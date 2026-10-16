Chelsea merilis pernyataan resmi untuk menjelaskan kondisi kapten mereka dan menyatakan bahwa operasi diperlukan setelah pemeriksaan awal. Klub tersebut merinci langkah-langkah yang diambil setelah sang bek melaporkan masalah itu.

“Kapten Reece James telah menjalani operasi ringan pada lutut dengan sukses,” bunyi pernyataan tersebut. “Pemain berusia 26 tahun itu absen saat Chelsea menang 5-1 atas Bournemouth di Stamford Bridge pada Sabtu karena menjalani pemeriksaan medis menyusul cedera yang dialaminya dalam latihan. Hasil pemeriksaan tersebut memastikan bahwa operasi merupakan tindakan yang diperlukan.”

Chelsea kembali menegaskan komitmennya untuk membantu James pulih, seraya menambahkan: “Reece telah memulai proses pemulihannya dan akan didampingi oleh departemen medis klub di Cobham selama fase rehabilitasi ini. Semua orang di Chelsea berharap Reece segera pulih dan akan mendukungnya dalam proses untuk kembali.”



