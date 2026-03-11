Pukulan besar bagi harapan Wrexham untuk promosi ke Premier League setelah pemain kunci mereka mengalami cedera serius yang membuatnya absen dalam waktu lama

Parkinson enggan memberikan tanggal pasti untuk kembalinya Moore, terutama dengan jeda internasional yang akan datang. "Saya tidak ingin secara resmi mengatakan kapan tepatnya karena Kieffer perlu melihat bagaimana kondisinya dalam beberapa hari ke depan," jelas sang manajer. Ketika ditanya apakah penyerang tersebut akan tersedia untuk pertandingan playoff kualifikasi Piala Dunia Wales melawan Bosnia dan Herzegovina, Parkinson mengakui: "Saya pikir kita akan tahu lebih jelas dalam seminggu atau dua minggu ke depan, tapi saya kira dia diragukan untuk itu, sangat diragukan."

Menjelaskan sifat cedera tersebut, Parkinson mengungkapkan bahwa hasil pemindaian menunjukkan masalah yang lebih kompleks daripada yang awalnya dikhawatirkan. Dia menambahkan: "Kieffer bermain pada Sabtu dan tampil baik saat masuk sebagai pengganti. Setelah pertandingan, ada sedikit ketegangan di sana dan kami pikir dia baik-baik saja, dia berlatih pada Senin. Kami mengirimnya untuk pemindaian dan terdapat robekan pada tendon. Bukan otot, tapi tendon, dan cedera semacam ini selalu kontroversial karena tidak ada jangka waktu pasti untuk pemulihannya."