Perayaan akhir musim Barcelona ternoda oleh kabar bahwa Fermin mengalami cedera kaki serius yang kemungkinan besar akan membuatnya absen dari Piala Dunia 2026 mendatang. Gelandang yang telah menjadi sosok kunci bagi klub dan timnas ini mengalami cedera tersebut saat kemenangan 3-1 atas Real Betis dalam laga La Liga pada Minggu lalu.

Fermin diganti pada babak pertama di Spotify Camp Nou setelah terlihat sangat kesakitan. Meskipun awalnya ada harapan bahwa pergantian tersebut hanya sebagai tindakan pencegahan, pemeriksaan medis selanjutnya telah mengungkapkan tingkat keparahan cedera tersebut, membuat sang pemain dan para penggemar sama-sama kecewa menjelang musim panas.







