Getty Images Sport
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Pukulan besar bagi Jerman dari Klopp! Nico Schlotterbeck absen dalam laga-laga Nations League setelah mengalami cedera pergelangan kaki saat latihan
Pukulan telak di lini pertahanan bagi Klopp
Klopp mendapat kemunduran yang membuat frustrasi saat ia melanjutkan pencarian kemenangan pertamanya sebagai pelatih tim nasional. Bek tengah Borussia Dortmund, Schlotterbeck, secara resmi dipastikan absen dalam laga Nations League mendatang melawan Serbia dan Yunani. DFB mengonfirmasi kabar tersebut pada Rabu sore, dengan mengungkapkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu mengalami cedera ligamen lateral pada pergelangan kaki kanannya saat persiapan akhir skuad untuk pertandingan mereka di Munich.
Cedera itu terjadi dalam sesi pemanasan ringan yang sebenarnya dimaksudkan untuk berlangsung santai, dengan sang bek terlihat jelas kesakitan hingga raut wajahnya meringis menahan nyeri. Setelah pemeriksaan langsung di lapangan oleh tim medis, Schlotterbeck menjalani pemindaian MRI, yang kemudian mengonfirmasi diagnosis tersebut.
- Getty Images Sport
Pernyataan resmi DFB tentang Schlotterbeck
Asosiasi sepak bola Jerman memberikan kejelasan mengenai situasi tersebut melalui media sosial, dengan merinci jenis cedera spesifik yang membuat bintang Dortmund itu harus menepi. Dalam pernyataan yang dirilis di Instagram, DFB menulis: 'Nico mengalami cedera ligamen lateral pada pergelangan kaki kanan dalam sesi latihan terakhir hari ini dan karena itu akan absen dalam dua pertandingan internasional mendatang melawan Serbia dan Yunani.'
Meski DFB telah mengidentifikasi kerusakan ligamen tersebut secara spesifik, mereka belum memberikan jadwal pasti untuk kembalinya Schlotterbeck bermain atau tingkat keparahan keseluruhan dari robekan itu. Yang krusial bagi dinamika skuad, federasi juga menjelaskan niat mereka terkait pengganti untuk bek yang cedera tersebut. Meski ada kekosongan di lini belakang, telah dikonfirmasi bahwa tidak akan ada pemain tambahan yang dipanggil ke skuad untuk menggantikan tempat Schlotterbeck dalam sisa pertandingan pada jeda internasional ini.
Mimpi buruk yang terus menghantui bintang BVB
Pukulan cedera terbaru ini terasa sangat kejam bagi Schlotterbeck, yang sebelumnya sempat menjalani periode panjang di pinggir lapangan akibat masalah pergelangan kaki. Setelah mengalami cedera serius pada pergelangan kaki kirinya saat laga fase grup Piala Dunia melawan Pantai Gading yang membuatnya absen selama beberapa bulan, bek BVB itu kini menghadapi kemunduran lain, kali ini dengan cedera pada pergelangan kaki kanannya.
Schlotterbeck tampil dalam hasil imbang 1-1 Jerman melawan Belanda pada laga pembuka UEFA Nations League, tetapi setelah itu tidak dimasukkan ke dalam skuad pertandingan untuk kekalahan 1-0 dari Yunani.
- Getty Images Sport
Posisi Jerman di Nations League dan jadwal pertandingan berikutnya
Setelah pertandingan Kamis melawan Serbia di Munich, Jerman akan menutup jeda internasional kali ini dengan laga tandang melawan Yunani pada 4 Oktober. Jerman saat ini berada di peringkat ketiga League A, Grup 2 dengan hanya satu poin, tertinggal dari pemuncak grup Yunani (6 poin) dan Belanda di posisi kedua (4 poin).
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