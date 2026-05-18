Pukulan berat lainnya bagi Spanyol! Fermin Lopez dari Barcelona akan menjalani operasi akibat patah tulang metatarsal, sementara impiannya untuk tampil di Piala Dunia pun pupus
Kabar cedera yang mengejutkan bagi Barcelona dan Spanyol
Perayaan akhir musim Barcelona ternoda oleh kabar bahwa Fermin mengalami cedera kaki serius yang kemungkinan besar akan membuatnya absen dari Piala Dunia 2026 mendatang. Gelandang yang telah menjadi sosok kunci bagi klub dan timnas ini mengalami cedera tersebut saat kemenangan 3-1 atas Real Betis dalam laga La Liga pada Minggu lalu.
Fermin diganti pada babak pertama di Spotify Camp Nou setelah terlihat sangat kesakitan. Meskipun awalnya ada harapan bahwa pergantian tersebut hanya sebagai tindakan pencegahan, pemeriksaan medis selanjutnya telah mengungkapkan tingkat keparahan cedera tersebut, membuat sang pemain dan para penggemar sama-sama kecewa menjelang musim panas.
Pernyataan Barcelona mengonfirmasi operasi tersebut
Klub raksasa Catalan itu bergerak cepat untuk mengklarifikasi situasi tersebut, dengan merilis pernyataan resmi pada hari Senin. Kabar tersebut memang seburuk yang dikhawatirkan, karena klub mengonfirmasi bahwa lulusan La Masia itu harus menjalani operasi untuk memperbaiki patah tulang di kaki kanannya.
“Pemain tim utama Fermin Lopez mengalami patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya dalam pertandingan melawan Betis. Pemain tersebut akan menjalani operasi,” kata klub dalam pernyataannya.
Harapan untuk Piala Dunia 2026 pupus
Meskipun Barcelona belum menetapkan jadwal pasti untuk kembalinya Fermin, patah tulang metatarsal kelima biasanya membutuhkan masa pemulihan setidaknya enam hingga delapan minggu. Dengan Spanyol yang akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Cape Verde pada 15 Juni, perhitungan waktu ini jelas tidak menguntungkan bagi Fermin.
Pelatih Spanyol, De la Fuente, awalnya diharapkan memasukkan gelandang energik ini ke dalam skuad finalnya, yang akan diumumkan pada Senin depan. Namun, cedera ini berarti pengganti harus segera dicari. Fermin juga akan absen dalam laga terakhir Barcelona di La Liga musim ini melawan Valencia akhir pekan depan.
Pukulan telak bagi rencana Spanyol
Kehilangan Fermin merupakan pukulan telak bagi La Roja, yang menganggap pemain Barcelona itu sebagai aset taktis yang sangat penting berkat kemampuannya mencetak gol dari lini tengah. Absennya ia menambah daftar masalah yang semakin panjang bagi tim nasional saat mereka bersiap untuk kembali berkompetisi di panggung dunia, sementara bintang muda Lamine Yamal sudah harus absen karena cedera otot paha belakang. Bagi Barcelona, fokus kini beralih ke memastikan proses rehabilitasi pemain berusia 23 tahun itu berjalan lancar sehingga ia dapat kembali dalam kondisi prima untuk pramusim 2026-27.