Pukulan cedera yang mengerikan bagi Alphonso Davies! Bintang Bayern Munich itu meninggalkan lapangan dengan menangis dalam pertandingan pertamanya kembali di laga Liga Champions melawan Atalanta

Cedera tersebut terjadi hanya beberapa menit setelah Davies memberikan umpan brilian untuk gol kedua Michael Olise pada malam itu. Meskipun tim raksasa Jerman menunjukkan dominasi taktis yang jelas, kondisi medis bek kiri andalan mereka menjadi topik utama pembicaraan. Saat dia ditarik keluar, skor sudah 6-0, namun suasana di area teknis Bayern berubah secara nyata saat Davies menarik jersey-nya ke atas kepalanya sambil menangis sebelum digantikan oleh Tom Bischof. Dia masuk pada babak pertama dan hanya bermain selama 26 menit.

Klub kini akan menanti dengan cemas hasil pemindaian untuk menentukan tingkat keparahan cedera tersebut.