Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pukulan bagi Chelsea! Mimpi buruk cedera Reece James berlanjut setelah kapten Chelsea menjalani operasi akibat masalah baru pada lututnya
Pukulan baru bagi kapten Chelsea
Bek sayap berusia 26 tahun itu terpaksa menyaksikan dari pinggir lapangan saat Bournemouth dihajar 5-1 di Stamford Bridge baru-baru ini. Tim medis memeriksa sang bek setelah ia mengalami benturan saat latihan dan akhirnya memutuskan bahwa operasi tidak dapat dihindari untuk mengatasi masalah tersebut.
Setelah menjalani operasi kecil yang berjalan lancar, pemain tim nasional Inggris itu telah memulai program rehabilitasinya di Cobham. Ia akan tetap berada di bawah pengawasan ketat tim medis klub sembari berupaya kembali bugar sepenuhnya, meski belum ada jadwal pasti untuk pemulihannya.
- Getty Images Sport
Chelsea konfirmasi rincian operasi
Chelsea merilis pernyataan resmi untuk menjelaskan kondisi kapten mereka dan menyatakan bahwa operasi diperlukan setelah pemeriksaan awal. Klub tersebut merinci langkah-langkah yang diambil setelah sang bek melaporkan masalah itu.
“Kapten Reece James telah menjalani operasi ringan pada lutut dengan sukses,” bunyi pernyataan tersebut. “Pemain berusia 26 tahun itu absen saat Chelsea menang 5-1 atas Bournemouth di Stamford Bridge pada Sabtu karena menjalani pemeriksaan medis menyusul cedera yang dialaminya dalam latihan. Hasil pemeriksaan tersebut memastikan bahwa operasi merupakan tindakan yang diperlukan.”
Chelsea kembali menegaskan komitmennya untuk membantu James pulih, seraya menambahkan: “Reece telah memulai proses pemulihannya dan akan didampingi oleh departemen medis klub di Cobham selama fase rehabilitasi ini. Semua orang di Chelsea berharap Reece segera pulih dan akan mendukungnya dalam proses untuk kembali.”
Kisah frustrasi yang tak asing lagi
Operasi terbaru ini menambah panjang catatan masalah kebugaran sang bek dalam beberapa musim terakhir. Sebelum jeda internasional, cedera lain membuatnya absen saat timnya kalah 3-0 dari Brentford, yang kemudian membuatnya kehilangan tempat di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel.
James sempat kembali berlatih menjelang laga melawan Bournemouth, sehingga muncul harapan bahwa ia akan segera kembali bermain. Namun, manajer Xabi Alonso mengungkapkan bahwa sang bek langsung merasakan ketidaknyamanan.
“Dia merasakan sesuatu, tetapi setelah kami melakukan pemeriksaan pada sore harinya,” jelas Alonso. “Ada sedikit masalah pada lututnya, jadi kami perlu memeriksa berapa lama ia akan absen. Kami akan menilai kondisinya dari pekan ke pekan.”
- Craig Mercer
Ujian menghadapi Everton menanti
Chelsea kini harus menjalani jadwal terdekat di Liga Primer tanpa kapten mereka yang berpengaruh, dimulai dengan lawatan sulit menghadapi Everton di Hill Dickinson Stadium pada Sabtu.
Dengan James absen tanpa kepastian kapan akan kembali, Alonso harus mengandalkan opsi lain di sisi kanan untuk menjaga momentum dari kemenangan telak atas Bournemouth. Chelsea berharap tim medis mereka dapat menangani kondisi James dengan hati-hati agar kondisinya tidak semakin parah.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami