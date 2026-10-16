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Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Pukulan bagi Chelsea! Mimpi buruk cedera Reece James berlanjut setelah kapten Chelsea menjalani operasi akibat masalah baru pada lututnya

R. James
Chelsea
Premier League
Chelsea vs AFC Bournemouth
Everton
Everton vs Chelsea

Musim kapten Chelsea Reece James kembali terganggu setelah klub mengonfirmasi bahwa ia telah menjalani operasi untuk mengatasi masalah lutut. Pemain timnas Inggris itu, yang terus bergulat dengan masalah kebugaran dalam beberapa tahun terakhir, absen saat Chelsea meraih kemenangan atas Bournemouth dalam laga Liga Primer Inggris baru-baru ini setelah mengalami masalah tersebut dalam sesi latihan di Cobham.

  • Pukulan baru bagi kapten Chelsea

    Bek sayap berusia 26 tahun itu terpaksa menyaksikan dari pinggir lapangan saat Bournemouth dihajar 5-1 di Stamford Bridge baru-baru ini. Tim medis memeriksa sang bek setelah ia mengalami benturan saat latihan dan akhirnya memutuskan bahwa operasi tidak dapat dihindari untuk mengatasi masalah tersebut.

    Setelah menjalani operasi kecil yang berjalan lancar, pemain tim nasional Inggris itu telah memulai program rehabilitasinya di Cobham. Ia akan tetap berada di bawah pengawasan ketat tim medis klub sembari berupaya kembali bugar sepenuhnya, meski belum ada jadwal pasti untuk pemulihannya.


  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Chelsea konfirmasi rincian operasi

    Chelsea merilis pernyataan resmi untuk menjelaskan kondisi kapten mereka dan menyatakan bahwa operasi diperlukan setelah pemeriksaan awal. Klub tersebut merinci langkah-langkah yang diambil setelah sang bek melaporkan masalah itu.

    “Kapten Reece James telah menjalani operasi ringan pada lutut dengan sukses,” bunyi pernyataan tersebut. “Pemain berusia 26 tahun itu absen saat Chelsea menang 5-1 atas Bournemouth di Stamford Bridge pada Sabtu karena menjalani pemeriksaan medis menyusul cedera yang dialaminya dalam latihan. Hasil pemeriksaan tersebut memastikan bahwa operasi merupakan tindakan yang diperlukan.”

    Chelsea kembali menegaskan komitmennya untuk membantu James pulih, seraya menambahkan: “Reece telah memulai proses pemulihannya dan akan didampingi oleh departemen medis klub di Cobham selama fase rehabilitasi ini. Semua orang di Chelsea berharap Reece segera pulih dan akan mendukungnya dalam proses untuk kembali.”


  • Kisah frustrasi yang tak asing lagi

    Operasi terbaru ini menambah panjang catatan masalah kebugaran sang bek dalam beberapa musim terakhir. Sebelum jeda internasional, cedera lain membuatnya absen saat timnya kalah 3-0 dari Brentford, yang kemudian membuatnya kehilangan tempat di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel.

    James sempat kembali berlatih menjelang laga melawan Bournemouth, sehingga muncul harapan bahwa ia akan segera kembali bermain. Namun, manajer Xabi Alonso mengungkapkan bahwa sang bek langsung merasakan ketidaknyamanan.

    “Dia merasakan sesuatu, tetapi setelah kami melakukan pemeriksaan pada sore harinya,” jelas Alonso. “Ada sedikit masalah pada lututnya, jadi kami perlu memeriksa berapa lama ia akan absen. Kami akan menilai kondisinya dari pekan ke pekan.”


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  • imago-sport-1084318440.jpgCraig Mercer

    Ujian menghadapi Everton menanti

    Chelsea kini harus menjalani jadwal terdekat di Liga Primer tanpa kapten mereka yang berpengaruh, dimulai dengan lawatan sulit menghadapi Everton di Hill Dickinson Stadium pada Sabtu.

    Dengan James absen tanpa kepastian kapan akan kembali, Alonso harus mengandalkan opsi lain di sisi kanan untuk menjaga momentum dari kemenangan telak atas Bournemouth. Chelsea berharap tim medis mereka dapat menangani kondisi James dengan hati-hati agar kondisinya tidak semakin parah.

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