Pukulan cedera yang mengerikan bagi Alphonso Davies! Bintang Bayern Munich itu meninggalkan lapangan dengan menangis dalam pertandingan pertamanya kembali di laga Liga Champions melawan Atalanta
Mimpi buruk Davies merusak malam bersejarah
Cedera tersebut terjadi hanya beberapa menit setelah Davies memberikan umpan brilian untuk gol kedua Michael Olise pada malam itu. Meskipun tim raksasa Jerman menunjukkan dominasi taktis yang jelas, kondisi medis bek kiri andalan mereka menjadi topik utama pembicaraan. Saat dia ditarik keluar, skor sudah 6-0, namun suasana di area teknis Bayern berubah secara nyata saat Davies menarik jersey-nya ke atas kepalanya sambil menangis sebelum digantikan oleh Tom Bischof. Dia masuk pada babak pertama dan hanya bermain selama 26 menit.
Klub kini akan menanti dengan cemas hasil pemindaian untuk menentukan tingkat keparahan cedera tersebut.
Bayern mendominasi sejak peluit pertama dibunyikan.
Di lapangan, pertandingan sudah berakhir sebelum benar-benar dimulai, karena tim Kompany menampilkan performa yang sangat efisien.
Josip Stanisic membuka skor pada menit ke-12, menerobos ke kotak penalti dan mencetak gol setelah serangkaian umpan pendek yang cerdas melibatkan Serge Gnabry dan Michael Olise. Tim tamu tidak mengendurkan tekanan, dan Olise kemudian menggandakan keunggulan dengan tendangan melengkung khasnya dari tepi kotak penalti.
Hanya tiga menit kemudian, Gnabry mencetak gol ketiga dengan memanfaatkan umpan Olise dan melepaskan tembakan yang melewati Marco Carnesecchi, membuat para pendukung tuan rumah di Bergamo terdiam kagum oleh kecepatan transisi Bayern yang luar biasa.
Olise dan Jackson bersinar dalam pertandingan yang dipenuhi gol.
Paruh kedua tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dari pemimpin Bundesliga. Nicolas Jackson mencetak gol keempatnya di awal babak, dengan tenang menyarangkan bola ke gawang setelah menerima umpan dari Luis Diaz.
Olise kemudian mengamankan brace-nya dengan tendangan kiri yang spektakuler setelah melakukan sprint yang agresif dari Davies yang kurang beruntung. Jamal Musiala, yang masuk pada babak kedua, menyelesaikan pesta gol pada menit ke-67 dengan menyundul bola rendah dari Jackson.
Gol keenam semakin menonjolkan perbedaan kualitas antara kedua tim, karena tim Italia kesulitan mengimbangi pergerakan tak henti-hentinya kuartet penyerang Bayern.
Di menit-menit akhir pertandingan, Atalanta berhasil mencetak gol hiburan. Mario Pašalic mencetak gol tunggal untuk tim tamu di masa injury time, namun hal itu tak cukup untuk meredam dominasi tuan rumah.
Pertandingan disiplin menjelang leg kedua
Dengan hasil imbang yang tampaknya tak terelakkan, sebuah subplot taktik yang menarik berkembang di menit-menit akhir. Menyadari bahwa leg kedua di Munich telah menjadi formalitas, baik Olise maupun Joshua Kimmich tampaknya sengaja menerima kartu kuning karena mengulur waktu untuk memicu skorsing satu pertandingan.
Dengan absen pada leg kedua di Allianz Arena, kedua pemain akan memastikan catatan disiplin mereka bersih menjelang babak perempat final. Olise mendapat peringatan setelah membutuhkan waktu yang tidak biasa lama untuk mengambil tendangan sudut, sementara Kimmich mengikuti jejaknya dengan tindakan serupa dalam 10 menit terakhir pertandingan.
