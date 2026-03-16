Pukulan ganda bagi Chelsea! The Blues terancam didenda besar lagi akibat pelanggaran aturan, dengan FA yang akan mengikuti langkah Liga Premier setelah penyelidikan

Menurut The Times, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) hampir menyelesaikan penyelidikan terhadap perilaku Chelsea di masa lalu dan bersiap menjatuhkan denda senilai jutaan poundsterling. Hal ini muncul setelah The Blues dijatuhi denda sebesar £10,75 juta oleh Liga Premier pada hari Senin. Angka ini merupakan denda terbesar dalam sejarah kompetisi tersebut. Denda ini berasal dari pembayaran yang tidak diungkapkan kepada agen yang tidak terdaftar, pemain, dan pihak ketiga lainnya antara tahun 2011 dan 2018, saat Abramovich masih memiliki klub tersebut. Badan pengatur memiliki kewenangan untuk mengurangi poin, tetapi sanksi finansial tetap menjadi kemungkinan hasil yang paling besar.