Klopp mendapat kemunduran yang membuat frustrasi saat ia melanjutkan pencarian kemenangan pertamanya sebagai pelatih tim nasional. Bek tengah Borussia Dortmund, Schlotterbeck, secara resmi dipastikan absen dalam laga Nations League mendatang melawan Serbia dan Yunani. DFB mengonfirmasi kabar tersebut pada Rabu sore, dengan mengungkapkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu mengalami cedera ligamen lateral pada pergelangan kaki kanannya saat persiapan akhir skuad untuk pertandingan mereka di Munich.

Cedera itu terjadi dalam sesi pemanasan ringan yang sebenarnya dimaksudkan untuk berlangsung santai, dengan sang bek terlihat jelas kesakitan hingga raut wajahnya meringis menahan nyeri. Setelah pemeriksaan langsung di lapangan oleh tim medis, Schlotterbeck menjalani pemindaian MRI, yang kemudian mengonfirmasi diagnosis tersebut.