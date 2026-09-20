Bek serbabisa Newcastle United itu sempat menantikan kesempatan untuk kembali membela negaranya setelah menjalani musim panas yang sulit. Masalah betis sebelumnya telah mengakhiri harapannya untuk tampil di Piala Dunia 2026, dan sejak kembali masuk skuad pada hari pertandingan, ia baru mampu mencatatkan dua penampilan dari bangku cadangan untuk Newcastle.

Namun, petaka datang pada Jumat saat Livramento bersiap untuk laga Premier League Newcastle melawan Hull. Ia diperkirakan akan menjadi starter untuk tim asuhan Matthias Jaissle karena daftar cedera di St James' Park yang terus bertambah, tetapi ia mengalami masalah yang tidak disebutkan secara spesifik dalam sesi terakhir.