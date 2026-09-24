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Pukulan cedera untuk Prancis! Ibrahima Konate terpaksa mundur dari skuad pertama Zinedine Zidane saat wonderkid Manchester United mendapat panggilan mengejutkan
Konate mengalami cedera saat latihan di waktu yang tidak tepat
Konate dipastikan absen dari pemusatan latihan internasional perdana Zidane sebagai manajer tim nasional Prancis. Bek berusia 27 tahun itu mengalami kemunduran pada Rabu setelah mengalami cedera dalam sesi latihan bersama rekan-rekannya di timnas, seperti dilaporkan MaxiFoot.
Ini menjadi perkembangan yang mengecewakan bagi bek tengah berpengalaman tersebut, yang saat ini sudah mengoleksi 30 penampilan untuk negaranya. Konate berharap bisa memberi kesan kepada rezim kepelatihan baru, tetapi kini ia harus menyaksikan dari pinggir lapangan saat Zidane memulai masa jabatannya.
- Getty Images Sport
Madrid kembali mendapat pukulan kebugaran baru
Pemeriksaan medis mengungkapkan bahwa Konate mengalami keseleo ringan pada lutut kanannya. Diagnosis tersebut mengonfirmasi bahwa ia tidak fit untuk ambil bagian dalam laga kompetitif bagi tim nasionalnya dalam waktu dekat.
Sebagai akibat langsung dari keseleo ringan ini, mantan bintang Liverpool itu akan dilepas dari tugas internasional lebih cepat dari jadwal. Konate dijadwalkan meninggalkan kamp Prancis dan kembali ke ibu kota Spanyol pada Kamis.
Madrid kini akan mengambil alih program rehabilitasi sang pemain sambil memantau pemulihannya dengan cermat. Raksasa Spanyol itu berharap intervensi dini ini mencegah absennya sang bek tengah berpengaruh itu dalam jangka panjang.
Yoro mendapat promosi senior pertamanya
Menyusul kepergian Konate yang disayangkan, staf pelatih Prancis beralih kepada pemain muda untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Bek United, Yoro, secara resmi dipanggil ke tim senior sebagai pengganti langsung.
Pemain berusia 20 tahun itu sebelumnya sudah berada di markas tim nasional di Clairefontaine, awalnya bergabung dengan skuad U-21. Talenta menjanjikan itu semula bersiap untuk empat laga kualifikasi Kejuaraan Eropa bersama tim muda sebelum menerima promosi yang tak terduga.
Ini menjadi tonggak penting dalam karier mantan pemain menonjol Lille tersebut, yang bergabung dengan tim senior A untuk pertama kalinya. Yoro kini akan memiliki kesempatan berbagi ruang ganti dengan para bintang internasional yang sudah mapan dan menunjukkan potensinya kepada Zidane.
- AFP
Zidane bersiap untuk duel lawan Turki
Dengan penyesuaian skuad yang kini telah dirampungkan, tim nasional Prancis harus mengalihkan seluruh fokus mereka ke tugas langsung di atas lapangan. Tim itu kini berada dalam tahap akhir persiapan untuk laga penting UEFA Nations League. Zidane akan secara resmi memulai masa jabatannya sebagai pelatih dengan pertandingan yang menguji melawan Turki pada Jumat ini.
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