Konate dipastikan absen dari pemusatan latihan internasional perdana Zidane sebagai manajer tim nasional Prancis. Bek berusia 27 tahun itu mengalami kemunduran pada Rabu setelah mengalami cedera dalam sesi latihan bersama rekan-rekannya di timnas, seperti dilaporkan MaxiFoot.

Ini menjadi perkembangan yang mengecewakan bagi bek tengah berpengalaman tersebut, yang saat ini sudah mengoleksi 30 penampilan untuk negaranya. Konate berharap bisa memberi kesan kepada rezim kepelatihan baru, tetapi kini ia harus menyaksikan dari pinggir lapangan saat Zidane memulai masa jabatannya.