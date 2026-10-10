Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, bos Liverpool itu mengungkapkan frustrasinya atas waktu terjadinya kemunduran tersebut. "Alex Isak dan Gakpo tidak akan bermain, sayangnya belum siap untuk kami," kata Iraola kepada para wartawan. "Cedera saat jeda. Anda selalu berharap dokter tidak menelepon Anda, tetapi kami kurang beruntung."

Menjelaskan secara spesifik masalah yang dialami, pria asal Spanyol itu menambahkan: "Mereka tidak akan terlibat. Jangka waktunya, Gakpo mengalami cedera pergelangan kaki, tinggal bagaimana dia mengatasi rasa sakitnya. Saya rasa itu karena tekel buruk. Dia sedang berlatih tetapi belum untuk hari Minggu. Isak mengalami cedera paha, kapan pun dia merasa siap, itu tampaknya bukan cedera jangka panjang. Tetapi mereka belum siap untuk hari Minggu."

Terlepas dari absennya mereka, Iraola memberikan dukungannya kepada pemain internasional Wales berusia 21 tahun, Lewis Koumas, untuk mengisi kekosongan, setelah sudah memainkannya lima kali musim ini. "Koumas mendapat kepercayaan kami, Anda tahu," jelasnya. "Bukan kejutan besar. Sang pemain telah menunjukkan bahwa dia siap tampil. Kami punya pemain lain yang bisa menutupi posisi-posisi itu, jadi kami mengambil keputusan."



