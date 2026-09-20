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Leeds United v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Pukulan baru! Tino Livramento dipastikan absen membela England setelah mengalami cedera baru dalam latihan Newcastle

V. Livramento
Newcastle United
England
Premier League
UEFA Nations League A
England vs Spain
Spain

Bek Newcastle United, Tino Livramento, diperkirakan akan mundur dari skuad Inggris setelah mengalami kemunduran kondisi kebugaran yang signifikan saat latihan. Pemain berusia 23 tahun itu baru saja kembali tampil di laga kompetitif, tetapi pukulan terbaru ini memaksa Thomas Tuchel untuk memikirkan ulang opsi di lini pertahanannya untuk jeda internasional mendatang.

  • Kendala di lapangan latihan menggagalkan kepulangan England

    Bek serbabisa Newcastle United itu sempat menantikan kesempatan untuk kembali membela negaranya setelah menjalani musim panas yang sulit. Masalah betis sebelumnya telah mengakhiri harapannya untuk tampil di Piala Dunia 2026, dan sejak kembali masuk skuad pada hari pertandingan, ia baru mampu mencatatkan dua penampilan dari bangku cadangan untuk Newcastle.

    Namun, petaka datang pada Jumat saat Livramento bersiap untuk laga Premier League Newcastle melawan Hull. Ia diperkirakan akan menjadi starter untuk tim asuhan Matthias Jaissle karena daftar cedera di St James' Park yang terus bertambah, tetapi ia mengalami masalah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam sesi terakhir.

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    Matthias Jaissle mengonfirmasi pemindaian MRI untuk bek

    Manajer Newcastle, Jaissle, mengungkapkan frustrasinya terkait situasi tersebut, terutama setelah pemain berusia 23 tahun itu baru saja kembali bermain, tampil singkat selama satu menit dalam hasil imbang 2-2 melawan Bournemouth sebelum bermain 32 menit sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 4-1 dari Leeds. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan bahwa rasa tidak nyaman itu muncul secara tiba-tiba, sehingga staf medis tidak punya pilihan selain mengirim bek sayap tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Membahas cedera tersebut, Jaissle menjelaskan situasinya kepada media: 'Dia merasakan ketidaknyamanan setelah latihan. Dia akan menjalani pemindaian MRI, tetapi hanya itu yang bisa saya sampaikan.' Terlepas dari absennya dia, Newcastle berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Hull City pada hari Sabtu, sehingga koleksi mereka menjadi delapan poin di Premier League.

  • Alexander-Arnold mendapat peluang hidup baru bersama England

    Terlepas dari situasi Livramento, Trent Alexander-Arnold dari Real Madrid memang sudah memastikan kembali ke tim nasional setelah masuk dalam skuad terbaru Tuchel. Pemain berusia 27 tahun itu menjadi sosok ternama yang dicoret dari Piala Dunia, menyaksikan dari rumah saat England finis di posisi ketiga, tetapi awal yang solid dalam kehidupannya di La Liga membuatnya resmi dipanggil kembali. Dengan tiga kali menjadi starter untuk Real Madrid musim ini, mantan pemain Liverpool itu memang sudah disiapkan untuk memperkuat posisi bek kanan sebelum pukulan cedera terbaru yang menimpa Livramento.

    Ini menjadi jalan yang panjang bagi Alexander-Arnold untuk kembali, dengan penampilan terakhirnya untuk tim nasional terjadi lebih dari setahun lalu. Ia terakhir kali bermain untuk England sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 1-0 atas Andorra pada Juni 2025.

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    Ujian Nations League Inggris yang akan datang

    England akan menghadapi jeda internasional yang padat, dengan tim asuhan Tuchel dijadwalkan memainkan empat laga UEFA Nations League. England akan menjamu juara Piala Dunia Spanyol di Wembley pada Sabtu, 26 September, sebelum bertandang menghadapi Republik Ceko tiga hari kemudian pada 29 September. Setelah itu, England kembali melakoni laga tandang untuk menghadapi Kroasia pada 3 Oktober, sebelum pulang ke kandang untuk menjamu Republik Ceko pada laga baliknya pada 6 Oktober.

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