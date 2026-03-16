AFP
Pukulan ganda bagi Chelsea! The Blues terancam didenda besar lagi akibat pelanggaran aturan, dengan FA yang akan mengikuti langkah Liga Premier setelah penyelidikan
Sanksi Liga Premier yang memecahkan rekor
Menurut The Times, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) hampir menyelesaikan penyelidikan terhadap perilaku Chelsea di masa lalu dan bersiap menjatuhkan denda senilai jutaan poundsterling. Hal ini muncul setelah The Blues dijatuhi denda sebesar £10,75 juta oleh Liga Premier pada hari Senin. Angka ini merupakan denda terbesar dalam sejarah kompetisi tersebut. Denda ini berasal dari pembayaran yang tidak diungkapkan kepada agen yang tidak terdaftar, pemain, dan pihak ketiga lainnya antara tahun 2011 dan 2018, saat Abramovich masih memiliki klub tersebut. Badan pengatur memiliki kewenangan untuk mengurangi poin, tetapi sanksi finansial tetap menjadi kemungkinan hasil yang paling besar.
Transfer-transfer besar yang menjadi sorotan
Pelanggaran tersebut melibatkan beberapa pemain bintang yang bergabung dengan Stamford Bridge, termasuk Eden Hazard, Willian, Ramires, David Luiz, Andre Schürrle, Nemanja Matic, dan Samuel Eto’o. Pembayaran yang melibatkan mantan direktur sepak bola Frank Arnesen dan tiga pemain yang tidak disebutkan namanya juga diselidiki. Premier League mengonfirmasi: "Sebagai hasil dari penyelidikan Premier League, telah ditetapkan bahwa antara tahun 2011 dan 2018, pembayaran yang tidak diungkapkan oleh pihak ketiga yang terkait dengan klub telah dilakukan kepada para pemain, agen yang tidak terdaftar, dan pihak ketiga lainnya." Dana-dana ini untuk kepentingan Chelsea dan seharusnya dilaporkan kepada otoritas regulasi sepak bola.
Transparansi kepemilikan dan mitigasi
Terlepas dari beratnya pelanggaran-pelanggaran historis tersebut, jajaran pimpinan klub saat ini mendapat apresiasi yang besar atas transparansi mereka. Konsorsium BlueCo, yang dipimpin oleh Todd Boehly dan Clearlake Capital, segera melaporkan sendiri ketidaksesuaian tersebut begitu menemukannya selama proses pengambilalihan pada tahun 2022. Premier League mencatat bahwa "laporan proaktif dari klub, pengakuan atas pelanggaran, dan kerja sama yang luar biasa selama penyelidikan berperan sebagai faktor-faktor yang meringankan." Selain itu, para pejabat merasa puas bahwa meskipun pembayaran-pembayaran tersebut telah dilaporkan dengan benar pada saat itu, Chelsea tidak akan melanggar Aturan Profitabilitas dan Keberlanjutan (PSR) selama musim-musim tersebut.
Pembatasan Akademi dan sanksi dari Asosiasi Sepak Bola
Selain denda sebesar £10,75 juta, Liga Premier menjatuhkan sanksi larangan pendaftaran pemain akademi yang sebelumnya terdaftar di klub-klub Inggris lainnya selama sembilan bulan, ditambah denda sebesar £750.000 sebagai hasil dari penyelidikan terpisah terkait akademi. Chelsea menyatakan bahwa mereka "senang karena masalah ini kini telah selesai" terkait penyelidikan liga tersebut. Namun, klub ini belum sepenuhnya terbebas dari masalah. Pada September lalu, FA mengumumkan bahwa The Blues telah dikenai 74 tuduhan atas pelanggaran peraturan. Saat FA mempersiapkan putusan akhir, Chelsea berharap kerja sama mereka sebelumnya akan sekali lagi membantu mereka menghindari sanksi olahraga yang berat.
