Pukulan besar bagi harapan Wrexham untuk promosi ke Premier League setelah pemain kunci mereka mengalami cedera serius yang membuatnya absen dalam waktu lama
Mesin gol terpaksa absen pada momen kritis.
Waktu yang lebih buruk sulit untuk tim yang dimiliki oleh Ryan Reynolds dan Rob Mac, yang saat ini berada di peringkat keenam di divisi kedua. Setiap kesalahan kecil saat ini bisa berakibat fatal, meskipun kampanye di masa depan akan dibantu oleh perubahan aturan besar di Championship yang memperluas format play-off. Untuk saat ini, Wrexham harus menghadapi undian empat tim tradisional tanpa ancaman gol utama mereka saat mereka bersiap untuk derby Wales yang krusial melawan Swansea City pada Jumat malam.
Parkinson berhati-hati terkait jadwal pemulihan.
Parkinson enggan memberikan tanggal pasti untuk kembalinya Moore, terutama dengan jeda internasional yang akan datang. "Saya tidak ingin secara resmi mengatakan kapan tepatnya karena Kieffer perlu melihat bagaimana kondisinya dalam beberapa hari ke depan," jelas sang manajer. Ketika ditanya apakah penyerang tersebut akan tersedia untuk pertandingan playoff kualifikasi Piala Dunia Wales melawan Bosnia dan Herzegovina, Parkinson mengakui: "Saya pikir kita akan tahu lebih jelas dalam seminggu atau dua minggu ke depan, tapi saya kira dia diragukan untuk itu, sangat diragukan."
Menjelaskan sifat cedera tersebut, Parkinson mengungkapkan bahwa hasil pemindaian menunjukkan masalah yang lebih kompleks daripada yang awalnya dikhawatirkan. Dia menambahkan: "Kieffer bermain pada Sabtu dan tampil baik saat masuk sebagai pengganti. Setelah pertandingan, ada sedikit ketegangan di sana dan kami pikir dia baik-baik saja, dia berlatih pada Senin. Kami mengirimnya untuk pemindaian dan terdapat robekan pada tendon. Bukan otot, tapi tendon, dan cedera semacam ini selalu kontroversial karena tidak ada jangka waktu pasti untuk pemulihannya."
Kekalahan beruntun memperparah penderitaan Red Dragons.
Berita buruk terus berdatangan di Racecourse Ground, karena bek sayap Liberato Cacace mengalami kemunduran yang menjengkelkan dalam proses pemulihannya. Mantan pemain Empoli ini telah mengalami awal karier yang tidak konsisten di Wales dan telah absen dalam tujuh pertandingan terakhir klub. Dengan persaingan promosi yang semakin memanas, kehilangan pemain berpengalaman lain di lini pertahanan menjadi hambatan besar bagi Red Dragons untuk diatasi dalam beberapa pekan ke depan.
Mengelola daftar absensi yang terus bertambah
Ruangan mesin Wrexham juga merasakan dampaknya, dengan beberapa gelandang kunci tidak tersedia untuk pertandingan mendatang. Ben Sheaf dipastikan absen hingga akhir musim karena cedera ligamen medial, sementara veteran Matty James masih dalam proses pemulihan dari patah jari kaki. Untuk memperburuk keadaan, George Dobson saat ini sedang menjalani hukuman skorsing, meninggalkan staf teknis dengan dilema pemilihan pemain menjelang laga melawan Swansea.
Meskipun daftar pemain yang absen terus bertambah, Parkinson tetap optimis bahwa timnya dapat mempertahankan perjuangan mereka untuk meraih tempat di Premier League. "Tentu saja ini pukulan, tapi kami sudah mengalami banyak momen seperti ini sejak saya di sini dan kami selalu menemukan cara, dan itulah yang akan kami lakukan pada Jumat ini," ujarnya.
