereka. Mereka akan tampil habis-habisan, begitu juga kami, kami harus siap dan membantu para pendukung kami. Saya harap kami berada di level itu. Saya pikir ini masih sangat awal apa pun yang terjadi pada hari Minggu. Baru lima pertandingan, tetapi memang benar kami suka menghadapi tim seperti City dan menunjukkan level kami, tentu saja. Ini sangat besar bagi semua yang terlibat, ini momen yang menarik."
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